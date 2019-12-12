Стали известны все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Источник: AFP 2019

Из каждой группы в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли по две лучшие команды, клубы, занявшие третьи места, отправятся в 1/16 финала Лиги Европы, матчи последнего тура группового этапа которой пройдут в четверг.

В группе A французский ПСЖ разгромил турецкий «Галатасарай» со счетом 5:0, а испанский «Реал» одержал победу над бельгийским «Брюгге» — 3:1. В турнирной таблице первое место занял ПСЖ, набравший 16 очков, вторым стал «Реал» (11), третьим — «Брюгге» (3), четвертым — «Галатасарай» (2).

Лига чемпионов 2019/2020 Группа A, 11.12.2019, 23:00 Брюгге 1 Реал 3

Лига чемпионов 2019/2020 Группа A, 11.12.2019, 23:00 ПСЖ 5 Галатасарай 0

Немецкая «Бавария» в матче группы B обыграла английский «Тоттенхэм» со счетом 3:1, греческий «Олимпиакос» обыграл сербскую «Црвену Звезду» (1:0). В таблице первое место заняла «Бавария», которая единственная на групповом этапе этого сезона набрала 18 очков из 18 возможных, «Тоттенхэм» занял второе место (10), «Олимпиакос» стал третьим (4), «Црвена Звезда» — четвертой (3).

Лига чемпионов 2019/2020 Группа B, 11.12.2019, 23:00 Олимпиакос П 1 Црвена Звезда 0

Лига чемпионов 2019/2020 Группа B, 11.12.2019, 23:00 Бавария 3 Тоттенхэм Хотспур 1

Последним участником 1/8 финала стал испанский «Атлетико», который на своем поле обыграл московский «Локомотив» — 2:0, итальянский «Ювентус» оказался сильнее немецкого «Байера» — 2:0. Первое место в группе D занял «Ювентус» (16), «Атлетико» финишировал вторым (10), «Байер» — третьим (6), «Локомотив» — последним (3).

Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 11.12.2019, 23:00 Байер 0 Ювентус 2

Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 11.12.2019, 23:00 Атлетико 2 Локомотив 0