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01:18 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 12 декабря. Определились команды, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20. Заключительные матчи шестого тура группового этапа турнира завершились в ночь на четверг.

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Источник: AFP 2019

Из каждой группы в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли по две лучшие команды, клубы, занявшие третьи места, отправятся в 1/16 финала Лиги Европы, матчи последнего тура группового этапа которой пройдут в четверг.

В группе A французский ПСЖ разгромил турецкий «Галатасарай» со счетом 5:0, а испанский «Реал» одержал победу над бельгийским «Брюгге» — 3:1. В турнирной таблице первое место занял ПСЖ, набравший 16 очков, вторым стал «Реал» (11), третьим — «Брюгге» (3), четвертым — «Галатасарай» (2).

Лига чемпионов 2019/2020
Группа A, 11.12.2019, 23:00

Брюгге1Реал3

Лига чемпионов 2019/2020
Группа A, 11.12.2019, 23:00

ПСЖ5Галатасарай0

Немецкая «Бавария» в матче группы B обыграла английский «Тоттенхэм» со счетом 3:1, греческий «Олимпиакос» обыграл сербскую «Црвену Звезду» (1:0). В таблице первое место заняла «Бавария», которая единственная на групповом этапе этого сезона набрала 18 очков из 18 возможных, «Тоттенхэм» занял второе место (10), «Олимпиакос» стал третьим (4), «Црвена Звезда» — четвертой (3).

Лига чемпионов 2019/2020
Группа B, 11.12.2019, 23:00

Олимпиакос П1Црвена Звезда0

Лига чемпионов 2019/2020
Группа B, 11.12.2019, 23:00

Бавария3Тоттенхэм Хотспур1

Последним участником 1/8 финала стал испанский «Атлетико», который на своем поле обыграл московский «Локомотив» — 2:0, итальянский «Ювентус» оказался сильнее немецкого «Байера» — 2:0. Первое место в группе D занял «Ювентус» (16), «Атлетико» финишировал вторым (10), «Байер» — третьим (6), «Локомотив» — последним (3).

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 11.12.2019, 23:00

Байер0Ювентус2

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 11.12.2019, 23:00

Атлетико2Локомотив0

Таким образом, в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси», испанские «Атлетико», «Барселона», «Валенсия» и «Реал», итальянские «Аталанта», «Наполи» и «Ювентус», немецкие «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд) и «Лейпциг», французские ПСЖ и «Лион». Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов сыграют только команды из пяти ведущих европейских чемпионатов. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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