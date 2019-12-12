2 пенальти за 20 минут, Чорлуку унесли на носилках. «Локо» без шансов проиграл «Атлетико»

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С еврокубковой весной у российских клубов в этом сезоне не складывается. На игру в Мадрид «Локомотив» приехал без шансов подняться выше четвертого места. Гилерме и Игнатьев пропускали игру из-за травм, Баринов — из-за дисквалификации:

— Знаете, не у каждого есть возможность сыграть против «Атлетико». Футболист может всю карьеру стараться, играть хорошо, расти, но такого шанса так и не выпадет. Так что «Атлетико» — это вызов, как ни крути. Футболистов надо поддержать. Такое бывает, когда много травм, не все гладко идет. Нужна поддержка, вот и все, — рассуждал на пресс-конференции Юрий Семин, когда его спросили о мотивации.

А вот «Атлетико» претендовал на выход из группы, но мог позволить себе проиграть — если, конечно, в параллельном матче «Байер» не победит немотивированный «Ювентус».

На первой же минуте «Локо» получил пенальти в свои ворота: Коченков (он заменил Гилерме) снес Феликса, но сам же исправился, отбив удар Триппьера в штангу.

Игроки «Локо» так сильно поверили во вратаря, что вскоре его решил проверить Жемалетдинов, сыгравший в штрафной рукой. Судья Виктор Кашшаи посмотрел повтор, и тут уже Коченков спасти не смог — 0:1.

Все? Нет — Мората выскочил один на один и забил, но сделал это из офсайда. Обратившись за помощью к ВАР, судейская бригада отменила гол.

За полчаса хозяева восемь раз пробили по воротам «Локо», гости — ни разу. Можно было радоваться, что в первом тайме команда Семина пропустила меньше, чем могла. Но во втором измученном травмами «Локо» обычно приходится труднее.

Так получилось и на этот раз: уже в самом начале мадридцы разыграли угловой, и Фелипе в касание переправил мяч под перекладину — 2:0.

А самое неприятное, что за 20 минут до конца последнего матча в 2019 году сломался Ведран Чорлука. Вместо него в защите вышел 20-летний Станислав Магкеев, толком за «Локомотив» и не игравший. Чтобы хоть как-то оживить игру в атаке, Семин выпустил еще и Федора Смолова.