2 пенальти за 20 минут, Чорлуку унесли на носилках. «Локо» без шансов проиграл «Атлетико»
Кошмар России в ЛЧ закончился.
Кошмар России в ЛЧ закончился.
С еврокубковой весной у российских клубов в этом сезоне не складывается. На игру в Мадрид «Локомотив» приехал без шансов подняться выше четвертого места. Гилерме и Игнатьев пропускали игру
— Знаете, не у каждого есть возможность сыграть против «Атлетико». Футболист может всю карьеру стараться, играть хорошо, расти, но такого шанса так и не выпадет. Так что «Атлетико» — это вызов, как ни крути. Футболистов надо поддержать. Такое бывает, когда много травм, не все гладко идет. Нужна поддержка, вот и все, — рассуждал на
А вот «Атлетико» претендовал на выход из группы, но мог позволить себе проиграть — если, конечно, в параллельном матче «Байер» не победит немотивированный «Ювентус».
На первой же минуте «Локо» получил пенальти в свои ворота: Коченков (он заменил Гилерме) снес Феликса, но сам же исправился, отбив удар Триппьера в штангу.
Игроки «Локо» так сильно поверили во вратаря, что вскоре его решил проверить Жемалетдинов, сыгравший в штрафной рукой. Судья Виктор Кашшаи посмотрел повтор, и тут уже Коченков спасти не смог — 0:1.
Все? Нет — Мората выскочил один на один и забил, но сделал это из офсайда. Обратившись за помощью к ВАР, судейская бригада отменила гол.
За полчаса хозяева восемь раз пробили по воротам «Локо», гости — ни разу. Можно было радоваться, что в первом тайме команда Семина пропустила меньше, чем могла. Но во втором измученном травмами «Локо» обычно приходится труднее.
Так получилось и на этот раз: уже в самом начале мадридцы разыграли угловой, и Фелипе в касание переправил мяч под перекладину — 2:0.
А самое неприятное, что за 20 минут до конца последнего матча в 2019 году сломался Ведран Чорлука. Вместо него в защите вышел 20-летний Станислав Магкеев, толком за «Локомотив» и не игравший. Чтобы хоть
Но это ничего не изменило: москвичи ужасно заканчивают непростой год. Всего одна победа в десяти матчах.
|Диего Симеоне
|Юрий Семин
|Жоау Феликс
|17′
|де Алмейда Монтейру Фелипе(Коке)
|54′
|Киран Триппьер
|2′
|13
|Ян Облак
|77
|Антон Коченков
|23
|Киран Триппьер
|3
|Брайн Идову
|12
|Ренан Лоди
|31
|Мачей Рыбус
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|5
|Бенедикт Хеведес
|22
|Марио Эрмосо
|33
|Соломон Кверквелия
|8
|Ньигес Сауль
|27
|Мурило
40′
|5
|Томас Партей
|59
|Алексей Миранчук
|9
|Альваро Мората
|7
|Гжегож Крыховяк
42′
|10
|Анхель Корреа
67′68′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|16
|Эктор Эррера
|14
|Ведран Чорлука
69′
|6
|Коке
73′
|37
|Станислав Магкеев
|11
|Тома Лемар
|19
|Эдер
75′
|7
|Жоау Феликс
81′
|9
|Федор Смолов
|14
|Маркос Льоренте
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виктор Кошшои(Венгрия)
|Боковой судья
|Дьердь Ринг(Венгрия)
|Боковой судья
|Венцель Тот(Венгрия)
|ВАР
|Шимон Марчиняк(Польша)
|Ассистент ВАР
|Томаш Квятковски(Польша)