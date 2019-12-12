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01:22 (мск), источник: Sport24

2 пенальти за 20 минут, Чорлуку унесли на носилках. «Локо» без шансов проиграл «Атлетико»

Кошмар России в ЛЧ закончился.

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С еврокубковой весной у российских клубов в этом сезоне не складывается. На игру в Мадрид «Локомотив» приехал без шансов подняться выше четвертого места. Гилерме и Игнатьев пропускали игру из-за травм, Баринов — из-за дисквалификации:

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— Знаете, не у каждого есть возможность сыграть против «Атлетико». Футболист может всю карьеру стараться, играть хорошо, расти, но такого шанса так и не выпадет. Так что «Атлетико» — это вызов, как ни крути. Футболистов надо поддержать. Такое бывает, когда много травм, не все гладко идет. Нужна поддержка, вот и все, — рассуждал на пресс-конференции Юрий Семин, когда его спросили о мотивации.

А вот «Атлетико» претендовал на выход из группы, но мог позволить себе проиграть — если, конечно, в параллельном матче «Байер» не победит немотивированный «Ювентус».

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На первой же минуте «Локо» получил пенальти в свои ворота: Коченков (он заменил Гилерме) снес Феликса, но сам же исправился, отбив удар Триппьера в штангу.

Игроки «Локо» так сильно поверили во вратаря, что вскоре его решил проверить Жемалетдинов, сыгравший в штрафной рукой. Судья Виктор Кашшаи посмотрел повтор, и тут уже Коченков спасти не смог — 0:1.

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Все? Нет — Мората выскочил один на один и забил, но сделал это из офсайда. Обратившись за помощью к ВАР, судейская бригада отменила гол.

За полчаса хозяева восемь раз пробили по воротам «Локо», гости — ни разу. Можно было радоваться, что в первом тайме команда Семина пропустила меньше, чем могла. Но во втором измученном травмами «Локо» обычно приходится труднее.

Так получилось и на этот раз: уже в самом начале мадридцы разыграли угловой, и Фелипе в касание переправил мяч под перекладину — 2:0.

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А самое неприятное, что за 20 минут до конца последнего матча в 2019 году сломался Ведран Чорлука. Вместо него в защите вышел 20-летний Станислав Магкеев, толком за «Локомотив» и не игравший. Чтобы хоть как-то оживить игру в атаке, Семин выпустил еще и Федора Смолова.

Но это ничего не изменило: москвичи ужасно заканчивают непростой год. Всего одна победа в десяти матчах.

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Атлетико
2:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D11.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 58426 зрителей
Главные тренеры
Диего СимеонеЮрий Семин
Голы
Жоау Феликс17′
де Алмейда Монтейру Фелипе(Коке)54′
Нереализованные пенальти
Киран Триппьер2′
Составы команд
13Ян Облак
77Антон Коченков
23Киран Триппьер
3Брайн Идову
12Ренан Лоди
31Мачей Рыбус
18де Алмейда Монтейру Фелипе
5Бенедикт Хеведес
22Марио Эрмосо
33Соломон Кверквелия
8Ньигес Сауль
27Мурило
40′
5Томас Партей
59Алексей Миранчук
9Альваро Мората
7Гжегож Крыховяк
42′
10Анхель Корреа
67′68′
17Рифат Жемалетдинов
16Эктор Эррера
14Ведран Чорлука
69′
6Коке
73′
37Станислав Магкеев
11Тома Лемар
19Эдер
75′
7Жоау Феликс
81′
9Федор Смолов
14Маркос Льоренте
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
23Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
13Фолы15
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Кошшои(Венгрия)
Боковой судьяДьердь Ринг(Венгрия)
Боковой судьяВенцель Тот(Венгрия)
ВАРШимон Марчиняк(Польша)
Ассистент ВАРТомаш Квятковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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