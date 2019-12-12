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8«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
11Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
09:34 (мск), источник: Матч ТВ

Проходной двор, детский сад, колхоз или мальчики для битья? Глаза бы этот беспомощный «Локо» не видели

Боевой «Атлетико» — изможденный «Локомотив». Один из самых грустных матчей европейского сезона.

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В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Мадриде Подопечные Диего Симеоне оформили два мяча в ворота железнодорожников «Атлетико» вышел в плей-офф со второго места в группе, «Локо» занял четвертое и остался без евровесны.

Как-то глупо приезжать в один из самых футбольных городов планеты в роли простых туристов. Зато разбегаться на зимние каникулы из Мадрида очень удобно.

Год назад в лагере «Локо» тоже было не сказать что весело, но тогда хотя бы теплилась надежда на Лигу Европы.

Призрачная, однако по-любому мотивирующая: победа над «Шальке», который уже зашел в плей-офф, и домашнее поражение «Галатасарая» от «Порту» оставляли «Локо» в Европе. А чем все закончилось, мы еще не забыли (напоминалка на всякий случай: закончилось 0:1 с немецким голом на «флажке», при том что турки свою часть программы успешно выполнили, то есть проиграли).

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Закроем тему грустных воспоминаний датой: дело было не просто год назад, а ровно год назад — 11 декабря 2018-го.

А, ну да, и еще важное о мотивации: каждая победа в группе Лиги стоит, на всякий случай, 2,7 миллиона евро, ничья — миллион без 100 тысяч, а разбрасываться такими деньгами не может себе позволить даже такой финансово благополучный клуб, как наш «Локомотив». На то и надеялась футбольная Россия в глубине души.

***

«Ванда Метрополитано» так пока и не стал родным для рабоче-крестьянского «Атлетико». Руины «Висенте Кальдерон», который честно служил клубу и его болельщикам полвека и еще полгода (1966−2017), до сих пор ранят сердца истинных «индейцев».

Но «Локо» собрал на «Ванде» почти аншлаг, хоть и не его в этом заслуга: «Атлетико» перед 6-м туром тоже ведь прилично подвисал: победа была ему нужнее всех миллионов, потому что поди угадай — как там «Байер» разойдется с «Ювентусом»?

Этот турнирный тремор, вероятно, и подвел на первой же минуте Триппьера. Ему досталось бить с «точки» после того, как проводящий третий матч в основе (6 пропущенных мячей в первых двух) Коченков срубил в штрафной вундеркинда Фелиша. Но Коченков сам за себя и ответил: сыграл, как летом 2018-го Акинфеев с такими же испанцами. Разница в том только, что выставил под траекторию мяча руку и увел мяч в штангу.

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Такие фантасмагорические дебюты часто ломают структуру игры — причем, конечно же, в пользу пострадавших. Незабитый пенальти — черная метка, отраженный — подарок судьбы. Но с одной важной оговоркой: если речь о матче соперников одного уровня. «Локо» начала лигочемпионского сезона мог, пожалуй, равняться с «Атлетико» (как минимум в организации игры), «Локо» декабрьский из этой сравнительной шкалы безнадежно выпал.

С учетом всех вышеперечисленных факторов — гарантированное последнее место в группе, усталость, травмы, апатия — да, объяснимо. Но все равно обидно. К середине первого тайма с футболом можно было, честно говоря, завязывать. Лучше бы так оно и случилось. На табло — приемлемо, всего 1:0, но: незабитый Мадридом 11-метровый, отмененный именем VAR и арбитра Кашшаи второй гол, пять моментов, которые можно смело называть голевыми, два «горчичника» и ровно ноль в условной графе «осмысленные атакующие действия гостей».

Гости за половинку-то в первые 45 минут вышли дай бог трижды, а у штрафной Облака Москвой и близко не пахло.

Нечто похожее на контратаку попытались сообразить однажды Эдер с Миранчуком, но именно однажды и именно попытались. Об ударах в створ и даже в сторону ворот заикаться лучше не будем.

В общем, «Локо» плыл по течению с таким обреченным видом, что глаза бы этого не видели. В каких эпитетах измерить его беспомощность? Проходной двор? Детский сад? Колхоз? Мальчики для битья?

Все банально и все годится. Грубо, но честно.

***

От трех, четырех, пяти (и далее по восходящей) мячей «Локомотив» спасло лишь рационально устроенное мышление соперника и немножко везения, ничего больше. Ну и да, Коченков, который потащил пару-тройку ударов со средней и дальней дистанции. У главного мадридского индейца Диего Симеоне, по прозвищу Эль Чоло (разумеется, Индеец), при всей его клокочущей натуре с рациональностью все в порядке, он в Лиге и Ла Лиге не одну собаку за 8 последних лет съел: два финала на боевом счету, шутка ли.

Если Симеоне понимает, что напротив не соперник, а жертва, он не станет палить почем зря порох, потому что «Атлетико» на 7-м месте в чемпионате Испании, даже за зоной Лиги Европы, а длинных зимних каникул здесь не практикуют, как и саму зиму. Второй гол хозяев, состоявшийся в дебюте тайма, Диего окончательно успокоил. Больше не надо, будем уважать соперника — если он, конечно, хочет уважать себя и имеет для этого ресурсы.

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Но с ресурсами — караул. Всех ресурсов хватило на то, чтобы во втором тайме немного подергаться впереди, обозначив свое присутствие в нескольких атаках. И то хлеб. Зимой «Локо» ждет обязательная к исполнению перезагрузка. Страдальческое выражение игрового лица ему вообще не идет. Сочтем 2:0 за счастье.

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11 декабря© Ньюстюб
Атлетико
2:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D11.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 58426 зрителей
Главные тренеры
Диего СимеонеЮрий Семин
Голы
Жоау Феликс17′
де Алмейда Монтейру Фелипе(Коке)54′
Нереализованные пенальти
Киран Триппьер2′
Составы команд
13Ян Облак
77Антон Коченков
23Киран Триппьер
3Брайн Идову
12Ренан Лоди
31Мачей Рыбус
18де Алмейда Монтейру Фелипе
5Бенедикт Хеведес
22Марио Эрмосо
33Соломон Кверквелия
8Ньигес Сауль
27Мурило
40′
5Томас Партей
59Алексей Миранчук
9Альваро Мората
7Гжегож Крыховяк
42′
10Анхель Корреа
67′68′
17Рифат Жемалетдинов
16Эктор Эррера
14Ведран Чорлука
69′
6Коке
73′
37Станислав Магкеев
11Тома Лемар
19Эдер
75′
7Жоау Феликс
81′
9Федор Смолов
14Маркос Льоренте
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
23Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
13Фолы15
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Кошшои(Венгрия)
Боковой судьяДьердь Ринг(Венгрия)
Боковой судьяВенцель Тот(Венгрия)
ВАРШимон Марчиняк(Польша)
Ассистент ВАРТомаш Квятковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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