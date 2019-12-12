Проходной двор, детский сад, колхоз или мальчики для битья? Глаза бы этот беспомощный «Локо» не видели
Боевой «Атлетико» — изможденный «Локомотив». Один из самых грустных матчей европейского сезона.
Боевой «Атлетико» — изможденный «Локомотив». Один из самых грустных матчей европейского сезона.
В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Мадриде Подопечные Диего Симеоне оформили два мяча в ворота железнодорожников «Атлетико» вышел в
Призрачная, однако
Закроем тему грустных воспоминаний датой: дело было не просто год назад, а ровно год назад — 11 декабря 2018-го.
А, ну да, и еще важное о мотивации: каждая победа в группе Лиги стоит, на всякий случай, 2,7 миллиона евро, ничья — миллион без 100 тысяч, а разбрасываться такими деньгами не может себе позволить даже такой финансово благополучный клуб, как наш «Локомотив». На то и надеялась футбольная Россия в глубине души.
***
Но «Локо» собрал на «Ванде» почти аншлаг, хоть и не его в этом заслуга: «Атлетико» перед 6-м туром тоже ведь прилично подвисал: победа была ему нужнее всех миллионов, потому что поди угадай — как там «Байер» разойдется с «Ювентусом»?
Этот турнирный тремор, вероятно, и подвел на первой же минуте Триппьера. Ему досталось бить с «точки» после того, как проводящий третий матч в основе (6 пропущенных мячей в первых двух) Коченков срубил в штрафной вундеркинда Фелиша. Но Коченков сам за себя и ответил: сыграл, как летом 2018-го Акинфеев с такими же испанцами. Разница в том только, что выставил под траекторию мяча руку и увел мяч в штангу.
Такие фантасмагорические дебюты часто ломают структуру игры — причем, конечно же, в пользу пострадавших. Незабитый пенальти — черная метка, отраженный — подарок судьбы. Но с одной важной оговоркой: если речь о матче соперников одного уровня. «Локо» начала лигочемпионского сезона мог, пожалуй, равняться с «Атлетико» (как минимум в организации игры), «Локо» декабрьский из этой сравнительной шкалы безнадежно выпал.
С учетом всех вышеперечисленных факторов — гарантированное последнее место в группе, усталость, травмы, апатия — да, объяснимо. Но все равно обидно. К середине первого тайма с футболом можно было, честно говоря, завязывать. Лучше бы так оно и случилось. На табло — приемлемо, всего 1:0, но: незабитый Мадридом 11-метровый, отмененный именем VAR и арбитра Кашшаи второй гол, пять моментов, которые можно смело называть голевыми, два «горчичника» и ровно ноль в условной графе «осмысленные атакующие действия гостей».
Нечто похожее на контратаку попытались сообразить однажды Эдер с Миранчуком, но именно однажды и именно попытались. Об ударах в створ и даже в сторону ворот заикаться лучше не будем.
В общем, «Локо» плыл по течению с таким обреченным видом, что глаза бы этого не видели. В каких эпитетах измерить его беспомощность? Проходной двор? Детский сад? Колхоз? Мальчики для битья?
Все банально и все годится. Грубо, но честно.
***
От трех, четырех, пяти (и далее по восходящей) мячей «Локомотив» спасло лишь рационально устроенное мышление соперника и немножко везения, ничего больше. Ну и да, Коченков, который потащил
Если Симеоне понимает, что напротив не соперник, а жертва, он не станет палить почем зря порох, потому что «Атлетико» на 7-м месте в чемпионате Испании, даже за зоной Лиги Европы, а длинных зимних каникул здесь не практикуют, как и саму зиму. Второй гол хозяев, состоявшийся в дебюте тайма, Диего окончательно успокоил. Больше не надо, будем уважать соперника — если он, конечно, хочет уважать себя и имеет для этого ресурсы.
Но с ресурсами — караул. Всех ресурсов хватило на то, чтобы во втором тайме немного подергаться впереди, обозначив свое присутствие в нескольких атаках. И то хлеб. Зимой «Локо» ждет обязательная к исполнению перезагрузка. Страдальческое выражение игрового лица ему вообще не идет. Сочтем 2:0 за счастье.
|Диего Симеоне
|Юрий Семин
|Жоау Феликс
|17′
|де Алмейда Монтейру Фелипе(Коке)
|54′
|Киран Триппьер
|2′
|13
|Ян Облак
|77
|Антон Коченков
|23
|Киран Триппьер
|3
|Брайн Идову
|12
|Ренан Лоди
|31
|Мачей Рыбус
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|5
|Бенедикт Хеведес
|22
|Марио Эрмосо
|33
|Соломон Кверквелия
|8
|Ньигес Сауль
|27
|Мурило
40′
|5
|Томас Партей
|59
|Алексей Миранчук
|9
|Альваро Мората
|7
|Гжегож Крыховяк
42′
|10
|Анхель Корреа
67′68′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|16
|Эктор Эррера
|14
|Ведран Чорлука
69′
|6
|Коке
73′
|37
|Станислав Магкеев
|11
|Тома Лемар
|19
|Эдер
75′
|7
|Жоау Феликс
81′
|9
|Федор Смолов
|14
|Маркос Льоренте
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виктор Кошшои(Венгрия)
|Боковой судья
|Дьердь Ринг(Венгрия)
|Боковой судья
|Венцель Тот(Венгрия)
|ВАР
|Шимон Марчиняк(Польша)
|Ассистент ВАР
|Томаш Квятковски(Польша)