Проходной двор, детский сад, колхоз или мальчики для битья? Глаза бы этот беспомощный «Локо» не видели

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В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Мадриде Подопечные Диего Симеоне оформили два мяча в ворота железнодорожников «Атлетико» вышел в плей-офф со второго места в группе, «Локо» занял четвертое и остался без евровесны.

Как-то глупо приезжать в один из самых футбольных городов планеты в роли простых туристов. Зато разбегаться на зимние каникулы из Мадрида очень удобно.

Год назад в лагере «Локо» тоже было не сказать что весело, но тогда хотя бы теплилась надежда на Лигу Европы.

Призрачная, однако по-любому мотивирующая: победа над «Шальке», который уже зашел в плей-офф, и домашнее поражение «Галатасарая» от «Порту» оставляли «Локо» в Европе. А чем все закончилось, мы еще не забыли (напоминалка на всякий случай: закончилось 0:1 с немецким голом на «флажке», при том что турки свою часть программы успешно выполнили, то есть проиграли).

Закроем тему грустных воспоминаний датой: дело было не просто год назад, а ровно год назад — 11 декабря 2018-го.

А, ну да, и еще важное о мотивации: каждая победа в группе Лиги стоит, на всякий случай, 2,7 миллиона евро, ничья — миллион без 100 тысяч, а разбрасываться такими деньгами не может себе позволить даже такой финансово благополучный клуб, как наш «Локомотив». На то и надеялась футбольная Россия в глубине души.

***

«Ванда Метрополитано» так пока и не стал родным для рабоче-крестьянского «Атлетико». Руины «Висенте Кальдерон», который честно служил клубу и его болельщикам полвека и еще полгода (1966−2017), до сих пор ранят сердца истинных «индейцев».

Но «Локо» собрал на «Ванде» почти аншлаг, хоть и не его в этом заслуга: «Атлетико» перед 6-м туром тоже ведь прилично подвисал: победа была ему нужнее всех миллионов, потому что поди угадай — как там «Байер» разойдется с «Ювентусом»?

Этот турнирный тремор, вероятно, и подвел на первой же минуте Триппьера. Ему досталось бить с «точки» после того, как проводящий третий матч в основе (6 пропущенных мячей в первых двух) Коченков срубил в штрафной вундеркинда Фелиша. Но Коченков сам за себя и ответил: сыграл, как летом 2018-го Акинфеев с такими же испанцами. Разница в том только, что выставил под траекторию мяча руку и увел мяч в штангу.

Такие фантасмагорические дебюты часто ломают структуру игры — причем, конечно же, в пользу пострадавших. Незабитый пенальти — черная метка, отраженный — подарок судьбы. Но с одной важной оговоркой: если речь о матче соперников одного уровня. «Локо» начала лигочемпионского сезона мог, пожалуй, равняться с «Атлетико» (как минимум в организации игры), «Локо» декабрьский из этой сравнительной шкалы безнадежно выпал.

С учетом всех вышеперечисленных факторов — гарантированное последнее место в группе, усталость, травмы, апатия — да, объяснимо. Но все равно обидно. К середине первого тайма с футболом можно было, честно говоря, завязывать. Лучше бы так оно и случилось. На табло — приемлемо, всего 1:0, но: незабитый Мадридом 11-метровый, отмененный именем VAR и арбитра Кашшаи второй гол, пять моментов, которые можно смело называть голевыми, два «горчичника» и ровно ноль в условной графе «осмысленные атакующие действия гостей».

Гости за половинку-то в первые 45 минут вышли дай бог трижды, а у штрафной Облака Москвой и близко не пахло.

Нечто похожее на контратаку попытались сообразить однажды Эдер с Миранчуком, но именно однажды и именно попытались. Об ударах в створ и даже в сторону ворот заикаться лучше не будем.

В общем, «Локо» плыл по течению с таким обреченным видом, что глаза бы этого не видели. В каких эпитетах измерить его беспомощность? Проходной двор? Детский сад? Колхоз? Мальчики для битья?

Все банально и все годится. Грубо, но честно.

***

От трех, четырех, пяти (и далее по восходящей) мячей «Локомотив» спасло лишь рационально устроенное мышление соперника и немножко везения, ничего больше. Ну и да, Коченков, который потащил пару-тройку ударов со средней и дальней дистанции. У главного мадридского индейца Диего Симеоне, по прозвищу Эль Чоло (разумеется, Индеец), при всей его клокочущей натуре с рациональностью все в порядке, он в Лиге и Ла Лиге не одну собаку за 8 последних лет съел: два финала на боевом счету, шутка ли.

Если Симеоне понимает, что напротив не соперник, а жертва, он не станет палить почем зря порох, потому что «Атлетико» на 7-м месте в чемпионате Испании, даже за зоной Лиги Европы, а длинных зимних каникул здесь не практикуют, как и саму зиму. Второй гол хозяев, состоявшийся в дебюте тайма, Диего окончательно успокоил. Больше не надо, будем уважать соперника — если он, конечно, хочет уважать себя и имеет для этого ресурсы.

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