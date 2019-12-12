Итальянское чудо с голом Пашалича, в плей-офф — только клубы «Большой пятерки»

Источник: Спорт-Экспресс

Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов-2019/20

«Ювентус» (группа D, 1-е место)

«Атлетико» (группа D, 2-е место)

«Лейпциг» (G, 1-е место)

«Лион» (G, 2-е место)

«ПСЖ» (A, 1-е место)

«Реал» (A, 2-е место)

«Бавария» (B, 1-е место)

«Тоттенхэм» (B, 2-е место)

«Манчестер Сити» (C, 1-е место)

«Аталанта» (С, 2-е место)

«Ливерпуль» (Е, 1-е место)

«Наполи» (Е, 2-е место)

«Барселона» (F, 1-е место)

«Боруссия» Д (F, 2-е место)

«Валенсия» (H, 1-е место)

«Челси» (H, 2-е место).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря. При «посеве» будут разделены победители и вторые команды групп.

Первые матчи пройдут 18/19 и 25/26 февраля, ответные — 10/11 и 17/18 марта 2020 года.

Фиаско «Шахтера»

Группа С

«Шахтер» — «Аталанта» — 0:3 (Кастань, 66. Пашалич, 80. Госенс, 90+4)

«Горняки» были хозяевами своей судьбы. Домашняя победа гарантировала им второе место, а ход параллельного матча в Загребе и вовсе подарил возможность ограничиться ничьей. Но все, что смог сделать больше атаковавший в первом тайме «Шахтер», это забить гол, который не засчитали из-за офсайда. В свою очередь, отлично выстроенная Джан Пьеро Гасперини команда совершила настоящий подвиг, выйдя в 1/8 финала после трех стартовых поражений.

Это, правда, не рекорд, так как такой же трюк в 2002 году удался «Ньюкаслу». Тогда, правда, англичане при прежней схеме вышли во второй групповой турнир. Не может не впечатлять и тот факт, что «Аталанта» — дебютант Лиги чемпионов. И, возможно, она попала в этот турнир вовремя — после введения видеоповторов. Если бы не они, бригада Феликса Цвайера не засчитала бы ставший ключевым первый гол. Однако техника позволила разглядеть то, что в динамике рассмотреть было почти невозможно: отсутствие офсайда у Гомеса, который вывел на ворота Кастаня.

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Еще одним ударом для хозяев стало удаление Додо, а окончательно остудил пыл хозяев штрафной в исполнении полузащитника сборной Украины Малиновского. Воспитанник «Шахтера» закрутил мяч к ближней штанге, а там легкого касания бывшего спартаковца Пашалича хватило для того, чтобы отправить оранжево-черных в Лигу Европы. Таким образом, впервые в истории Лиги чемпионов в 1/8 финала выступят только представители пяти сильнейших национальных первенств.

«Динамо» З — «Манчестер Сити» — 1:4 (Ольмо, 10 — Габриэл Жезус, 34, 50, 54. Фоуден, 84)

Загреб жил мечтой о выходе в 1/8 финала, и она стала ближе в тот момент, когда недавний дебютант сборной Испании Ольмо подстроился под фланговую подачу и с лета отправил мяч в ближнюю «девятку».

Однако потом пробил час Габриэла Жезуса, который для начала замкнул подачу Махреза и забил свой 10-й гол в Лиге чемпионов. В 22 года и 252 дня он стал самым молодым бразильцем с двузначным числом точных ударов в главном клубном турнире Старого Света. Прежний рекордсмен Неймар в аналогичной ситуации был на пять месяцев старше.

Останавливаться на этом Жезус не стал, и в начале второго тайма здорово разобрался с защитником на углу площади ворот. Красота соответствовала моменту, ведь это был 100-й гол бомбардира на профессиональном уровне. Когда же южноамериканец оформил хет-трик, число результативных атак «Сити» в эпоху Гвардьолы достигло цифры 500. Для этого хватило всего 199 матчей.

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Буффон выручил, Роналду забил

Группа D

«Байер» — «Ювентус» — 0:2 (Криштиану Роналду, 75. Игуаин, 90+2)

В Леверкузене место в воротах «Старой синьоры» занял Буффон. Теперь Джиджи второй по старшинству участник Лиги чемпионов (41 год и 317 дней), и работы у ветерана хватало. С ней он справился блестяще и оформил 51-й «сухарь» в главном еврокубке. Больше только у Касильяса (57).

А леверкузенцы, не дождавшись помощи от «Локомотива», потеряли веру в чудо. У «Ювентуса» же кроме стены в воротах в атаке есть человек, который может решить судьбу любого матча. В данном случае Криштиану Роналду оказался в нужное время в нужном месте, открывшись под идеальную передачу Дибалы. Уже в добавленное арбитром время аргентинец помог отличиться и Игуаину, а немцам придется утешиться Лигой Европы.

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Рекорд «Баварии» и счастливый билет «Олимпиакоса»

Группа В

«Бавария» — «Тоттенхэм» — 3:1 (Коман, 14. Мюллер, 45. Филиппе Коутинью, 64 — Сессеньон, 20)

Жозе Моуринью не интересует прошлое. И если для болельщиков «шпор» не имевший турнирного значения визит в Мюнхен был важен после унизительного разгрома в первом круге (2:7), то Особенный смотрел в будущее. Соответственно, шанс показать себя получили резервисты, Алли и Кейн остались дома, а Сон Хын Мин — на скамейке запасных.

В итоге зрители получили возможность насладиться открытой игрой, которая проходила с заметным преимуществом «Баварии». Оно, впрочем, не помешало 19-летнему Сессеньону стать автором самого молодого лигочемпионского гола «Тоттенхэма». Равновесие продержалось до концовки первого тайма, когда Мюллер подстроился под отскок от штанги и, опередив Дрогба, с 44 голами вышел на 11-е место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

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Ну, а классный удар Филиппе Коутинью подвел итог лучшему в истории результату в групповом турнире, который «Бавария» прошла без потерь и с разностью мячей «+19». Восемь лет назад положительный баланс «Реала» оказался на два гола меньше.

«Олимпиакос» П — «Црвена Звезда» — 1:0 (Эль-Араби, 87, с пенальти)

Игравшим без Вальбуэна грекам требовалась победа, но в первом тайме их атаки разбивались о белградскую оборону, либо мяч становился добычей голкипера гостей. В свою очередь «Црвена Звезда» незадолго до перерыва поймала соперника на контратаке, и Марина снесли в штрафной. К разочарованию гостей, Томане хотел своим ударом с 11-метровой отметки порвать сетку, а вместо этого едва не сломал перекладину.

Казалось, эти ворота заколдовали, потому что уже во втором тайме Эль-Араби попал в штангу. В остальных эпизодах, включая удар Поденсе с линии площади ворот, сербов спасал проведший фантастический матч Борян. Но что он мог поделать, когда Эль-Араби получил право на пенальти? Пирей ликует и отправляется в Лигу Европы.

Парижская разминка

Группа А

«ПСЖ» — «Галатасарай» — 5:0 (Икарди, 32. Сарабия, 35. Неймар, 46. Мбаппе, 63. Кавани, 84, с пенальти)

В этой группе так же оставался неизвестным только обладатель утешительной путевки во второй по статусу еврокубок. Изначально шансы «Галатасарая» оценивались, как минимальные, и уже в первом тайме даже их не осталось благодаря усилиям Неймара. Сначала бразилец начал атаку, которую продолжил Мбаппе и завершил Икарди. Потом — сделал прямой голевой пас Сарабии.

В начале второго тайма Неймар взял инициативу на себя и довел счет до крупного. Для звезды, пропустившей часть группового раунда из-за дисквалификации, это был первый гол в текущем турнире, и залогом этого успеха стал классный пас пяткой в исполнении Мбаппе. Для полного комплекта атакующему трио парижан не хватало только мяча самого Кильяна, и этот пробел был оперативно ликвидирован. Естественно, с передачи вернувшего партнеру должок Неймара. После этого можно было спокойно уступить право на пенальти вышедшему на замену Кавани.

«Брюгге» — «Реал» — 1:3 (Фанакен, 55 — Родригу, 53. Винисиус Жуниор, 64. Модрич, 90+1)

В свою очередь «Реал» сначала не слишком сильно напрягал отправившийся в Лигу Европы «Брюгге». Мадридцы в этом сезоне еще не наносили всего три удара за первые 45 минут. Один из них не стал голевым благодаря реакции Миньоле, но самым ярким стал сэйв Ареола, который среагировал на пущенный с полутора метров мяч.

Когда же Родригу в начале второй половины игры красивым резаным ударом попал в дальний угол, это не сильно расстроило бельгийских болельщиков. Тем более, практически сразу их привел в восторг закрутивший мяч в дальний угол Фанакен. А то, что Винисиус Жуниор сделал вечер бразильским, это уже класс «Реала», который берег лидеров перед визитом в Валенсию и намеченным на следующую среду класико.

Что касается заключительного в этот вечер удара Модрича, то он оказался историческим. Никогда на групповом этапе Лиги чемпионов еще не забивали 308 голов.