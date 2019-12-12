Один за всех. Футболисты «Краснодара» постараются сохранить еврокубковую весну для России

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В Лиге чемпионов Россию представляли московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Железнодорожники лишились шансов на еврокубковую весну за тур до окончания группового этапа, уступив в пятом матче немецкому «Байеру» (0:2). Петербуржцы могли побороться за плей-офф, подопечным Сергея Семака необходимо было добиться победы в игре с португальской «Бенфикой» и ждать потери очков от французского «Лиона». Однако «Зенит» был разгромлен со счетом 0:3 в Лиссабоне, а французский клуб вырвал ничью в концовке встречи с немецким «Лейпцигом» (2:2), что опустило российскую команду на четвертое место в группе.

В Лиге Европы также выступает московский ЦСКА, который показал худший результат в еврокубках в XXI веке и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Возможность проявить себя весной на европейской арене сохранил только «Краснодар», который имеет девять очков после пяти матчей и занимает третье место в группе.

Такое же количество баллов набрал «Хетафе», расположившийся строчкой выше благодаря успеху в первой очной игре — 2:1. Только победа выведет команду Сергея Матвеева в 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» трижды выходил в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира. Впервые команда имеет шанс стать единственным представителем России в весенней части Лиги Европы. Дважды в своей истории «Краснодар» пробивался в 1/8 финала турнира, оба раза клуб уступал испанской команде — в сезоне-2016/17 по сумме двух встреч победителем вышла «Сельта» (1:2, 0:2), а в следующем розыгрыше сильнее была «Валенсия» (1:2, 1:1).

Если «Краснодар» выйдет в следующую стадию Лиги Европы, то он станет четвертой командой в истории чемпионата России, которая в одиночку будет представлять страну в плей-офф еврокубкового турнира. В XXI веке подобное проходили ЦСКА и «Локомотив». В сезоне-2004/05 Кубка УЕФА (нынешнее название Лиги Европы — прим. ТАСС) армейский клуб не просто пробился в плей-офф турнира, но и дошел до финала, где обыграл португальский «Спортинг» (3:1), став первой российской командой, которой покорился еврокубковый трофей. На следующий год звание единственного представителя России на стадии плей-офф носил «Локомотив», однако в 1/16 финала Кубка УЕФА железнодорожники уступили испанской «Севилье» по сумме двух встреч (0:1, 0:2).

До полуфиналов европейских турниров доходили только «Локомотив» и московский «Спартак». В 1995 году красно-белые проиграли на этой стадии Лиги чемпионов французскому «Нанту» (0:2, 2:2). В 1998 году «Спартак» добрался до полуфинала Кубка УЕФА, где уступил будущему обладателю трофея — итальянскому «Интеру» (1:2, 1:2). В том же году итальянский клуб «Лацио» остановил «Локомотив» (1:1, 0:0) в полуфинале Кубка обладателей кубков, железнодорожники, к слову, семь раз представляли Россию в весенней части еврокубков (сезоны-1993/94, 94/95, 96/97, 99/00, 00/01, 01/02 и 02/03), что является рекордным достижением.

«Краснодар» прилетел с опозданием

«Краснодар» — первый российский соперник «Хетафе» на европейской арене. Еврокубковая история испанской команды включает в себя 20 матчей, 12 из которых были сыграны в Кубке УЕФА. Еще восемь игр «Хетафе» провел в Лиге Европы. При этом у испанцев хорошая статистика — 10 из 20 встреч завершились победой, по пять раз команда проиграла и сыграла вничью.

Российский клуб пятый раз в истории столкнется с испанской командой в еврокубках. На пути «Краснодара» в разное время попадались «Валенсия», «Сельта», «Севилья» и «Реал Сосьедад». На две победы россиян испанцы ответили пятью, один раз соперники разошлись миром.