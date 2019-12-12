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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» в последнем матче Лиги Европы против «Партизана» может повторить свой рекорд результативности

«Астана» в гостевом матче с «Партизаном» может установить новое достижение в Еврокубках и повторить собственный рекорд результативности сезона 2017/18, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В Белграде подопечные Романа Григорчука могут оформить сотый гол в еврокубках в истории клуба, если трижды забьют в ворота сербской команды. Сейчас на счету «Астаны» 97 мячей в 75 матчах.

Кроме того, если игроки «Астаны» смогут отличиться в предстоящей игре два раза, то повторят рекорд результативности клуба в одном сезоне. В еврокампании 2017/18 «Астана» забила 23 гола. В нынешнем сезоне казахстанская команда отличилась 21 раз.

Отметим, что в розыгрыше Лиги Европы 2017/18 состоялся пятидесятый гол «Астаны» в еврокубках. Его автором стал Юрий Логвиненко, отличившийся в матче группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала». 14 сентября 2017 года он сравнял счет в Испании на 68-й минуте игры, в которой «Астана» уступила со счетом 1:3.

Напомним, заключительный матч «Астаны» в групповой стадии Лиги Европы против «Партизана» пройдет в Белграде сегодня, в ночь с 12 на 13 декабря. Начало в 02:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке.

Оба клуба досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф. Чемпион Казахстана набрал три очка в группе L и занимает четвертое место. «Партизан» имеет пять баллов. Английский «Манчестер Юнайтед» с десятью очками и голландский «Аз Алкмар» с девятью баллами досрочно вышли в 1/16 финала. В параллельном матче на «Олд Траффорд» они определят победителя группы.

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