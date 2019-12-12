«Астана» в последнем матче Лиги Европы против «Партизана» может повторить свой рекорд результативности

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В Белграде подопечные Романа Григорчука могут оформить сотый гол в еврокубках в истории клуба, если трижды забьют в ворота сербской команды. Сейчас на счету «Астаны» 97 мячей в 75 матчах.

Кроме того, если игроки «Астаны» смогут отличиться в предстоящей игре два раза, то повторят рекорд результативности клуба в одном сезоне. В еврокампании 2017/18 «Астана» забила 23 гола. В нынешнем сезоне казахстанская команда отличилась 21 раз.

Отметим, что в розыгрыше Лиги Европы 2017/18 состоялся пятидесятый гол «Астаны» в еврокубках. Его автором стал Юрий Логвиненко, отличившийся в матче группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала». 14 сентября 2017 года он сравнял счет в Испании на 68-й минуте игры, в которой «Астана» уступила со счетом 1:3.

Напомним, заключительный матч «Астаны» в групповой стадии Лиги Европы против «Партизана» пройдет в Белграде сегодня, в ночь с 12 на 13 декабря. Начало в 02:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке.