«Астана» в последнем матче Лиги Европы против «Партизана» может повторить свой рекорд результативности

В Белграде подопечные Романа Григорчука могут оформить сотый гол в еврокубках в истории клуба, если трижды забьют в ворота сербской команды. Сейчас на счету «Астаны» 97 мячей в 75 матчах.
Кроме того, если игроки «Астаны» смогут отличиться в предстоящей игре два раза, то повторят рекорд результативности клуба в одном сезоне. В еврокампании 2017/18 «Астана» забила 23 гола. В нынешнем сезоне казахстанская команда отличилась 21 раз.
Отметим, что в розыгрыше Лиги Европы 2017/18 состоялся пятидесятый гол «Астаны» в еврокубках. Его автором стал Юрий Логвиненко, отличившийся в матче группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала». 14 сентября 2017 года он сравнял счет в Испании на 68-й минуте игры, в которой «Астана» уступила со счетом 1:3.
Напомним, заключительный матч «Астаны» в групповой стадии Лиги Европы против «Партизана» пройдет в Белграде сегодня, в ночь с 12 на 13 декабря. Начало в 02:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке.
Оба клуба досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф. Чемпион Казахстана набрал три очка в группе L и занимает четвертое место. «Партизан» имеет пять баллов. Английский «Манчестер Юнайтед» с десятью очками и голландский «Аз Алкмар» с девятью баллами досрочно вышли в 1/16 финала. В параллельном матче на «Олд Траффорд» они определят победителя группы.