Лига чемпионов становится элитным клубом. Россия там чужая
«СЭ» — об итогах группового турнира главного еврокубка.
«СЭ» — об итогах группового турнира главного еврокубка.
Андрей Кузичев
Богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Как ни старается УЕФА, сражающийся с бродящим по Европе призраком Суперлиги, угодить всем, ничего не работает. Ни финансовый fair play, который в реальности в основном бьет по клубам среднего звена, ни реформы еврокубков.
Об этом же кричат и рекордные в истории групповых раундов 308 голов, значительная часть которых пришлась на игры
Даже восхищавший всех «Аякс», который весной остановился в нескольких секундах от финала Лиги чемпионов, отправляется во второй по статусу еврокубок. Хотя, такая ли это сенсация? Амстердамцы давно являются
Постояла на пороге после победы «Локомотива» в Леверкузене, почувствовала себя почти своей с зенитовскими четырьмя очками по итогам двух туров, а когда началось самое интересное — нас просто выставили за дверь. Или вышвырнули, если говорить о четвертых местах двух самых стабильных отечественных клубов последних лет.
Комментируя случившееся, многие, естественно, заговорили о превратившейся в тыкву карете и не жалели черной краски. Вспомнили и про падение рубля с последующим отъездом звездных легионеров и падением уровня РПЛ, и про систему «осень-весна», которая убивает низшие дивизионы и подтачивает основу пирамиды отечественного футбола. Все верно, и эти проблемы необходимо решать, но, кажется, мы порой забываем о главном.
О том, что на поле выходят не денежные мешки. О футболе, как игре, где главное не «не проиграть», а выиграть. Или, как минимум, отдать ради этого все силы, чтобы можно было смело смотреть в зеркало и в глаза собственным болельщикам. Как пражская «Славия», которая трепала нервы «Интеру» с «Боруссией» и увозила ничью с «Камп Ноу». Или как «Зальцбург», который купил норвежского вундеркинда Холанна за 5 миллионов евро. За треть стоимости Тила и 1/8 от цены Малкома. И нашел во второй немецкой бундеслиге Хван Хи Чхана, который стал кошмаром «Ливерпуля» на «Энфилде».
И пусть австрийцы проиграли 3:4, ими восхищались, как победителями.
В конце концов, у наших клубов есть и более близкий пример в лице национальной сборной. Команды, которая понимает собственные возможности, и всегда бьется изо всех сил, стараясь прыгнуть выше собственной головы.
Иногда, как с Испанией, получается. А если этот пример в силу специфики сборных не работает, посмотрите на «Аталанту». Она хоть и представляет топ-5, по возможностям ограничена, и состав по европейским меркам средний. Он точно не сильнее, чем у «Зенита», «Локомотива» и разгромленного итальянцами «Шахтера». Зато есть поставленная блестящим тренером Гасперини игра и характер, который помог не сломаться после трех стартовых поражений. И этих ключевых качеств достаточно, чтобы чувствовать себя своим в высшем футбольном обществе.