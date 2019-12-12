Лига чемпионов становится элитным клубом. Россия там чужая

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Андрей Кузичев

Богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Как ни старается УЕФА, сражающийся с бродящим по Европе призраком Суперлиги, угодить всем, ничего не работает. Ни финансовый fair play, который в реальности в основном бьет по клубам среднего звена, ни реформы еврокубков.

Апофеоз расслоения футбольного общества в Старом Свете — нынешний групповой турнир Лиги чемпионов, по итогам которого в плей-офф отобрались исключительно представители пяти ведущих чемпионатов континента.

Об этом же кричат и рекордные в истории групповых раундов 308 голов, значительная часть которых пришлась на игры топ-клубов с представителями среднего класса. Когда побеждавший в еврокубках «Галатасарай» завершает шесть матчей с суммарным счетом 1:14, а у «Црвены Звезды», впечатлявшей в отборочных раундах характером, этот показатель 3:20, комментарии излишни.

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Даже восхищавший всех «Аякс», который весной остановился в нескольких секундах от финала Лиги чемпионов, отправляется во второй по статусу еврокубок. Хотя, такая ли это сенсация? Амстердамцы давно являются клубом-донором, и стоит им вырастить в легендарной академии новые таланты, их после первых успехов забирают европейские толстосумы. А если нет достойной замены де Лигту и Френки де Йонгу, то нет и плей-офф.

Провалившая этот еврокубковый сезон Россия тоже оказалась лишней на главном футбольном празднике.

Постояла на пороге после победы «Локомотива» в Леверкузене, почувствовала себя почти своей с зенитовскими четырьмя очками по итогам двух туров, а когда началось самое интересное — нас просто выставили за дверь. Или вышвырнули, если говорить о четвертых местах двух самых стабильных отечественных клубов последних лет.

Комментируя случившееся, многие, естественно, заговорили о превратившейся в тыкву карете и не жалели черной краски. Вспомнили и про падение рубля с последующим отъездом звездных легионеров и падением уровня РПЛ, и про систему «осень-весна», которая убивает низшие дивизионы и подтачивает основу пирамиды отечественного футбола. Все верно, и эти проблемы необходимо решать, но, кажется, мы порой забываем о главном.

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О том, что на поле выходят не денежные мешки. О футболе, как игре, где главное не «не проиграть», а выиграть. Или, как минимум, отдать ради этого все силы, чтобы можно было смело смотреть в зеркало и в глаза собственным болельщикам. Как пражская «Славия», которая трепала нервы «Интеру» с «Боруссией» и увозила ничью с «Камп Ноу». Или как «Зальцбург», который купил норвежского вундеркинда Холанна за 5 миллионов евро. За треть стоимости Тила и 1/8 от цены Малкома. И нашел во второй немецкой бундеслиге Хван Хи Чхана, который стал кошмаром «Ливерпуля» на «Энфилде».

И пусть австрийцы проиграли 3:4, ими восхищались, как победителями.

Между тем «Зальцбург» продал летом сразу пять игроков основного состава за 68 миллионов евро. Такой подход — игровой и коммерческий — должен стать ориентиром для России.

В конце концов, у наших клубов есть и более близкий пример в лице национальной сборной. Команды, которая понимает собственные возможности, и всегда бьется изо всех сил, стараясь прыгнуть выше собственной головы.

Иногда, как с Испанией, получается. А если этот пример в силу специфики сборных не работает, посмотрите на «Аталанту». Она хоть и представляет топ-5, по возможностям ограничена, и состав по европейским меркам средний. Он точно не сильнее, чем у «Зенита», «Локомотива» и разгромленного итальянцами «Шахтера». Зато есть поставленная блестящим тренером Гасперини игра и характер, который помог не сломаться после трех стартовых поражений. И этих ключевых качеств достаточно, чтобы чувствовать себя своим в высшем футбольном обществе.