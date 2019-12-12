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21:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» назвала стартовый состав на последний матч в группе Лиги Европы

Тренерский штаб «Астаны» назвал стартовый состав на матч последнего, шестого, тура группы Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Команда Романа Григорчука сыграет с сербским «Партизаном» в гостях. Матч начнется в 02:00 по времени Нур-Султана.

Стартовый состав «Астаны»: Эрич, Логвиненкно, Постников, Рукавина, Шомко, Бейсебеков, Маевский, Сигурьонссон, Муртазаев, Хижниченко.

Стартовый состав «Партизана»: Стойкович, Остоич, Павлович, Урошевич, Лутовац, Зделар, Шчекич, Тошич, Сума, Садик, Асано.

Отметим, что «Астана» и «Партизан» уже потеряли шансы на плей-офф. В параллельном матче английский «Манчестер Юнайтед» (10 очков) и голландский «АЗ Алкмар» определят победителя группы.

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