«Астана» назвала стартовый состав на последний матч в группе Лиги Европы
Тренерский штаб «Астаны» назвал стартовый состав на матч последнего, шестого, тура группы Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Тренерский штаб «Астаны» назвал стартовый состав на матч последнего, шестого, тура группы Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Команда Романа Григорчука сыграет с сербским «Партизаном» в гостях. Матч начнется в 02:00 по времени
Стартовый состав «Астаны»: Эрич, Логвиненкно, Постников, Рукавина, Шомко, Бейсебеков, Маевский, Сигурьонссон, Муртазаев, Хижниченко.
Стартовый состав «Партизана»: Стойкович, Остоич, Павлович, Урошевич, Лутовац, Зделар, Шчекич, Тошич, Сума, Садик, Асано.
Отметим, что «Астана» и «Партизан» уже потеряли шансы на