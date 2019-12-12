«Астана» назвала стартовый состав на последний матч в группе Лиги Европы

Команда Романа Григорчука сыграет с сербским «Партизаном» в гостях. Матч начнется в 02:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что «Астана» и «Партизан» уже потеряли шансы на плей-офф. В параллельном матче английский «Манчестер Юнайтед» (10 очков) и голландский «АЗ Алкмар» определят победителя группы.