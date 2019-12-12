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8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
23:00 (мск), источник: ТАСС

Россия лишилась шансов заявить шесть клубов в еврокубки на сезон-2021/22

ТАСС, 12 декабря. Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия потеряла математические шансы догнать идущую шестой Португалию и не сможет заявить в еврокубки на сезон-2021/22 шесть клубов.

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Это произошло после того, как в четверг последний представитель России, сохранявший шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, «Краснодар», в матче шестого тура группового этапа на выезде проиграл испанскому «Хетафе» (0:3) и не смог выйти в 1/16 финала турнира.

Ранее петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» завершили выступление в еврокубках, заняв последние места в своих группа в Лиге чемпионов, а столичный ЦСКА еще до завершения группового турнира Лиги Европы потерял шансы на продолжение борьбы в турнире. Московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы, проиграв в квалификационных раундах.

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Россия могла рассчитывать на возвращение на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА только при условии, что «Краснодар» не только выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, но и выступит в турнире сверхуспешно. При этом португальские клубы, также вышедшие в плей-офф еврокубка, должны были вылететь в первом же раунде игр на выбывание, не одержав ни одной победы и ни разу не сыграв вничью.

Поскольку этого не произошло, в 2021 году Россия сможет делегировать в еврокубки пять клубов — две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две — в новом турнире УЕФА под названием «Лига конференций» (третий и второй квалификационный раунды).

На данный момент в активе России в таблице коэффициентов УЕФА остается 45,216 балла, Португалия набрала 48,049 балла. Таким образом, разница между шестой и седьмой строчками в таблице составляет 2,833 балла.

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Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

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Хетафе
3:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, Группа C12.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласМурад Мусаев
Голы
Леандро Кабрера(Хайме Мата)76′
Видаль Хорхе Молина(Аллан Ньом)78′
Кенеди86′
Составы команд
13Давид Сория
1Станислав Крицюк
22Дамиан Суарес
26′
98Сергей Петров
12Аллан Ньом
4Александр Мартынович
14′88′
2Даконам Джене
5Урош Спаич
43′
6Леандро Кабрера
10Вандерсон Масиэл
15Марк Кукурелья
33Маркус Берг
20Неманья Максимович
8Юрий Газинский
26′
7Хайме Мата
52Тонни Вилена
23Давид Ремесейро Хасон
68′
6Кристиан Рамирес
74′
25Кенеди
11Дмитрий Скопинцев
18Мауро Арамбарри
82′
93Магомед-Шапи Сулейманов
62′
24Давид Тимор
21Юнес Намли
9Родригес Анхель
73′
17Иван Игнатьев
68′
19Видаль Хорхе Молина
47Даниил Уткин
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
14Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
14Фолы17
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Боковой судьяМаркус Хеккер(Германия)
Боковой судьяЯн Зайдель(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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