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8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
22:54 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» и не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы

ХЕТАФЕ /Испания/, 12 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл в гостях испанскому «Хетафе» со счетом 0:3 в заключительном, шестом матче группового этапа Лиги Европы и не сумел пробиться в 1/16 финала турнира.

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Голы в матче забили Леандро Кабрера (76-я минута), Хорхе Молина (78) и Роберт Кенеди (86). На 88-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Краснодара» Александр Мартынович.

Для прохода в плей-офф «Краснодару» требовалась победа в заключительной встрече, независимо от результата параллельного матча. В первой игре команд российский клуб уступил дома со счетом 1:2. «Краснодар» второй раз в истории не смог выйти в плей-оффЛиги Европы, впервые это произошло в сезоне-2014/15, который был дебютным для команды в еврокубках.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче группы C швейцарский «Базель», который досрочно обеспечил себе выход из группы, обыграл дома турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0.

«Краснодар» занял третье место в турнирной таблице, набрав девять очков в шести матчах. Первым стал «Базель» (13), вторым — «Хетафе» (12), эти клубы вышли в плей-офф турнира. Последнее место в таблице занял «Трабзонспор» (1). Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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Хетафе
3:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, Группа C12.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласМурад Мусаев
Голы
Леандро Кабрера(Хайме Мата)76′
Видаль Хорхе Молина(Аллан Ньом)78′
Кенеди86′
Составы команд
13Давид Сория
1Станислав Крицюк
22Дамиан Суарес
26′
98Сергей Петров
12Аллан Ньом
4Александр Мартынович
14′88′
2Даконам Джене
5Урош Спаич
43′
6Леандро Кабрера
10Вандерсон Масиэл
15Марк Кукурелья
33Маркус Берг
20Неманья Максимович
8Юрий Газинский
26′
7Хайме Мата
52Тонни Вилена
23Давид Ремесейро Хасон
68′
6Кристиан Рамирес
74′
25Кенеди
11Дмитрий Скопинцев
18Мауро Арамбарри
82′
93Магомед-Шапи Сулейманов
62′
24Давид Тимор
21Юнес Намли
9Родригес Анхель
73′
17Иван Игнатьев
68′
19Видаль Хорхе Молина
47Даниил Уткин
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
14Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
14Фолы17
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Боковой судьяМаркус Хеккер(Германия)
Боковой судьяЯн Зайдель(Германия)
Обозначения
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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