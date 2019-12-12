«Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» и не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы

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Голы в матче забили Леандро Кабрера (76-я минута), Хорхе Молина (78) и Роберт Кенеди (86). На 88-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Краснодара» Александр Мартынович.

Для прохода в плей-офф «Краснодару» требовалась победа в заключительной встрече, независимо от результата параллельного матча. В первой игре команд российский клуб уступил дома со счетом 1:2. «Краснодар» второй раз в истории не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, впервые это произошло в сезоне-2014/15, который был дебютным для команды в еврокубках.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2j23tRBt3F0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче группы C швейцарский «Базель», который досрочно обеспечил себе выход из группы, обыграл дома турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0.