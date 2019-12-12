«Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» и не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы

Голы в матче забили Леандро Кабрера (76-я минута), Хорхе Молина (78) и Роберт Кенеди (86). На 88-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Краснодара» Александр Мартынович.
Для прохода в плей-офф «Краснодару» требовалась победа в заключительной встрече, независимо от результата параллельного матча. В первой игре команд российский клуб уступил дома со счетом 1:2. «Краснодар» второй раз в истории не смог выйти в плей-оффЛиги Европы, впервые это произошло в сезоне-2014/15, который был дебютным для команды в еврокубках.
В параллельном матче группы C швейцарский «Базель», который досрочно обеспечил себе выход из группы, обыграл дома турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0.
«Краснодар» занял третье место в турнирной таблице, набрав девять очков в шести матчах. Первым стал «Базель» (13), вторым — «Хетафе» (12), эти клубы вышли в плей-офф турнира. Последнее место в таблице занял «Трабзонспор» (1). Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.