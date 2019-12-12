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8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
23:07 (мск), источник: БЕЛТА

«Краснодар» и киевское «Динамо» не смогли выйти в 1/16 финала Лиги Европы

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Краснодара» с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе не сумели пробиться в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче 6-го тура группы С краснодарцы играли в гостях у своего конкурента испанского «Хетафе» и потерпели крупное поражение со счетом 0:3, пропустив все голы во втором тайме. Александр Мартынович в конце игры был удален с поля. В другом поединке этого квартета швейцарский «Базель» на своем поле победил аутсайдера турецкий «Трабзонспор» с результатом 2:0. Итоговое положение: «Базель» — 13 очков, «Хетафе» — 12, «Краснодар» — 9, «Трабзонспор» — 1.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа C, 12.12.2019, 20:55

Хетафе3Краснодар0

Киевское «Динамо», выступающее в группе В, сыграло вничью 1:1 на своей арене со швейцарским «Лугано» и осталось за бортом еврокубков. В скандинавском дерби футболисты датского «Копенгагена» у себя дома уступили шведскому «Мальме» — 0:1. Итоговое положение: «Мальме» — 11, «Копенгаген» — 9, «Динамо» — 7, «Лугано» — 3.

В группе А азербайджанский «Карабах» в Баку разошелся миром с «Дюделанжем» из Люксембурга — 1:1. В матче двух фаворитов испанская «Севилья» в Никосии проиграла кипрскому АПОЭЛу со счетом 0:1. Итоговое положение: «Севилья» — 15, АПОЭЛ — 10, «Карабах» — 5, «Дюделанж» — 4.

Позже потерявший шансы на выход в плей-офф московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет в Барселоне с победителем группы Н испанским «Эспаньолом». Болгарский «Лудогорец» в Разграде встретится с венгерским «Ференцварошем» из Будапешта, за который выступает белорусский форвард Николай Сигневич. Положение команд после 5 туров: «Эспаньол» — 11, «Лудогорец» — 7, «Ференцварош» — 6, ЦСКА — 2.

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В группе L казахстанская «Астана» с белорусским полузащитником Иваном Маевским в составе сыграет в Белграде с сербским «Партизаном». Казахстанская и сербская команды независимо от исхода этого поединка завершают еврокубковый сезон. В матче лидеров английский «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома голландский «Алкмаар». Положение команд: «Манчестер Юнайтед» — 10, «Алмаар» — 9, «Партизан» — 5, «Астана» — 3.

В квартете I украинский клуб «Александрия» сыграет на выезде с бельгийским «Гентом». Немецкий «Вольфсбург» на своей арене встретится с французским «Сент-Этьеном». Положение команд: «Гент» — 9, «Вольфсбург» — 8, «Сент-Этьен» — 4, «Александрия» — 3.

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