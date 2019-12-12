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8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
23:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» проиграл «Ренну» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Римский «Лацио» потерпел поражение от французского «Ренна» в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и завершил выступление в турнире.

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Источник: AP 2019

Встреча группы E, состоявшаяся в четверг в Ренне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Жорис Ньяньон (31-я и 87-я минуты).

В другом матче квартета румынский «ЧФР Клуж» обыграл шотландский «Селтик» — 2:0.

Первое место в группе занял «Селтик» (13 очков), вторым стал «ЧФР Клуж» (12), обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. На третьей строчке расположился «Лацио» (6), «Ренн» (4) замкнул турнирную таблицу.

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