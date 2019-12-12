«Лацио» проиграл «Ренну» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Римский «Лацио» потерпел поражение от французского «Ренна» в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и завершил выступление в турнире.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Римский «Лацио» потерпел поражение от французского «Ренна» в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и завершил выступление в турнире.
Встреча группы E, состоявшаяся в четверг в Ренне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Жорис Ньяньон (31-я и 87-я минуты).
В другом матче квартета румынский «ЧФР Клуж» обыграл шотландский «Селтик» — 2:0.
Первое место в группе занял «Селтик» (13 очков), вторым стал «ЧФР Клуж» (12), обе команды вышли в