«Краснодар» не смог. Россия осталась без европейской весны

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«Краснодар» завершил бесславным поражением от «Хетафе» (0:3).

Лига Европы. Групповой турнир. 6-й тур. Группа C

«Хетафе» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 3:0 (0:0)

Голы: Кабрера, 76 (1:0). Хорхе Молина, 78 (2:0). Кенеди, 86 (3:0).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Хасон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Кукурелья, Анхель (Хорхе Молина, 73), Хайме Мата.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес (Скопинцев, 74), Сулейманов (Намли, 62), Газинский, Вилена, Вандерсон Масиэл, Берг, Игнатьев (Уткин, 68).

Предупреждения: Мартынович, 14. Суарес, 26. Газинский, 26. Спаич, 43.

Удаление: Мартынович, 88 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Зиберт. Зайдель, Хеккер (все — Германия).

12 декабря. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2j23tRBt3F0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как и год назад «Краснодар» завершал первую часть сезона в Испании. И снова без Ари, который оказался дисквалифицирован и свой 34-й день рождения в среду отмечал уже в качестве отпускника. Правда, в 2018-м у «быков» перед визитом в Севилью была подушка безопасности, и даже поражение с крупным счетом (0:3) не помешало выходу в плей-офф. Сейчас же последнюю еврокубковую надежду России устраивала только победа.

Сражаться за нее краснодарцы вышли с максимально атакующей схемой 4−4−2. С Шапи и Вандерсоном Масиэлом на флангах и парой нападающих Игнатьев — Берг. Как правило, прежде россиянин и швед либо меняли друг друга, либо проводили вместе короткие отрезки в концовках. Одновременный выход с первых минут случился две с половиной недели назад в матче с «Арсеналом» (2:1). Берг тогда получил желтую карточку и был заменен вскоре после начала второго тайма. Игнатьев же доиграл до финального свистка и не реализовал пенальти, а забивали у черно-зеленых Вилена и Петров.

Неожиданное для «Хетафе» включение правого защитника «быков» могло принести результат и в пригороде Мадрида, однако до классной подачи Петрова к линии площади ворот Игнатьев чуть-чуть не дотянулся. Это был первый и единственный момент «Краснодара» в первом тайме, а большего предпочитающие навязывать борьбу на каждом участке поля испанцы гостям не позволили. Сам же «Хетафе» в который уже раз продемонстрировал, как эта команда умеет выгрызать шансы в атаке буквально из ничего.

Анхель навязал борьбу за верховой мяч Мартыновичу, быстрее среагировал на рикошет и выдал пас Мате. «Быков» спасло то, что опытный форвард оказался не так хладнокровен, как выскочивший далеко из ворот Крицюк. Пожалуй, чего-то подобного ждали от Берга, однако против шведа играли столь плотно, что все его скидки становились добычей соперника. И с каждым новым подобным эпизодом становилось очевидно: выбранная Мурадом Мусаевым стратегия — такой же форс-мажор, как и предыгровая тренировка на клубной базе в связи со случившейся накануне восьмичасовой задержкой вылета в Испанию.

Как же не хватало Ари с его умением придержать мяч и выбрать неожиданный вариант развития атаки! Казалось, при такой игре российской команде не помешал бы еще один центральный полузащитник, однако второй тайм начался в прежних сочетаниях. А так как подступы к штрафной и фланги оставались наглухо перекрытыми, краснодарцы наконец-то вспомнили про дальние удары. Вилена исполняет их с непредсказуемой траекторией, и Сория не без труда парировал скользкий от дождя мяч.

На этом — все. Замена потерявшегося на своей бровке Шапи на Намли, выход Уткина и возвращение к более привычной расстановке результата не дали. Немногочисленными шансами нужно было пользоваться, но заработанный Бергом перспективный штрафной завершился бесхитростным ударом в «стенку». А потом за две с небольшим минуты Кабрера и Молина похоронили краснодарские надежды. В своем нынешнем состоянии и с ворохом кадровых проблем на подвиги «быки» не способны. После первого гола руки опустились, и впервые в истории российского футбола еврокубковая весна пройдет без наших команд.