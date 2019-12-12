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8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
23:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» не смог. Россия осталась без европейской весны

Самый неудачный еврокубковый сезон для нашего футбола.

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«Краснодар» завершил бесславным поражением от «Хетафе» (0:3).

Лига Европы. Групповой турнир. 6-й тур. Группа C

«Хетафе» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 3:0 (0:0)

Голы: Кабрера, 76 (1:0). Хорхе Молина, 78 (2:0). Кенеди, 86 (3:0).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Хасон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Кукурелья, Анхель (Хорхе Молина, 73), Хайме Мата.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес (Скопинцев, 74), Сулейманов (Намли, 62), Газинский, Вилена, Вандерсон Масиэл, Берг, Игнатьев (Уткин, 68).

Предупреждения: Мартынович, 14. Суарес, 26. Газинский, 26. Спаич, 43.

Удаление: Мартынович, 88 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Зиберт. Зайдель, Хеккер (все — Германия).

12 декабря. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

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Как и год назад «Краснодар» завершал первую часть сезона в Испании. И снова без Ари, который оказался дисквалифицирован и свой 34-й день рождения в среду отмечал уже в качестве отпускника. Правда, в 2018-м у «быков» перед визитом в Севилью была подушка безопасности, и даже поражение с крупным счетом (0:3) не помешало выходу в плей-офф. Сейчас же последнюю еврокубковую надежду России устраивала только победа.

Сражаться за нее краснодарцы вышли с максимально атакующей схемой 4−4−2. С Шапи и Вандерсоном Масиэлом на флангах и парой нападающих Игнатьев — Берг. Как правило, прежде россиянин и швед либо меняли друг друга, либо проводили вместе короткие отрезки в концовках. Одновременный выход с первых минут случился две с половиной недели назад в матче с «Арсеналом» (2:1). Берг тогда получил желтую карточку и был заменен вскоре после начала второго тайма. Игнатьев же доиграл до финального свистка и не реализовал пенальти, а забивали у черно-зеленых Вилена и Петров.

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Неожиданное для «Хетафе» включение правого защитника «быков» могло принести результат и в пригороде Мадрида, однако до классной подачи Петрова к линии площади ворот Игнатьев чуть-чуть не дотянулся. Это был первый и единственный момент «Краснодара» в первом тайме, а большего предпочитающие навязывать борьбу на каждом участке поля испанцы гостям не позволили. Сам же «Хетафе» в который уже раз продемонстрировал, как эта команда умеет выгрызать шансы в атаке буквально из ничего.

Анхель навязал борьбу за верховой мяч Мартыновичу, быстрее среагировал на рикошет и выдал пас Мате. «Быков» спасло то, что опытный форвард оказался не так хладнокровен, как выскочивший далеко из ворот Крицюк. Пожалуй, чего-то подобного ждали от Берга, однако против шведа играли столь плотно, что все его скидки становились добычей соперника. И с каждым новым подобным эпизодом становилось очевидно: выбранная Мурадом Мусаевым стратегия — такой же форс-мажор, как и предыгровая тренировка на клубной базе в связи со случившейся накануне восьмичасовой задержкой вылета в Испанию.

Как же не хватало Ари с его умением придержать мяч и выбрать неожиданный вариант развития атаки! Казалось, при такой игре российской команде не помешал бы еще один центральный полузащитник, однако второй тайм начался в прежних сочетаниях. А так как подступы к штрафной и фланги оставались наглухо перекрытыми, краснодарцы наконец-то вспомнили про дальние удары. Вилена исполняет их с непредсказуемой траекторией, и Сория не без труда парировал скользкий от дождя мяч.

На этом — все. Замена потерявшегося на своей бровке Шапи на Намли, выход Уткина и возвращение к более привычной расстановке результата не дали. Немногочисленными шансами нужно было пользоваться, но заработанный Бергом перспективный штрафной завершился бесхитростным ударом в «стенку». А потом за две с небольшим минуты Кабрера и Молина похоронили краснодарские надежды. В своем нынешнем состоянии и с ворохом кадровых проблем на подвиги «быки» не способны. После первого гола руки опустились, и впервые в истории российского футбола еврокубковая весна пройдет без наших команд.

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Андрей Кузичев

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Хетафе
3:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, Группа C12.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласМурад Мусаев
Голы
Леандро Кабрера(Хайме Мата)76′
Видаль Хорхе Молина(Аллан Ньом)78′
Кенеди86′
Составы команд
13Давид Сория
1Станислав Крицюк
22Дамиан Суарес
26′
98Сергей Петров
12Аллан Ньом
4Александр Мартынович
14′88′
2Даконам Джене
5Урош Спаич
43′
6Леандро Кабрера
10Вандерсон Масиэл
15Марк Кукурелья
33Маркус Берг
20Неманья Максимович
8Юрий Газинский
26′
7Хайме Мата
52Тонни Вилена
23Давид Ремесейро Хасон
68′
6Кристиан Рамирес
74′
25Кенеди
11Дмитрий Скопинцев
18Мауро Арамбарри
82′
93Магомед-Шапи Сулейманов
62′
24Давид Тимор
21Юнес Намли
9Родригес Анхель
73′
17Иван Игнатьев
68′
19Видаль Хорхе Молина
47Даниил Уткин
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
14Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
14Фолы17
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Боковой судьяМаркус Хеккер(Германия)
Боковой судьяЯн Зайдель(Германия)
Обозначения
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