«Краснодар» не смог. Россия осталась без европейской весны
Самый неудачный еврокубковый сезон для нашего футбола.
Самый неудачный еврокубковый сезон для нашего футбола.
«Краснодар» завершил бесславным поражением от «Хетафе» (0:3).
Лига Европы. Групповой турнир. 6-й тур. Группа C
«Хетафе» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 3:0 (0:0)
Голы: Кабрера, 76 (1:0). Хорхе Молина, 78 (2:0). Кенеди, 86 (3:0).
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Хасон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Кукурелья, Анхель (Хорхе Молина, 73), Хайме Мата.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес (Скопинцев, 74), Сулейманов (Намли, 62), Газинский, Вилена, Вандерсон Масиэл, Берг, Игнатьев (Уткин, 68).
Предупреждения: Мартынович, 14. Суарес, 26. Газинский, 26. Спаич, 43.
Удаление: Мартынович, 88 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Зиберт. Зайдель, Хеккер (все — Германия).
12 декабря. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Как и год назад «Краснодар» завершал первую часть сезона в Испании. И снова без Ари, который оказался дисквалифицирован и свой 34-й день рождения в среду отмечал уже в качестве отпускника. Правда, в 2018-м у «быков» перед визитом в Севилью была подушка безопасности, и даже поражение с крупным счетом (0:3) не помешало выходу в
Сражаться за нее краснодарцы вышли с максимально атакующей схемой 4−4−2. С Шапи и Вандерсоном Масиэлом на флангах и парой нападающих Игнатьев — Берг. Как правило, прежде россиянин и швед либо меняли друг друга, либо проводили вместе короткие отрезки в концовках. Одновременный выход с первых минут случился две с половиной недели назад в матче с «Арсеналом» (2:1). Берг тогда получил желтую карточку и был заменен вскоре после начала второго тайма. Игнатьев же доиграл до финального свистка и не реализовал пенальти, а забивали у
Неожиданное для «Хетафе» включение правого защитника «быков» могло принести результат и в пригороде Мадрида, однако до классной подачи Петрова к линии площади ворот Игнатьев
Анхель навязал борьбу за верховой мяч Мартыновичу, быстрее среагировал на рикошет и выдал пас Мате. «Быков» спасло то, что опытный форвард оказался не так хладнокровен, как выскочивший далеко из ворот Крицюк. Пожалуй,
На этом — все. Замена потерявшегося на своей бровке Шапи на Намли, выход Уткина и возвращение к более привычной расстановке результата не дали. Немногочисленными шансами нужно было пользоваться, но заработанный Бергом перспективный штрафной завершился бесхитростным ударом в «стенку». А потом за две с небольшим минуты Кабрера и Молина похоронили краснодарские надежды. В своем нынешнем состоянии и с ворохом кадровых проблем на подвиги «быки» не способны. После первого гола руки опустились, и впервые в истории российского футбола еврокубковая весна пройдет без наших команд.
Андрей Кузичев
|Пепе Бордалас
|Мурад Мусаев
|Леандро Кабрера(Хайме Мата)
|76′
|Видаль Хорхе Молина(Аллан Ньом)
|78′
|Кенеди
|86′
|13
|Давид Сория
|1
|Станислав Крицюк
|22
|Дамиан Суарес
26′
|98
|Сергей Петров
|12
|Аллан Ньом
|4
|Александр Мартынович
14′88′
|2
|Даконам Джене
|5
|Урош Спаич
43′
|6
|Леандро Кабрера
|10
|Вандерсон Масиэл
|15
|Марк Кукурелья
|33
|Маркус Берг
|20
|Неманья Максимович
|8
|Юрий Газинский
26′
|7
|Хайме Мата
|52
|Тонни Вилена
|23
|Давид Ремесейро Хасон
68′
|6
|Кристиан Рамирес
74′
|25
|Кенеди
|11
|Дмитрий Скопинцев
|18
|Мауро Арамбарри
82′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
62′
|24
|Давид Тимор
|21
|Юнес Намли
|9
|Родригес Анхель
73′
|17
|Иван Игнатьев
68′
|19
|Видаль Хорхе Молина
|47
|Даниил Уткин
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)
|Боковой судья
|Маркус Хеккер(Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель(Германия)