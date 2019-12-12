Кафельников: Футбол в России окончательно умер
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал вылет всех российских футбольных клубов из европейских турниров.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал вылет всех российских футбольных клубов из европейских турниров.
«Краснодар», проиграв испанскому «Хетафе» в матче 6 тура Лиги Европы, занял третье место в группе С, лишившись шансов на выход в
«Да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас в России окончательно умер», — написал Кафельников в своем
Ранее московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» лишились шансов на выход в
|Пепе Бордалас
|Мурад Мусаев
|Леандро Кабрера(Хайме Мата)
|76′
|Видаль Хорхе Молина(Аллан Ньом)
|78′
|Кенеди
|86′
|13
|Давид Сория
|1
|Станислав Крицюк
|22
|Дамиан Суарес
26′
|98
|Сергей Петров
|12
|Аллан Ньом
|4
|Александр Мартынович
14′88′
|2
|Даконам Джене
|5
|Урош Спаич
43′
|6
|Леандро Кабрера
|10
|Вандерсон Масиэл
|15
|Марк Кукурелья
|33
|Маркус Берг
|20
|Неманья Максимович
|8
|Юрий Газинский
26′
|7
|Хайме Мата
|52
|Тонни Вилена
|23
|Давид Ремесейро Хасон
68′
|6
|Кристиан Рамирес
74′
|25
|Кенеди
|11
|Дмитрий Скопинцев
|18
|Мауро Арамбарри
82′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
62′
|24
|Давид Тимор
|21
|Юнес Намли
|9
|Родригес Анхель
73′
|17
|Иван Игнатьев
68′
|19
|Видаль Хорхе Молина
|47
|Даниил Уткин
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)
|Боковой судья
|Маркус Хеккер(Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель(Германия)