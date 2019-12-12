Кафельников: Футбол в России окончательно умер

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«Краснодар», проиграв испанскому «Хетафе» в матче 6 тура Лиги Европы, занял третье место в группе С, лишившись шансов на выход в плей-офф европейского турнира.

«Да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас в России окончательно умер», — написал Кафельников в своем твиттер-аккаунте.