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12 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Кафельников: Футбол в России окончательно умер

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал вылет всех российских футбольных клубов из европейских турниров.

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«Краснодар», проиграв испанскому «Хетафе» в матче 6 тура Лиги Европы, занял третье место в группе С, лишившись шансов на выход в плей-офф европейского турнира.

«Да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас в России окончательно умер», — написал Кафельников в своем твиттер-аккаунте.

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Ранее московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» лишились шансов на выход в плей-офф еврокубков, заняв четвертые места в своих группах в Лиге чемпионов, а столичный ЦСКА не смог пройти в весеннюю стадию Лиги Европы.

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Хетафе
3:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, Группа C12.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласМурад Мусаев
Голы
Леандро Кабрера(Хайме Мата)76′
Видаль Хорхе Молина(Аллан Ньом)78′
Кенеди86′
Составы команд
13Давид Сория
1Станислав Крицюк
22Дамиан Суарес
26′
98Сергей Петров
12Аллан Ньом
4Александр Мартынович
14′88′
2Даконам Джене
5Урош Спаич
43′
6Леандро Кабрера
10Вандерсон Масиэл
15Марк Кукурелья
33Маркус Берг
20Неманья Максимович
8Юрий Газинский
26′
7Хайме Мата
52Тонни Вилена
23Давид Ремесейро Хасон
68′
6Кристиан Рамирес
74′
25Кенеди
11Дмитрий Скопинцев
18Мауро Арамбарри
82′
93Магомед-Шапи Сулейманов
62′
24Давид Тимор
21Юнес Намли
9Родригес Анхель
73′
17Иван Игнатьев
68′
19Видаль Хорхе Молина
47Даниил Уткин
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
14Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
14Фолы17
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Боковой судьяМаркус Хеккер(Германия)
Боковой судьяЯн Зайдель(Германия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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