Матвеев: «Хетафе» победил заслуженно в матче Лиги Европы

«Соперник победил заслуженно, но до 75-й минуты игра была равной, с обоюдными подходами. Пропустив, отдали инициативу и проиграли. Обидно, но что поделаешь. Это футбол. “Хетафе” очень дисциплинированная команда, мы не ждали легкой прогулки. Понимали, что придется сложно, но нужно было побеждать», — приводит слова Матвеева официальный сайт УЕФА.