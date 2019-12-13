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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матвеев: «Хетафе» победил заслуженно в матче Лиги Европы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Футболисты испанского «Хетафе» одержали заслуженную победу в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, считает главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.

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«Соперник победил заслуженно, но до 75-й минуты игра была равной, с обоюдными подходами. Пропустив, отдали инициативу и проиграли. Обидно, но что поделаешь. Это футбол. “Хетафе” очень дисциплинированная команда, мы не ждали легкой прогулки. Понимали, что придется сложно, но нужно было побеждать», — приводит слова Матвеева официальный сайт УЕФА.

«Краснодар» в четверг на выезде проиграл «Хетафе» со счетом 0:3. Российский клуб, набрав девять очков, занял третье место в группе C и не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы.

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