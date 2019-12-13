Гол-красавец от Ротариу не спас «Астану» от поражения «Партизану» в Лиге Европы

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Игра шестого тура группы L прошла в Белграде и завершилась со счетом 1:4.

Равный счет в матче держался четыре минуты, пока «Партизан» не повел после гола гвинейского полузащитника Сейдубы Сумы. В середине первого тайма сербский клуб провел ударный отрезок и довел дело до разгрома: на 22-й минуте забил нигерийский форвард Умар Садик, а на 26-й — японский форвард Такума Асано.

Второй тайм получился менее результативным. На 76-й минуте Садик оформил дубль, но на 79-й «Астана» усилиями румынского хавбека Дорина Ротариу отыграла один мяч, причем гол получился очень красивым. В оставшееся время счет не поменялся.

В параллельном матче этой группы английский «Манчестер Юнайтед» разгромил голландский «АЗ Алкмар» — 4:0. С 13 очками «МЮ» занял первое место, а набравший девять баллов АЗ также вышел в плей-офф. У «Партизана» — восемь очков, а «Астана» стала последней с тремя баллами.

Ранее «Астана» в ЛЕ победила «МЮ» (2:1), но потерпела пять поражений — от АЗ (0:5, 0:6), «Партизана» (1:2) и все того же «МЮ» (0:1).