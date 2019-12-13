Гол-красавец от Ротариу не спас «Астану» от поражения «Партизану» в Лиге Европы
Футболисты «Астаны» проиграли сербскому «Партизану» и завершили участие в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» проиграли сербскому «Партизану» и завершили участие в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра шестого тура группы L прошла в Белграде и завершилась со счетом 1:4.
Равный счет в матче держался четыре минуты, пока «Партизан» не повел после гола гвинейского полузащитника Сейдубы Сумы. В середине первого тайма сербский клуб провел ударный отрезок и довел дело до разгрома: на 22-й минуте забил нигерийский форвард Умар Садик, а на 26-й — японский форвард Такума Асано.
Второй тайм получился менее результативным. На 76-й минуте Садик оформил дубль, но на 79-й «Астана» усилиями румынского хавбека Дорина Ротариу отыграла один мяч, причем гол получился очень красивым. В оставшееся время счет не поменялся.
В параллельном матче этой группы английский «Манчестер Юнайтед» разгромил голландский «АЗ Алкмар» — 4:0. С 13 очками «МЮ» занял первое место, а набравший девять баллов АЗ также вышел в
Ранее «Астана» в ЛЕ победила «МЮ» (2:1), но потерпела пять поражений — от АЗ (0:5, 0:6), «Партизана» (1:2) и все того же «МЮ» (0:1).
Отметим, что «Астана» сыграла в группе ЛЕ в четвертый раз подряд. Лучшего результата в турнире клуб добился в сезоне 2017/18, когда в 1/16 финала проиграл португальскому «Спортингу» из Лиссабона по сумме двух матчей (0:2, 3:3).
|Саво Милошевич
|Роман Григорчук
|Сейдуба Сума
|4′
|Дорин Ротариу(Антонио Рукавина)
|79′
|Умар Садик(Зоран Тошич)
|22′
|Такума Асано(Умар Садик)
|26′
|Умар Садик(Такума Асано)
|76′
|3
|Страхиня Павлович
|1
|Ненад Ерич
|23
|Боян Остоич
|2
|Антонио Рукавина
|72
|Слободан Урошевич
|15
|Абзал Бейсебеков
|7
|Зоран Тошич
|27
|Юрий Логвиненко
|16
|Саша Зджелар
|44
|Евгений Постников
|19
|Александр Шчекич
|77
|Дмитрий Шомко
|11
|Такума Асано
|18
|Иван Маевский
|97
|Александр Лутовац
|9
|Дорин Ротариу
|88
|Владимир Стойкович
70′
|91
|Сергей Хижниченко
|12
|Филип Кляич
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
85′
|20
|Сейдуба Сума
64′
|32
|Рангело Янга
|10
|Лазар Павлович
|45
|Роман Муртазаев
47′
|9
|Умар Садик
83′
|28
|Юрий Перцух
|80
|Филип Стеванович
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|10
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Филип Глова(Словакия)