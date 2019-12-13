Текущие события
Футбол. Еврокубки
12.12
Порту
Фейеноорд
32
Футбол. Еврокубки
12.12
Рейнджерс
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
12.12
Лудогорец
Ференцварош
11
Футбол. Еврокубки
12.12
Эспаньол
ЦСКА
01
Футбол. Еврокубки
12.12
Вольфсбург
Сент-Этьен
10
Футбол. Еврокубки
12.12
Гент
Александрия
21
Футбол. Еврокубки
12.12
Рома
Вольфсберг
22
Футбол. Еврокубки
12.12
Боруссия М
Истанбул Башакшехир
12
Футбол. Еврокубки
12.12
Вулверхэмптон Уондерерс
Бешикташ
40
Футбол. Еврокубки
12.12
Слован Бр
Брага
24
Футбол. Еврокубки
12.12
Манчестер Юнайтед
АЗ
40
Футбол. Еврокубки
12.12
Партизан
Астана
41
Футбол. Еврокубки
12.12
АПОЭЛ
Севилья
10
Футбол. Еврокубки
12.12
Карабах
Дюделанж
11
Футбол. Еврокубки
12.12
Динамо К
Лугано
11
Футбол. Еврокубки
12.12
Копенгаген
Мальме
01
Футбол. Еврокубки
12.12
Базель
Трабзонспор
20
Футбол. Еврокубки
12.12
Хетафе
Краснодар
30
Футбол. Еврокубки
12.12
ПСВ
Русенборг
11
Футбол. Еврокубки
12.12
ЛАСК
Спортинг
30
Футбол. Еврокубки
12.12
Ренн
Лацио
20
Футбол. Еврокубки
12.12
ЧФР
Селтик
20
Футбол. Еврокубки
12.12
Айнтрахт Ф
Витория Гимарайнш
23
Футбол. Еврокубки
12.12
Стандард Л
Арсенал
22
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
00:55 (мск), источник: Vesti.kz

Гол-красавец от Ротариу не спас «Астану» от поражения «Партизану» в Лиге Европы

Футболисты «Астаны» проиграли сербскому «Партизану» и завершили участие в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Игра шестого тура группы L прошла в Белграде и завершилась со счетом 1:4.

Читайте также
«Манчестер Юнайтед» после поражения от «Астаны» разгромил «АЗ Алкмар» и выиграл группу Лиги Европы

Равный счет в матче держался четыре минуты, пока «Партизан» не повел после гола гвинейского полузащитника Сейдубы Сумы. В середине первого тайма сербский клуб провел ударный отрезок и довел дело до разгрома: на 22-й минуте забил нигерийский форвард Умар Садик, а на 26-й — японский форвард Такума Асано.

Второй тайм получился менее результативным. На 76-й минуте Садик оформил дубль, но на 79-й «Астана» усилиями румынского хавбека Дорина Ротариу отыграла один мяч, причем гол получился очень красивым. В оставшееся время счет не поменялся.

В параллельном матче этой группы английский «Манчестер Юнайтед» разгромил голландский «АЗ Алкмар» — 4:0. С 13 очками «МЮ» занял первое место, а набравший девять баллов АЗ также вышел в плей-офф.У «Партизана» — восемь очков, а «Астана» стала последней с тремя баллами.

Ранее «Астана» в ЛЕ победила «МЮ» (2:1), но потерпела пять поражений — от АЗ (0:5, 0:6), «Партизана» (1:2) и все того же «МЮ» (0:1).

Отметим, что «Астана» сыграла в группе ЛЕ в четвертый раз подряд. Лучшего результата в турнире клуб добился в сезоне 2017/18, когда в 1/16 финала проиграл португальскому «Спортингу» из Лиссабона по сумме двух матчей (0:2, 3:3).

Читайте также
Партизан
4:1
Первый тайм: 3:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L12.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)FK Partizan
Главные тренеры
Саво МилошевичРоман Григорчук
Голы
Сейдуба Сума4′
Дорин Ротариу(Антонио Рукавина)79′
Умар Садик(Зоран Тошич)22′
Такума Асано(Умар Садик)26′
Умар Садик(Такума Асано)76′
Составы команд
3Страхиня Павлович
1Ненад Ерич
23Боян Остоич
2Антонио Рукавина
72Слободан Урошевич
15Абзал Бейсебеков
7Зоран Тошич
27Юрий Логвиненко
16Саша Зджелар
44Евгений Постников
19Александр Шчекич
77Дмитрий Шомко
11Такума Асано
18Иван Маевский
97Александр Лутовац
9Дорин Ротариу
88Владимир Стойкович
70′
91Сергей Хижниченко
12Филип Кляич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
85′
20Сейдуба Сума
64′
32Рангело Янга
10Лазар Павлович
45Роман Муртазаев
47′
9Умар Садик
83′
28Юрий Перцух
80Филип Стеванович
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)10
10Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
10Фолы9
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФилип Глова(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Партизан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"В 2020 году "Астана" будет выступать в еврокубках лучше". Григорчук - о поражении "Партизану" в ЛЕ
«Краснодар» не смог. Россия осталась без европейской весны
Смородская: Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит
Допускает ли Черчесов появление Кокорина или Мамаева в сборной
Шипачев — лучший, у Капризова — дубль, а Россия проиграла Швеции
ЦСКА, спасибо хоть за это. Армейцы победили «Эспаньол» в ЛЕ
Нурмагомедов заявил, что хочет избить Фергюсона в поединке
Кафельников: Футбол в России окончательно умер
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь