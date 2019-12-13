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01:07 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦСКА одержал первую победу в Лиге Европы и вылетел из турнира

Московский ЦСКА победил «Эспаньол» в шестом туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Испании на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счетом 0:1. Гол на 84-й минуте записал в свой актив полузащитник Никола Влашич. Эта победа стала для армейцев единственной в Лиге Европы в этом сезоне.

В параллельном матче болгарский «Лудогорец» переиграл венгерский «Ференцварош» (1:0). Таким образом, красно-синие с пятью очками заняли последнее место в группе H и лишились шансов на плей-офф турнира. Первым в группе идет «Эспаньол» (11 очков), вторым — «Лудогорец» (10), третье место у «Ференцвароша» (6).

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Ранее 12 декабря «Краснодар» проиграл испанскому «Хетафе» со счетом 0:3 и так же завершил выступления в Лиге Европы. Команда с девятью очками заняла третье место в группе С.

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Эспаньол
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Лига Европы, Группа H12.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)RCDE Stadium
Главные тренеры
Пабло МачинВиктор Гончаренко
Голы
Никола Влашич(Мариу Фернандес)84′
Составы команд
1Андрес Прието
1Илья Помазун
6Льюис Лопес
23Хердур Магнуссон
72′
16Родригес Хави Лопес
62Вадим Карпов
76′
2Гонсало Авила Пипа
78Игорь Дивеев
77′
3Адрия Педроса
2Мариу Фернандес
8Андер Итурраспе
98Иван Обляков
71′
26Поль Лосано
9Федор Чалов
9Факундо Феррейра
25Кристиян Бистрович
5Эдиналду Гомес Налду
86′
7Ильзат Ахметов
81′
12Хонатан Кальери
42Георгий Щенников
19Пабло Пьятти
72′
8Никола Влашич
86′
23Эстебан Гранеро
29Яка Бийол
31Виктор Кампусано
46′
20Константин Кучаев
78′
7У Лэй
17Арнор Сигурдссон
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
12Удары (всего)10
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
16Фолы16
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКевин Блом(Нидерланды)
Боковой судьяДэви Госсенс(Нидерланды)
Боковой судьяЙохан Балдер(Нидерланды)
Обозначения
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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