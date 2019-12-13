ЦСКА одержал первую победу в Лиге Европы и вылетел из турнира
Московский ЦСКА победил «Эспаньол» в шестом туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Московский ЦСКА победил «Эспаньол» в шестом туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Испании на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счетом 0:1. Гол на 84-й минуте записал в свой актив полузащитник Никола Влашич. Эта победа стала для армейцев единственной в Лиге Европы в этом сезоне.
В параллельном матче болгарский «Лудогорец» переиграл венгерский «Ференцварош» (1:0). Таким образом,
Ранее 12 декабря «Краснодар» проиграл испанскому «Хетафе» со счетом 0:3 и так же завершил выступления в Лиге Европы. Команда с девятью очками заняла третье место в группе С.
|Пабло Мачин
|Виктор Гончаренко
|Никола Влашич(Мариу Фернандес)
|84′
|1
|Андрес Прието
|1
|Илья Помазун
|6
|Льюис Лопес
|23
|Хердур Магнуссон
72′
|16
|Родригес Хави Лопес
|62
|Вадим Карпов
76′
|2
|Гонсало Авила Пипа
|78
|Игорь Дивеев
77′
|3
|Адрия Педроса
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Андер Итурраспе
|98
|Иван Обляков
71′
|26
|Поль Лосано
|9
|Федор Чалов
|9
|Факундо Феррейра
|25
|Кристиян Бистрович
|5
|Эдиналду Гомес Налду
86′
|7
|Ильзат Ахметов
81′
|12
|Хонатан Кальери
|42
|Георгий Щенников
|19
|Пабло Пьятти
72′
|8
|Никола Влашич
86′
|23
|Эстебан Гранеро
|29
|Яка Бийол
|31
|Виктор Кампусано
46′
|20
|Константин Кучаев
78′
|7
|У Лэй
|17
|Арнор Сигурдссон
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|12
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кевин Блом(Нидерланды)
|Боковой судья
|Дэви Госсенс(Нидерланды)
|Боковой судья
|Йохан Балдер(Нидерланды)