ЦСКА одержал первую победу в Лиге Европы и вылетел из турнира

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Встреча прошла в Испании на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счетом 0:1. Гол на 84-й минуте записал в свой актив полузащитник Никола Влашич. Эта победа стала для армейцев единственной в Лиге Европы в этом сезоне.

В параллельном матче болгарский «Лудогорец» переиграл венгерский «Ференцварош» (1:0). Таким образом, красно-синие с пятью очками заняли последнее место в группе H и лишились шансов на плей-офф турнира. Первым в группе идет «Эспаньол» (11 очков), вторым — «Лудогорец» (10), третье место у «Ференцвароша» (6).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TcIZ_k7H990" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.