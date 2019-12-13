Три обидчика «Астаны» и другие. Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

С первого места в 1/16 финала пробились испанские «Севилья» и «Эспаньол», шведский «Мальме», швейцарский «Базель», австрийский ЛАСК, шотландский «Селтик», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», португальские «Порту» и «Брага», бельгийский «Генк» и турецкий «Инстанбул Башакшехир».

Со второго места в 1/16 финала вышли кипрский АПОЭЛ, датский «Копенгаген», испанский «Хетафе», португальский «Спортинг», румынский ЧФР, немецкие «Айнтрахт» и «Вольфсбург», шотландский «Рейнджерс», болгарский «Лудогорец», итальянская «Рома», английский «Вулверхэмптон» и голландский «АЗ Алкмар».

Из группового этапа Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы перешли бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос», украинский «Шахтер» (Донецк), немецкий «Байер», австрийский «Зальцбург», итальянский «Интер», португальская «Бенфика» и голландский «Аякс».

Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ пройдет 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. На этой стадии любой команде не может попасться представитель своей страны и соперник по группе.