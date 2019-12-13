ЦСКА, спасибо хоть за это. Армейцы победили «Эспаньол»

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Красно-синие закончили выступление на групповом этапе победой.

Лига Европы. Групповой турнир. 6-й тур. Группа H

«Эспаньол» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 0:1 (0:0)

Гол: Влашич, 84.

«Эспаньол» (Барселона): Прието, Налду (Кальери, 86), Лопес, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Пьятти (Гранеро, 72), Поль Лосано, Педроса, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра.

ЦСКА: Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Кучаев (Сигурдссон, 78), Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 87), Обляков, Чалов.

Предупреждения: Обляков, 71. Магнуссон, 72. Карпов, 76. Дивеев, 77.

Судьи: Блом. Балдер, Госсенс (все — Голландия).

12 декабря. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

Читайте также Гончаренко после победы в ЛЕ: С хорошим настроением идем в отпуск

Год триумфу на «Бернабеу»

За год меняется очень многое. В этот же день, 12 декабря, в 2018-м ЦСКА тоже играл в Испании и разгромил сам мадридский «Реал» со счетом 3:0. Армейцы своей игрой очаровали даже болельщиков других российских клубов. Да, красно-синие все равно заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов, но тот успех вселял надежду — казалось, победа на «Сантьяго Бернабеу» выведет футболистов на новый уровень.

Но за год ЦСКА не вырос. И даже хуже. К заключительному матчу группового этапа с «Эспаньолом» команда Виктора Гончаренко тоже потеряла все шансы даже на третье место. Но во-первых, это не Лига чемпионов, а Лига Европы. А во-вторых, у ЦСКА в первых пяти турах не было ни одной победы.

— Мы хорошо помним наш последний матч прошлого года, и какое настроение было тогда. Хотим повторить, — подчеркнул перед матчем главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Разные цели соперников

У армейцев был стимул играть на победу. Поражение или ничья в любом случае вписывали бы ЦСКА в локальную историю российского футбола. До этого года худший результат на групповом этапе Лиги Европы среди наших команд показывал «Спартак» — всего 5 очков в прошлом сезоне. Сейчас ЦСКА был близок к обновлению антирекорда. И все-таки установил его — разница мячей у красно-синих хуже, чем у красно-белых год назад.

Для победы красно-синим нужно было оборвать длиннющую беспроигрышную серию «Эспаньола» в еврокубках. Последний раз барселонский клуб проигрывал «Шальке» еще в 1/16 финала Кубка УЕФА в феврале 2006 года. После этого — 26 матчей без поражений, а также разочарование в финале Кубка УЕФА-2007 («Эспаньол» тогда уступил в серии пенальти, так что формально поражение не учитывается в марафоне). И вот — серия оборвалась.

За серию каталонцы не цеплялись — в чемпионате Испании «Эспаньол» занимает последнее место, а в еврокубковой группе уже гарантировал себе победу. Неудивительно, что тренерский штаб отправил на игру с ЦСКА откровенно резервный состав.

Из безоговорочной основы с первых минут вышел только Налду (бывший защитник «Краснодара»), да и тот появился на поле впервые с середины ноября — был травмирован месяц.

Гончаренко же хоть и обещал ротацию, но серьезно состав не поменял — удивление вызвала только фамилия Помазуна. Но второй вратарь ЦСКА говорил с журналистами на предматчевой пресс-конференции, так что это тоже не сюрприз.

Читайте также Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в весенней части еврокубков

Прерванная серия «Эспаньола»

У Помазуна было немного работы в первом тайме, как и у его коллеги — запасного голкипера «Эспаньола» Андреса Прието. У Пьятти в первые 25 минут было два хороших момента, но в обоих случаях аргентинцу не позволил забить Помазун. ЦСКА тоже имел мало моментов до перерыва, а самым опасным был удар Дивеева со штрафного — чуть мимо ворот.

Матч очень напоминал классическую игру предсезонного сбора. С одной стороны — команда резервистов, с другой — команда с мыслями об отпуске. Отсюда и низкий коэффициент зрелищности. ЦСКА даже не слишком старался забить — уж точно не так сильно, как год назад в Мадриде. На «Бернабеу» Чалов порхал по полю, а тут — загубил стопроцентный момент. В середине второго тайма Федор с Кучаевым вышли два в одного, но форвард по неизвестным причинам не дотянулся до мяча.

Когда казалось, что эту игру уже ничего не спасет, ЦСКА все-таки забил. Влашич попал точно в угол и разбудил уснувший стадион.

Болельщики ЦСКА на забитом гостевом секторе после этого стали скандировать: «Влашич, Влашич!» А с домашних трибун на испанском посыпались оскорбления в адрес главного тренера «Эспаньола» Пабло Мачина — фанаты потребовали его отставки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TcIZ_k7H990" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Следом ЦСКА не реализовал еще один выход два в одного — теперь уже Сигурдссон не забил. Но до победы армейцы все-таки добрались — как и в 2018-м, ЦСКА заканчивает победой в Испании и вылетом из еврокубков.