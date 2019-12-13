ЦСКА, спасибо хоть за это. Армейцы победили «Эспаньол»
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» уступил ЦСКА (0:1).
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» уступил ЦСКА (0:1).
Лига Европы. Групповой турнир. 6-й тур. Группа H
«Эспаньол» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 0:1 (0:0)
Гол: Влашич, 84.
«Эспаньол» (Барселона): Прието, Налду (Кальери, 86), Лопес, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Пьятти (Гранеро, 72), Поль Лосано, Педроса, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра.
ЦСКА: Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Кучаев (Сигурдссон, 78), Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 87), Обляков, Чалов.
Предупреждения: Обляков, 71. Магнуссон, 72. Карпов, 76. Дивеев, 77.
Судьи: Блом. Балдер, Госсенс (все — Голландия).
12 декабря.
За год меняется очень многое. В этот же день, 12 декабря, в 2018-м ЦСКА тоже играл в Испании и разгромил сам мадридский «Реал» со счетом 3:0. Армейцы своей игрой очаровали даже болельщиков других российских клубов. Да,
Но за год ЦСКА не вырос. И даже хуже. К заключительному матчу группового этапа с «Эспаньолом» команда Виктора Гончаренко тоже потеряла все шансы даже на третье место. Но
— Мы хорошо помним наш последний матч прошлого года, и какое настроение было тогда. Хотим повторить, — подчеркнул перед матчем главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
У армейцев был стимул играть на победу. Поражение или ничья в любом случае вписывали бы ЦСКА в локальную историю российского футбола. До этого года худший результат на групповом этапе Лиги Европы среди наших команд показывал «Спартак» — всего 5 очков в прошлом сезоне. Сейчас ЦСКА был близок к обновлению антирекорда. И
Для победы
Из безоговорочной основы с первых минут вышел только Налду (бывший защитник «Краснодара»), да и тот появился на поле впервые с середины ноября — был травмирован месяц.
Гончаренко же хоть и обещал ротацию, но серьезно состав не поменял — удивление вызвала только фамилия Помазуна. Но второй вратарь ЦСКА говорил с журналистами на предматчевой
У Помазуна было немного работы в первом тайме, как и у его коллеги — запасного голкипера «Эспаньола» Андреса Прието. У Пьятти в первые 25 минут было два хороших момента, но в обоих случаях аргентинцу не позволил забить Помазун. ЦСКА тоже имел мало моментов до перерыва, а самым опасным был удар Дивеева со штрафного — чуть мимо ворот.
Матч очень напоминал классическую игру предсезонного сбора. С одной стороны — команда резервистов, с другой — команда с мыслями об отпуске. Отсюда и низкий коэффициент зрелищности. ЦСКА даже не слишком старался забить — уж точно не так сильно, как год назад в Мадриде. На «Бернабеу» Чалов порхал по полю, а тут — загубил стопроцентный момент. В середине второго тайма Федор с Кучаевым вышли два в одного, но форвард по неизвестным причинам не дотянулся до мяча.
Болельщики ЦСКА на забитом гостевом секторе после этого стали скандировать: «Влашич, Влашич!» А с домашних трибун на испанском посыпались оскорбления в адрес главного тренера «Эспаньола» Пабло Мачина — фанаты потребовали его отставки.
Следом ЦСКА не реализовал еще один выход два в одного — теперь уже Сигурдссон не забил. Но до победы армейцы
Гоша Чернов