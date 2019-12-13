Гончаренко после победы в ЛЕ: С хорошим настроением идем в отпуск

Источник: РИА "Новости"

Встреча заключительного тура группового этапа Лиги Европы, состоявшаяся в Испании, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. ЦСКА еще до матча потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Российские клубы впервые с сезона-2001/02 не выступят в весенней части еврокубков.

«Очень интересная для болельщиков игра. Моменты возникали и у ворот “Эспаньола”, и у наших ворот. Наверное, везение, которого не было во всех предыдущих играх, к нам сегодня вернулось. Думаю, мы заслужили победу. Эти молодые ребята вышли и провели хорошую игру на протяжении 90 минут. С хорошим настроением уходим в отпуск, но есть разочарование итоговым результатом», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

«Наше достоинство — продолжение наших недостатков. Мы видим силу в молодости, продолжим закаливать нашу команду, сделаем выводы и будем улучшать нашу игру. Надеемся, что кто-то (из футболистов) еще придет, и что (Георгий) Щенников, (Алан) Дзагоев и (Виктор) Васин станут лучше за зиму», — добавил тренер.

Гончаренко отметил игру вратаря Ильи Помазуна, вышедшего в стартовом составе ЦСКА.