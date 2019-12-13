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01:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гончаренко после победы в ЛЕ: С хорошим настроением идем в отпуск

БАРСЕЛОНА, 13 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Московский ЦСКА с хорошим настроением уходит в отпуск, заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко после победы над испанским «Эспаньолом» в матче Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча заключительного тура группового этапа Лиги Европы, состоявшаяся в Испании, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. ЦСКА еще до матча потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Российские клубы впервые с сезона-2001/02 не выступят в весенней части еврокубков.

«Очень интересная для болельщиков игра. Моменты возникали и у ворот “Эспаньола”, и у наших ворот. Наверное, везение, которого не было во всех предыдущих играх, к нам сегодня вернулось. Думаю, мы заслужили победу. Эти молодые ребята вышли и провели хорошую игру на протяжении 90 минут. С хорошим настроением уходим в отпуск, но есть разочарование итоговым результатом», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

«Наше достоинство — продолжение наших недостатков. Мы видим силу в молодости, продолжим закаливать нашу команду, сделаем выводы и будем улучшать нашу игру. Надеемся, что кто-то (из футболистов) еще придет, и что (Георгий) Щенников, (Алан) Дзагоев и (Виктор) Васин станут лучше за зиму», — добавил тренер.

Гончаренко отметил игру вратаря Ильи Помазуна, вышедшего в стартовом составе ЦСКА.

«Давайте пока воздержимся от дифирамбов в адрес Помазуна, но когда ты имеешь такую глыбу, как Игорь (Акинфеев), это большое подспорье. Он наш капитан и лидер, и мы надеемся, что он сыграет как можно больше. У Ильи неблагодарная позиция, потому что он играет за Акинфеевым. Важно, что Илья внутри растет, и для нас это хорошее подспорье», — добавил Гончаренко.

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