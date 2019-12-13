Футболисты «Порту» обыграли «Фейенорд» и пробились в плей-офф ЛЕ

Встреча группы G, состоявшаяся в четверг в Порту, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Луис Диас (14-я минута) и Тикиньо Соарес (34), еще один мяч в воротах «Фейенорда» оказался после автогола Тайрелла Маласиа (16). У проигравших голы забили Эрик Боттегин (19) и Сэм Ларссон (22).