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01:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Порту» обыграли «Фейенорд» и пробились в плей-офф ЛЕ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Португальский «Порту» на своем поле победил голландский «Фейенорд» в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы G, состоявшаяся в четверг в Порту, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Луис Диас (14-я минута) и Тикиньо Соарес (34), еще один мяч в воротах «Фейенорда» оказался после автогола Тайрелла Маласиа (16). У проигравших голы забили Эрик Боттегин (19) и Сэм Ларссон (22).

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В другом матче данной группы шотландский «Рейнджерс» дома сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» — 1:1.

«Порту» набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, «Рейнджерс» (9) занял второе место и также продолжит борьбу в турнире. «Янг Бойз» (8) стал третьим, «Фейенорд» (5) — четвертым.

Результаты других матчей Лиги Европы, прошедших в четверг:

группа K.

«Слован» (Словакия) — «Брага» (Португалия) — 2:4,

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Бешикташ» (Турция) — 4:0.

Положение команд: 1. «Брага» — 14 очков; 2. «Вулверхэмптон» — 13; 3. «Слован» — 4; 4. «Бешикташ» — 3.

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