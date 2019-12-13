Футболисты «Порту» обыграли «Фейенорд» и пробились в плей-офф ЛЕ
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Португальский «Порту» на своем поле победил голландский «Фейенорд» в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Португальский «Порту» на своем поле победил голландский «Фейенорд» в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.
Встреча группы G, состоявшаяся в четверг в Порту, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Луис Диас (14-я минута) и Тикиньо Соарес (34), еще один мяч в воротах «Фейенорда» оказался после автогола Тайрелла Маласиа (16). У проигравших голы забили Эрик Боттегин (19) и Сэм Ларссон (22).
В другом матче данной группы шотландский «Рейнджерс» дома сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» — 1:1.
«Порту» набрал 10 очков и вышел в
Результаты других матчей Лиги Европы, прошедших в четверг:
группа K.
«Слован» (Словакия) — «Брага» (Португалия) — 2:4,
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Бешикташ» (Турция) — 4:0.
Положение команд: 1. «Брага» — 14 очков; 2. «Вулверхэмптон» — 13; 3. «Слован» — 4; 4. «Бешикташ» — 3.