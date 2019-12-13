Рейтинг УЕФА: надолго седьмые и без одной команды в Лиге чемпионов

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Победа ЦСКА принесла России два зачетных очка, а самим армейцам — 570 тысяч евро. И только.

Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось, потому что у конкурентов выиграли «Гимарайнш», «Брага» и «Порту». Теперь отрыв Португалии составляет 3,3 балла или 20 зачетных очков. У нас в еврокубках команд не осталось, а португальцы сохранили четыре из пяти. Естественно, зимой и весной 2020 года они добавят очков в копилку своей страны и обеспечат задел на будущее.

Потеря шестого места означает, что в 2021-м мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов.

Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах. Если наши команды продолжат выступать так, как в этом году, мы, скорее, будет бороться не с португальцами за сокращение отставания, а с бельгийцами и голландцами — за седьмую позицию.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.

За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

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Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.