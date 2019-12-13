Рейтинг УЕФА: надолго седьмые и без одной команды в Лиге чемпионов
Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось (и увеличится весной).
Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось (и увеличится весной).
Победа ЦСКА принесла России два зачетных очка, а самим армейцам — 570 тысяч евро. И только.
Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось, потому что у конкурентов выиграли «Гимарайнш», «Брага» и «Порту». Теперь отрыв Португалии составляет 3,3 балла или 20 зачетных очков. У нас в еврокубках команд не осталось, а португальцы сохранили четыре из пяти. Естественно, зимой и весной 2020 года они добавят очков в копилку своей страны и обеспечат задел на будущее.
Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о
Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.
За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.
За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков.