Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Леганес
Футбол. Еврокубки
12.12
Порту
Фейеноорд
32
Футбол. Еврокубки
12.12
Рейнджерс
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
12.12
Лудогорец
Ференцварош
11
Футбол. Еврокубки
12.12
Эспаньол
ЦСКА
01
Футбол. Еврокубки
12.12
Вольфсбург
Сент-Этьен
10
Футбол. Еврокубки
12.12
Гент
Александрия
21
Футбол. Еврокубки
12.12
Рома
Вольфсберг
22
Футбол. Еврокубки
12.12
Боруссия М
Истанбул Башакшехир
12
Футбол. Еврокубки
12.12
Вулверхэмптон Уондерерс
Бешикташ
40
Футбол. Еврокубки
12.12
Слован Бр
Брага
24
Футбол. Еврокубки
12.12
Манчестер Юнайтед
АЗ
40
Футбол. Еврокубки
12.12
Партизан
Астана
41
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
10:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рейтинг УЕФА: надолго седьмые и без одной команды в Лиге чемпионов

Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось (и увеличится весной).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Победа ЦСКА принесла России два зачетных очка, а самим армейцам — 570 тысяч евро. И только.

Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось, потому что у конкурентов выиграли «Гимарайнш», «Брага» и «Порту». Теперь отрыв Португалии составляет 3,3 балла или 20 зачетных очков. У нас в еврокубках команд не осталось, а португальцы сохранили четыре из пяти. Естественно, зимой и весной 2020 года они добавят очков в копилку своей страны и обеспечат задел на будущее.

Потеря шестого места означает, что в 2021-м мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов.

Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах. Если наши команды продолжат выступать так, как в этом году, мы, скорее, будет бороться не с португальцами за сокращение отставания, а с бельгийцами и голландцами — за седьмую позицию.

Читайте также
Ольга Смородская: Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.

За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков.

Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Полный провал. Россия осталась без еврокубков
Панарин — русский король НХЛ. Есть первый хет-трик за «Нью-Йорк»
Праздник не удался. Россия проиграла в матче Еврохоккейтура
Чему должны научиться Гончаренко и ЦСКА к весне
Стали известны все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
Кучеров вспомнил, что он — гений. Выдал пасы и догнал Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь