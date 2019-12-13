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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы

По итогам заключительного тура группового этапа Лиги Европы определились все участники плей-офф.

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фотографий

Весной борьбу за трофей продолжат: «Севилья» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Базель» (Швейцария), ЛАСК (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Эспаньол» (Испания), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Брага» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), АПОЭЛ (Кипр), «Копенгаген» (Дания), «Хетафе» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Айнтрахт» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Вольфсбург» (Германия), «Рома» (Италия), «Вулверхэмптон» (Англия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Брюгге» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Шахтёр» (Украина), «Байер» (Германия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).

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Жеребьёвка стадии 1/16 финала состоится в ближайший понедельник, 16 декабря.

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