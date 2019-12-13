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10:36 (мск), источник: Sport24

ЦСКА впервые победил в Европе после «Реала». Чему должны научиться Гончаренко и клуб к весне

Пришло время взлетной полосы.

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Гончаренко отбил пять всем игрокам ЦСКА, которые уже помахали гостевому сектору, и сам направился к фанатам. Те зарядили «Виктор Михалыч», а тренер отдал честь. «Вернули везение, которого не хватало, заслужили победу, с хорошим настроением уходим в отпуск — но есть сожаление, как выступили в Лиге Европы», — подвел итог Гончаренко. Поддержим его и в последний раз проговорим, о чем именно это сожаление.

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Победа над «Эспаньолом» — первая в еврокубках за год. Прошлая не забывается до сих пор: 12 декабря 2018-го в Мадриде был бит победитель Лиги чемпионов. Теперь выстраданы 1:0 с дублерами худшей команды Ла Лиги, не бывавшей в еврокубках 12 лет. На «Бернабеу» забивали Щенников и Сигурдссон, надежно (как мог) оборонялся Набабкин, сверкал пятками Чалов — сейчас первые трое вне старта, а Федор блистает только попаданием в мифический трансферный лонг-лист «Челси». «Мы были великолепны, этот матч войдет в историю», — заслуженно говорил после 3:0 с «Реалом» Гончаренко. Огорчила в тот вечер только победа «Виктории» в параллельном матче с «Ромой» — она не пустила ЦСКА даже в Лигу Европы.

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В мае ЦСКА в Лигу Европы все-таки попал (напрямую!), в августе спокойно собирал состав (правда, форвард так и не доехал), радовался жеребьевке (с «Эспаньолом» повозимся, остальные легче). А дальше…

Победы дождались только в последнем туре, с соперником, который думает о выживании в Ла Лиге. И то когда «Эспаньол» измотанный свежим Сигурдссоном, совсем выдохся.

Так ЦСКА так не проваливался в Европе со времен АИКа, но тогда хотя бы отмучились быстро. Сейчас Гончаренко говорит, что из-за мотивации с «Реалом» в ЛЧ было проще, а игроки напоминают: ЦСКА теперь никто не недооценивает. Но отыграла турнир команда основой (а дублер Нисимура забивал в Разграде), которая вроде как притерлась и подросла. Для ЦСКА не лишние самые скромные премиальные Лиги Европы, и вообще трудно представить, чтобы клуб забивал на турнир, который когда-то стал частью его истории.

Невезение — да, ЦСКА явно забил гораздо меньше ожидаемого и точно насоздавал на пару голов больше. «Эспаньолу» ЦСКА должен был забить еще до перерыва — судья свистнул не позволил Марио даже пробить из-за того, что кому-то из хозяев мяч угодил в голову. Правда, это не объясняет разладившейся игры в атаке, прежде всего позиционной. Объясняет выматывающий прессинг, и хорошо, что Гончаренко видит: команда не выдерживает бешеного темпа больше тайма.

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Надо бы поругать Чалова, но цепляться к нему одному не стоит: Федор незаменимо основной и давно устал, а каждый новый промах все больше расшатывал психику. Чудовищный фэйл Федор допустил и в этот четверг (слишком сильно пасанул Кучаев) — и таким убитым я его еще не видел: Чалов склонился к газону и вопрошал его, какого черта, потом разводил руками и еще полминуты не находил себе места. «Эспаньол» уже сбегал в свою атаку, а Помазун готовился к выносу — а Федор все еще смотрел в пустоту, уперев руки в бока.

Очевиднее всего прогресс в обороне — это даже странно. С «Зенитом» Гончаренко на отлично выстроил плотный центр поля, а еще понял, что Обляков с Ахметовым — не чистые опорники: в старте обосновался Бистрович. В защите есть основная тройка, и ее потенциал еще полностью не раскрыт. Например, в Барселоне Гончаренко подозвал Дивеева и велел исполнить штрафной. Получилось мимо, но опасно — в похожем стиле когда-то заряжал Игнашевич.

Рядом с Дивеевым и Магнуссоном крепнет 17-летний Вадим Карпов, главная гордость этого ЦСКА. В среду на тренировке Вадим вывел из себя Гончаренко неуместным пасом назад, в дебюте игры сквозь защитника просочился эспаньольский пас — хорошо, что не подвел Помазун.

Но затем Вадим взял себя в руки и отоборонялся продуктивно. Видимо, стоит потерять Чернова и напороться на Гогуа, чтобы открыть Карпова.

Гончаренко не раз намекал, что вся Лига Европы слилась в один провальный матч, все валилось из рук. Наконец все позади, проехали — а что окрылит этот ЦСКА, в чем надежда на лучшее? Ответ тренера как обычно философский: «Наши достоинства — продолжение наших недостатков. Сила ЦСКА в молодости. Продолжаем закаливать нашу команду. Надеемся сделать верные выводы из прошлого и сыграть гораздо лучше».

Прошлогоднему ЦСКА желали стабильности — ее получили, лидеров сохранили. Теперь ясно, что этого мало. Мало и Дзагоева, который отлично усилил атаку по осени, мало будет и Васина, который когда-то поправится. Гончаренко уже без вопросов признает, что нужны новички, причем опытные. Это уже не фантомная боль от утраты Вернблума и Натхо, а реальная необходимость: молодежь становится старше, но без резких скачков в качестве. Так ошибаться и упускать, как этим летом, больше нельзя.

Осенью 2018-го ЦСКА — едва собранный и сырой — внезапно взлетел, а загнулся по весне. Теперь все наоборот — и время выезжать на взлетную полосу, которую ждет Гончаренко, пришло. Если же клуб жертвует еще одним сезоном и продолжает учиться на своих ошибках, то об этом должен говорить уже не один тренер.

А если ЦСКА опять попадет в Лигу Европы — давайте как-то по-другому, а? Все-таки мы приучены к другим победам в Каталонии.

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Эспаньол
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Лига Европы, Группа H12.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)RCDE Stadium
Главные тренеры
Пабло МачинВиктор Гончаренко
Голы
Никола Влашич(Мариу Фернандес)84′
Составы команд
1Андрес Прието
1Илья Помазун
6Льюис Лопес
23Хердур Магнуссон
72′
16Родригес Хави Лопес
62Вадим Карпов
76′
2Гонсало Авила Пипа
78Игорь Дивеев
77′
3Адрия Педроса
2Мариу Фернандес
8Андер Итурраспе
98Иван Обляков
71′
26Поль Лосано
9Федор Чалов
9Факундо Феррейра
25Кристиян Бистрович
5Эдиналду Гомес Налду
86′
7Ильзат Ахметов
81′
12Хонатан Кальери
42Георгий Щенников
19Пабло Пьятти
72′
8Никола Влашич
86′
23Эстебан Гранеро
29Яка Бийол
31Виктор Кампусано
46′
20Константин Кучаев
78′
7У Лэй
17Арнор Сигурдссон
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
12Удары (всего)10
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
16Фолы16
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКевин Блом(Нидерланды)
Боковой судьяДэви Госсенс(Нидерланды)
Боковой судьяЙохан Балдер(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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