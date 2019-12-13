ЦСКА впервые победил в Европе после «Реала». Чему должны научиться Гончаренко и клуб к весне
Пришло время взлетной полосы.
Пришло время взлетной полосы.
Гончаренко отбил пять всем игрокам ЦСКА, которые уже помахали гостевому сектору, и сам направился к фанатам. Те зарядили «Виктор Михалыч», а тренер отдал честь. «Вернули везение, которого не хватало, заслужили победу, с хорошим настроением уходим в отпуск — но есть сожаление, как выступили в Лиге Европы», — подвел итог Гончаренко. Поддержим его и в последний раз проговорим, о чем именно это сожаление.
Победа над «Эспаньолом» — первая в еврокубках за год. Прошлая не забывается до сих пор: 12 декабря 2018-го в Мадриде был бит победитель Лиги чемпионов. Теперь выстраданы 1:0 с дублерами худшей команды Ла Лиги, не бывавшей в еврокубках 12 лет. На «Бернабеу» забивали Щенников и Сигурдссон, надежно (как мог) оборонялся Набабкин, сверкал пятками Чалов — сейчас первые трое вне старта, а Федор блистает только попаданием в мифический трансферный
Победы дождались только в последнем туре, с соперником, который думает о выживании в Ла Лиге. И то когда «Эспаньол» измотанный свежим Сигурдссоном, совсем выдохся.
Так ЦСКА так не проваливался в Европе со времен АИКа, но тогда хотя бы отмучились быстро. Сейчас Гончаренко говорит, что
Невезение — да, ЦСКА явно забил гораздо меньше ожидаемого и точно насоздавал на пару голов больше. «Эспаньолу» ЦСКА должен был забить еще до перерыва — судья свистнул не позволил Марио даже пробить
Надо бы поругать Чалова, но цепляться к нему одному не стоит: Федор незаменимо основной и давно устал, а каждый новый промах все больше расшатывал психику. Чудовищный фэйл Федор допустил и в этот четверг (слишком сильно пасанул Кучаев) — и таким убитым я его еще не видел: Чалов склонился к газону и вопрошал его, какого черта, потом разводил руками и еще полминуты не находил себе места. «Эспаньол» уже сбегал в свою атаку, а Помазун готовился к выносу — а Федор все еще смотрел в пустоту, уперев руки в бока.
Очевиднее всего прогресс в обороне — это даже странно. С «Зенитом» Гончаренко на отлично выстроил плотный центр поля, а еще понял, что Обляков с Ахметовым — не чистые опорники: в старте обосновался Бистрович. В защите есть основная тройка, и ее потенциал еще полностью не раскрыт. Например, в Барселоне Гончаренко подозвал Дивеева и велел исполнить штрафной. Получилось мимо, но опасно — в похожем стиле
Но затем Вадим взял себя в руки и отоборонялся продуктивно. Видимо, стоит потерять Чернова и напороться на Гогуа, чтобы открыть Карпова.
Гончаренко не раз намекал, что вся Лига Европы слилась в один провальный матч, все валилось из рук. Наконец все позади, проехали — а что окрылит этот ЦСКА, в чем надежда на лучшее? Ответ тренера как обычно философский: «Наши достоинства — продолжение наших недостатков. Сила ЦСКА в молодости. Продолжаем закаливать нашу команду. Надеемся сделать верные выводы из прошлого и сыграть гораздо лучше».
Прошлогоднему ЦСКА желали стабильности — ее получили, лидеров сохранили. Теперь ясно, что этого мало. Мало и Дзагоева, который отлично усилил атаку по осени, мало будет и Васина, который
Осенью 2018-го ЦСКА — едва собранный и сырой — внезапно взлетел, а загнулся по весне. Теперь все наоборот — и время выезжать на взлетную полосу, которую ждет Гончаренко, пришло. Если же клуб жертвует еще одним сезоном и продолжает учиться на своих ошибках, то об этом должен говорить уже не один тренер.
А если ЦСКА опять попадет в Лигу Европы — давайте
|Пабло Мачин
|Виктор Гончаренко
|Никола Влашич(Мариу Фернандес)
|84′
|1
|Андрес Прието
|1
|Илья Помазун
|6
|Льюис Лопес
|23
|Хердур Магнуссон
72′
|16
|Родригес Хави Лопес
|62
|Вадим Карпов
76′
|2
|Гонсало Авила Пипа
|78
|Игорь Дивеев
77′
|3
|Адрия Педроса
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Андер Итурраспе
|98
|Иван Обляков
71′
|26
|Поль Лосано
|9
|Федор Чалов
|9
|Факундо Феррейра
|25
|Кристиян Бистрович
|5
|Эдиналду Гомес Налду
86′
|7
|Ильзат Ахметов
81′
|12
|Хонатан Кальери
|42
|Георгий Щенников
|19
|Пабло Пьятти
72′
|8
|Никола Влашич
86′
|23
|Эстебан Гранеро
|29
|Яка Бийол
|31
|Виктор Кампусано
46′
|20
|Константин Кучаев
78′
|7
|У Лэй
|17
|Арнор Сигурдссон
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|12
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кевин Блом(Нидерланды)
|Боковой судья
|Дэви Госсенс(Нидерланды)
|Боковой судья
|Йохан Балдер(Нидерланды)