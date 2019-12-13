ЦСКА впервые победил в Европе после «Реала». Чему должны научиться Гончаренко и клуб к весне

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Гончаренко отбил пять всем игрокам ЦСКА, которые уже помахали гостевому сектору, и сам направился к фанатам. Те зарядили «Виктор Михалыч», а тренер отдал честь. «Вернули везение, которого не хватало, заслужили победу, с хорошим настроением уходим в отпуск — но есть сожаление, как выступили в Лиге Европы», — подвел итог Гончаренко. Поддержим его и в последний раз проговорим, о чем именно это сожаление.

Победа над «Эспаньолом» — первая в еврокубках за год. Прошлая не забывается до сих пор: 12 декабря 2018-го в Мадриде был бит победитель Лиги чемпионов. Теперь выстраданы 1:0 с дублерами худшей команды Ла Лиги, не бывавшей в еврокубках 12 лет. На «Бернабеу» забивали Щенников и Сигурдссон, надежно (как мог) оборонялся Набабкин, сверкал пятками Чалов — сейчас первые трое вне старта, а Федор блистает только попаданием в мифический трансферный лонг-лист «Челси». «Мы были великолепны, этот матч войдет в историю», — заслуженно говорил после 3:0 с «Реалом» Гончаренко. Огорчила в тот вечер только победа «Виктории» в параллельном матче с «Ромой» — она не пустила ЦСКА даже в Лигу Европы.

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В мае ЦСКА в Лигу Европы все-таки попал (напрямую!), в августе спокойно собирал состав (правда, форвард так и не доехал), радовался жеребьевке (с «Эспаньолом» повозимся, остальные легче). А дальше…

Победы дождались только в последнем туре, с соперником, который думает о выживании в Ла Лиге. И то когда «Эспаньол» измотанный свежим Сигурдссоном, совсем выдохся.

Так ЦСКА так не проваливался в Европе со времен АИКа, но тогда хотя бы отмучились быстро. Сейчас Гончаренко говорит, что из-за мотивации с «Реалом» в ЛЧ было проще, а игроки напоминают: ЦСКА теперь никто не недооценивает. Но отыграла турнир команда основой (а дублер Нисимура забивал в Разграде), которая вроде как притерлась и подросла. Для ЦСКА не лишние самые скромные премиальные Лиги Европы, и вообще трудно представить, чтобы клуб забивал на турнир, который когда-то стал частью его истории.

Невезение — да, ЦСКА явно забил гораздо меньше ожидаемого и точно насоздавал на пару голов больше. «Эспаньолу» ЦСКА должен был забить еще до перерыва — судья свистнул не позволил Марио даже пробить из-за того, что кому-то из хозяев мяч угодил в голову. Правда, это не объясняет разладившейся игры в атаке, прежде всего позиционной. Объясняет выматывающий прессинг, и хорошо, что Гончаренко видит: команда не выдерживает бешеного темпа больше тайма.

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Надо бы поругать Чалова, но цепляться к нему одному не стоит: Федор незаменимо основной и давно устал, а каждый новый промах все больше расшатывал психику. Чудовищный фэйл Федор допустил и в этот четверг (слишком сильно пасанул Кучаев) — и таким убитым я его еще не видел: Чалов склонился к газону и вопрошал его, какого черта, потом разводил руками и еще полминуты не находил себе места. «Эспаньол» уже сбегал в свою атаку, а Помазун готовился к выносу — а Федор все еще смотрел в пустоту, уперев руки в бока.

Очевиднее всего прогресс в обороне — это даже странно. С «Зенитом» Гончаренко на отлично выстроил плотный центр поля, а еще понял, что Обляков с Ахметовым — не чистые опорники: в старте обосновался Бистрович. В защите есть основная тройка, и ее потенциал еще полностью не раскрыт. Например, в Барселоне Гончаренко подозвал Дивеева и велел исполнить штрафной. Получилось мимо, но опасно — в похожем стиле когда-то заряжал Игнашевич.

Рядом с Дивеевым и Магнуссоном крепнет 17-летний Вадим Карпов, главная гордость этого ЦСКА. В среду на тренировке Вадим вывел из себя Гончаренко неуместным пасом назад, в дебюте игры сквозь защитника просочился эспаньольский пас — хорошо, что не подвел Помазун.

Но затем Вадим взял себя в руки и отоборонялся продуктивно. Видимо, стоит потерять Чернова и напороться на Гогуа, чтобы открыть Карпова.

Гончаренко не раз намекал, что вся Лига Европы слилась в один провальный матч, все валилось из рук. Наконец все позади, проехали — а что окрылит этот ЦСКА, в чем надежда на лучшее? Ответ тренера как обычно философский: «Наши достоинства — продолжение наших недостатков. Сила ЦСКА в молодости. Продолжаем закаливать нашу команду. Надеемся сделать верные выводы из прошлого и сыграть гораздо лучше».

Прошлогоднему ЦСКА желали стабильности — ее получили, лидеров сохранили. Теперь ясно, что этого мало. Мало и Дзагоева, который отлично усилил атаку по осени, мало будет и Васина, который когда-то поправится. Гончаренко уже без вопросов признает, что нужны новички, причем опытные. Это уже не фантомная боль от утраты Вернблума и Натхо, а реальная необходимость: молодежь становится старше, но без резких скачков в качестве. Так ошибаться и упускать, как этим летом, больше нельзя.

Осенью 2018-го ЦСКА — едва собранный и сырой — внезапно взлетел, а загнулся по весне. Теперь все наоборот — и время выезжать на взлетную полосу, которую ждет Гончаренко, пришло. Если же клуб жертвует еще одним сезоном и продолжает учиться на своих ошибках, то об этом должен говорить уже не один тренер.

А если ЦСКА опять попадет в Лигу Европы — давайте как-то по-другому, а? Все-таки мы приучены к другим победам в Каталонии.