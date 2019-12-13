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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Рассчитывали на другой результат». Полузащитник «Астаны» назвал обидным поражение в последнем матче ЛЕ

Полузащитник «Астаны» Иван Маевский, подводя итоги матча в Белграде, который завершил сезон столичной команды, поделился мнением о причинах поражения от «Партизана». Он считает, что его команда могла забить больше как в первом, так и во втором таймах.

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Источник: Reuters

«Получилась тяжелая игра. Мы рассчитывали на другой результат, тем обиднее поражение. Начали матч плохо, это может звучать как отговорка, но у нас не было игрового тонуса, последний матч мы сыграли три недели назад.

Начали матч без необходимой агрессии, без игрового ритма, пропустили гол. В итоге нам понадобилось минут 20, чтобы прийти в себя, после чего начали создавать моменты. Имели моменты, как в первом, так и во втором таймах, могли забить больше, но где-то здорово сыграл вратарь, где-то просто не повезло, — цитирует Маевского сайт «Астаны».

Напомним, игра группы L Лиги Европы прошла в Белграде и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, видеообзор можно посмотреть здесь. Для «Астаны» это был последний матч в сезоне.

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Партизан
4:1
Первый тайм: 3:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L12.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)FK Partizan
Главные тренеры
Саво МилошевичРоман Григорчук
Голы
Сейдуба Сума4′
Дорин Ротариу(Антонио Рукавина)79′
Умар Садик(Зоран Тошич)22′
Такума Асано(Умар Садик)26′
Умар Садик(Такума Асано)76′
Составы команд
3Страхиня Павлович
1Ненад Ерич
23Боян Остоич
2Антонио Рукавина
72Слободан Урошевич
15Абзал Бейсебеков
7Зоран Тошич
27Юрий Логвиненко
16Саша Зджелар
44Евгений Постников
19Александр Шчекич
77Дмитрий Шомко
11Такума Асано
18Иван Маевский
97Александр Лутовац
9Дорин Ротариу
88Владимир Стойкович
70′
91Сергей Хижниченко
12Филип Кляич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
85′
20Сейдуба Сума
64′
32Рангело Янга
10Лазар Павлович
45Роман Муртазаев
47′
9Умар Садик
83′
28Юрий Перцух
80Филип Стеванович
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)10
10Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
10Фолы9
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФилип Глова(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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