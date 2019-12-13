«Рассчитывали на другой результат». Полузащитник «Астаны» назвал обидным поражение в последнем матче ЛЕ

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«Получилась тяжелая игра. Мы рассчитывали на другой результат, тем обиднее поражение. Начали матч плохо, это может звучать как отговорка, но у нас не было игрового тонуса, последний матч мы сыграли три недели назад.

Начали матч без необходимой агрессии, без игрового ритма, пропустили гол. В итоге нам понадобилось минут 20, чтобы прийти в себя, после чего начали создавать моменты. Имели моменты, как в первом, так и во втором таймах, могли забить больше, но где-то здорово сыграл вратарь, где-то просто не повезло, — цитирует Маевского сайт «Астаны».