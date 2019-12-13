ЦСКА повторил антирекордный результат российских клубов в Лиге Европы

Набрав пять очков на групповом этапе, «армейцы» повторили антирекорд московского «Спартака», который был установлен в сезоне-2018/19. Соперниками «Спартака» по групповому этапу турнира были «Вильярреал», «Рейнджерс» и «Рапид». Единственную победу московский клуб добыл в матче с «Рейнджерс» (4:3). ЦСКА выступал в одном квартете с «Эспаньолом», «Ференцварошем» и «Лудогорцем» — победа со счётом 1:0 над «Эспаньолом».