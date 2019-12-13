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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА повторил антирекордный результат российских клубов в Лиге Европы

Московский ЦСКА выдал один из худших результатов для российских клубов в истории их выступлений в Лиге Европы.

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Набрав пять очков на групповом этапе, «армейцы» повторили антирекорд московского «Спартака», который был установлен в сезоне-2018/19. Соперниками «Спартака» по групповому этапу турнира были «Вильярреал», «Рейнджерс» и «Рапид». Единственную победу московский клуб добыл в матче с «Рейнджерс» (4:3). ЦСКА выступал в одном квартете с «Эспаньолом», «Ференцварошем» и «Лудогорцем» — победа со счётом 1:0 над «Эспаньолом».

Напомним, ни один из российских клубов не смог пробиться в плей-офф еврокубков. Это случилось впервые за 18 лет. Четвёртое место в своей группе в Лиге чемпионов заняли «Зенит» и «Локомотив», а в Лиге Европы неудачно выступили ЦСКА и «Краснодар».

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