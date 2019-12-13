Колосков назвал позором российского футбола выступление клубов в еврокубках

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

В четверг «Краснодар» в гостях проиграл испанскому «Хетафе» со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, занял третье место в своей группе и последним из российских команд лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Ранее без весенней стадии Лиги чемпионов остались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», занявшие в своих группах последние места. Кроме того, московский ЦСКА также стал последним в своей группе и не сыграет в плей-офф Лиги Европы, таким образом, весенняя стадия еврокубков впервые с сезона-2001/02 пройдет без участия российских футбольных клубов. Данные результаты не позволят России заявить в еврокубки на сезон-2021/22 шесть клубов.

«Оценка однозначная — это просто провал, вряд ли кто-то мог прогнозировать, что так дружно все шесть команд выступят — две вылетят на предварительном раунде, не дойдя до группового (московский “Спартак” и тульский “Арсенал” выбыли из Лиги Европы на стадии квалификации — прим. ТАСС), остальные покинут турниры до плей-офф, — сказал Колосков. — Причем в Лиге чемпионов обе команды на последнем месте, удручающая ситуация, конечно, это беда нашего футбола, и сколько бы ни говорили некоторые руководители, что лига у нас прогрессирует, команды становятся сильнее, в финансовом плане окрепли, закупаем качественных легионеров, на практике всего этого нет. И все эти усилия, которые предпринимал РФС в связи с просьбами клубов и лиги о замене системы, послаблении лимита на легионеров, ни к чему не привели. Эти меры не только не помогли нам сохранить позиции в рейтинге, но и в какой-то степени опозорили российский футбол».

Читайте также Рейтинг УЕФА: надолго седьмые и без одной команды в Лиге чемпионов

«Нужно больше тренироваться»

Колосков отметил, что российские клубы проигрывали заслуженно. «Мы проигрываем не только по счету — он в какой-то мере может быть случайным, мы уступаем по игре, по всем показателям, и даже наш чемпион “Зенит” из группы, где он должен был бороться за первое место, не вышел и выглядел достаточно беспомощно, и все разговоры о том, что нам не хватает игровой практики на сильном уровне, конкуренции, что нам надо увеличить количество команд и повысить интенсивность — это глас вопиющего в пустыне», — добавил собеседник агентства.