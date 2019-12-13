Лучше ЦСКА и «Русенборга». Как «Астана» завершила выступление в ЛЕ

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«Астана» в заключительном матче турнира уступила на выезде сербскому «Партизану» со счетом 1:4. Столичный клуб, набрав три очка, обошел такие команды, как норвежский «Русенборг» и турецкий «Трабзонспор», у которых по одному баллу.

Отметим, что идентичные с «Астаной» показатели по очкам продемонстрировали швейцарский «Лугано», украинская «Александрия» и турецкий «Бешикташ».

Кроме того, чемпионы Казахстана забили четыре гола. Это больше, чем у московского ЦСКА, упомянутых выше «Русенборга» и «Трабзонспора» (у всех по три мяча), а также «Лугано», оформившего два взятия ворот.

Напомним, команда Григорчука одержала одну победу в шести матчах. В пятом туре чемпион Казахстана обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед».