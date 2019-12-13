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14:03 (мск), источник: Vesti.kz

Лучше ЦСКА и «Русенборга». Как «Астана» завершила выступление в ЛЕ

«Астана» по итогам группового раунда Лиги Европы 2019/20 набрала три очка и завершила выступление в турнире. При этом команда Романа Григорчука выступила лучше, чем клубы из Норвегии и Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«Астана» в заключительном матче турнира уступила на выезде сербскому «Партизану» со счетом 1:4. Столичный клуб, набрав три очка, обошел такие команды, как норвежский «Русенборг» и турецкий «Трабзонспор», у которых по одному баллу.

Отметим, что идентичные с «Астаной» показатели по очкам продемонстрировали швейцарский «Лугано», украинская «Александрия» и турецкий «Бешикташ».

Кроме того, чемпионы Казахстана забили четыре гола. Это больше, чем у московского ЦСКА, упомянутых выше «Русенборга» и «Трабзонспора» (у всех по три мяча), а также «Лугано», оформившего два взятия ворот.

Напомним, команда Григорчука одержала одну победу в шести матчах. В пятом туре чемпион Казахстана обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед».

Англичане стали победителями группы L, разгромив в параллельном матче голландский «Аз Алкмар» со счетом 4:0. У «МЮ» 13 очков. «Аз Алкмар» набрал девять баллов, а «Партизан» восемь.

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