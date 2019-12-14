Наши в еврокубках. Подведём итоги
Ведь было же и
Ведь было же и
Как выступили «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, Краснодар, «Спартак» и тульский «Арсенал» в еврокубках. Немного позитива.
Лучший бомбардир
Зелимхан Бакаев (4 матча, 3 гола)
Полузащитник московского «Спартака» добросовестно пытался затащить
По два мяча забили Артём Дзюба, Сердар Азмун,
Лучший ассистент
Магомед Оздоев (6 матчей, 2 голевых передачи)
Сразу отметим, что по два «ассиста» также на счету Вандерсона,
Две голевые передачи Оздоева в Лиге чемпионов — подтверждение того, что Магомед провёл пока лучший год в карьере. При этом Оздоев не только ассистирует, но и забивает сам. Как за клуб, так и за сборную.
Лучший вратарь
Михаил Кержаков
Несмотря на неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов,
Открытие
Алексей Миранчук
«Железнодорожники» заняли последнее место в группе, но выглядели вполне конкурентоспособно. Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметился голами в ворота «Ювентуса» в обоих матчах. К сожалению, в обоих случаях
Итальянские СМИ писали об интересе «Ювентуса» к Миранчуку. Ранее сообщалось также, что «Милан» рассматривал вариант с приобретением Алексея, но отказался от этой идеи. Где окажется Миранчук, неизвестно, но его переезд в Европу уже представляется вопросом времени.
Лучший матч
«Порту» — «Краснодар» — 2:3
«Быки» начинали свою европейскую кампанию с квалификации в Лиге чемпионов. В первом матче «Краснодар» дома уступил «Порту», а вот ответная встреча в Португалии началась для нашей команды как нельзя лучше. Уже к 34 минуте «быки» вели в счёте 3:0.
Три мяча на выезде в еврокубках в этом сезоне забили только «Краснодар» и «Спартак», в остальных встречах российские команды забивали меньше. В следующем раунде «быки» уступили «Олимпиакосу» с общим счётом 5:2 и «спустились» в групповой этап Лиги Европы.
Это лишь капля мёда в бочке футбольного дёгтя. Впервые с 2001 года ни один российский клуб не вышел в
Николай Егорычев