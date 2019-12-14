Наши в еврокубках. Подведём итоги

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Как выступили «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, Краснодар, «Спартак» и тульский «Арсенал» в еврокубках. Немного позитива.

Лучший бомбардир

Зелимхан Бакаев (4 матча, 3 гола)

Полузащитник московского «Спартака» добросовестно пытался затащить красно-белых в групповой этап Лиги Европы.

На счету Бакаева дубль в первом матче с «Туном» и гол в ответной встрече в ворота «Браги». «Спартак» не смог пройти квалификацию, однако Зелимхан стал лучшим бомбардиром среди наших игроков, что только подчёркивает упадок российских клубов в этом сезоне.

По два мяча забили Артём Дзюба, Сердар Азмун, Магомед-Шапи Сулейманов, Алексей Миранчук и Эсекьель Понсе.

Лучший ассистент

Магомед Оздоев (6 матчей, 2 голевых передачи)

Источник: РИА

Сразу отметим, что по два «ассиста» также на счету Вандерсона, Магомеда-Шапи Сулейманова, Андре Шюррле и Резиуана Мирзова. Оздоева определили чуть выше, поскольку «Спартак» вылетел из еврокубков на стадии квалификации, а «Краснодар» большую часть матчей провёл в Лиге Европы.

Две голевые передачи Оздоева в Лиге чемпионов — подтверждение того, что Магомед провёл пока лучший год в карьере. При этом Оздоев не только ассистирует, но и забивает сам. Как за клуб, так и за сборную.

Лучший вратарь

Михаил Кержаков

Источник: РИА

Несмотря на неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов, Кержаков-младший показал хорошую игру. Михаил вошёл в символическую сборную турнира по итогам 5-го игрового дня, совершив пять сейвов в матче с «Лионом». Кержаков занимает шестое место среди всех голкиперов группового этапа по среднему количеству спасений за матч (4,5). Два других вратаря российских клубов, к слову, имеют лучшие цифры по этому показателю — Андрей Лунёв (6) и Гильерме (5,8). У Михаила «средняя пропускаемость» ниже: 7 в 4 матчах против 4 голов в 2 играх у одноклубника Лунёва и 9 мячей в 5 матчах у Гильерме.

Открытие

Алексей Миранчук

Источник: РИА

«Железнодорожники» заняли последнее место в группе, но выглядели вполне конкурентоспособно. Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметился голами в ворота «Ювентуса» в обоих матчах. К сожалению, в обоих случаях красно-зелёные уступили, но Алексей ярким выступлением привлёк к себе внимание западных клубов.

Итальянские СМИ писали об интересе «Ювентуса» к Миранчуку. Ранее сообщалось также, что «Милан» рассматривал вариант с приобретением Алексея, но отказался от этой идеи. Где окажется Миранчук, неизвестно, но его переезд в Европу уже представляется вопросом времени.

Лучший матч

«Порту» — «Краснодар» — 2:3

«Быки» начинали свою европейскую кампанию с квалификации в Лиге чемпионов. В первом матче «Краснодар» дома уступил «Порту», а вот ответная встреча в Португалии началась для нашей команды как нельзя лучше. Уже к 34 минуте «быки» вели в счёте 3:0. Магомед-Шапи Сулейманов дважды забил сам, а также принял участие в первом голе своей команды — после его подачи с углового мяч дошёл до Тони Вильены, который открыл счёт в матче.

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий «Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов

Три мяча на выезде в еврокубках в этом сезоне забили только «Краснодар» и «Спартак», в остальных встречах российские команды забивали меньше. В следующем раунде «быки» уступили «Олимпиакосу» с общим счётом 5:2 и «спустились» в групповой этап Лиги Европы.

Это лишь капля мёда в бочке футбольного дёгтя. Впервые с 2001 года ни один российский клуб не вышел в плей-офф еврокубковых турниров, а отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА только растёт. Вылет наших команд скажется не только на российском футболе в целом, но и на самих командах в частности. Бюджеты ведущих клубов РПЛ пополняются в том числе за счёт выступлений в еврокубках, и каждый такой провал наносит серьёзный удар по имиджу и кошельку.