Стойлов признал еврокубковый сезон для «Астаны» катастрофическим

«Что касается еврокубков, это очень сложный вопрос, все-таки Лига Европы — турнир непростой. “Астана” успела подняться до такого уровня, который нужно развивать дальше. Когда команда поднималась в Европе, был — трансферный бан, нужно было доказывать и показывать все самое лучшее, достичь максимального уровня. Несмотря на эти проблемы, “Астана” прибавляла c каждым годом, набирала очки, два года назад даже вышла из группы Лиги Европы. В прошлом году команде чуть-чуть не хватило фарта для выхода в плей-офф турнира, в очень сложной группе “Астана” набрала восемь очков. Но текущий еврокубковый год получился катастрофическим», — сказал Стойлов.