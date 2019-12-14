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15:01 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов признал еврокубковый сезон для «Астаны» катастрофическим

Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов в интервью KazFootball.kz высказался о выступлении столичного клуба в еврокубках в этом сезоне.

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Источник: Reuters

«Что касается еврокубков, это очень сложный вопрос, все-таки Лига Европы — турнир непростой. “Астана” успела подняться до такого уровня, который нужно развивать дальше. Когда команда поднималась в Европе, был — трансферный бан, нужно было доказывать и показывать все самое лучшее, достичь максимального уровня. Несмотря на эти проблемы, “Астана” прибавляла c каждым годом, набирала очки, два года назад даже вышла из группы Лиги Европы. В прошлом году команде чуть-чуть не хватило фарта для выхода в плей-офф турнира, в очень сложной группе “Астана” набрала восемь очков. Но текущий еврокубковый год получился катастрофическим», — сказал Стойлов.

Напомним, «Астана» вылетела из Лиги чемпионов в первом квалификационном раунде, проиграв румынскому ЧФР «Клужу» с общим счетом 2:3 (1:0, 1:3).

В Лиге Европы столичный клуб дошел до группового раунда, где с тремя очками занял последнее место в квартете L с такими командами, как «Манчестер Юнайтед» (13), «АЗ Алкмар» (9) и «Партизан» (8).

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