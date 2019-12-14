Стойлов признал еврокубковый сезон для «Астаны» катастрофическим
Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов в интервью KazFootball.kz высказался о выступлении столичного клуба в еврокубках в этом сезоне.
Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов в интервью KazFootball.kz высказался о выступлении столичного клуба в еврокубках в этом сезоне.
«Что касается еврокубков, это очень сложный вопрос,
Напомним, «Астана» вылетела из Лиги чемпионов в первом квалификационном раунде, проиграв румынскому ЧФР «Клужу» с общим счетом 2:3 (1:0, 1:3).
В Лиге Европы столичный клуб дошел до группового раунда, где с тремя очками занял последнее место в квартете L с такими командами, как «Манчестер Юнайтед» (13), «АЗ Алкмар» (9) и «Партизан» (8).