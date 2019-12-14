Жирков: «Зенит» плохо сыграл в Лиге чемпионов, группа была равная

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» во вторник в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл со счетом 0:3 португальской «Бенфике» и занял последнее место в своей группе. В играх против «Бенфики», немецкого «Лейпцига» и французского «Лиона» команда набрала 7 очков.

«Действительно, в чемпионате дела идут очень хорошо, но в Лиге чемпионов сыграли плохо. Были хорошие матчи, до последней игры были шансы, но в нашей группе были хорошие команды, так что группа была равная, немного не повезло», — сказал Жирков журналистам.

На вопрос, не расслабилась ли команда в перерыве матча с «Бенфикой», Жирков ответил: «В таких матчах не думаю, что кто-то расслабился, просто игры на выезде и дома коренным образом отличаются друг от друга, тем более с такими хорошими техничными командами, как “Бенфика”. Было тяжело, были ошибки, случайная игра рукой Дугласа, так что можно сказать, что проиграли из-за своих ошибок».