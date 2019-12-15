Роналду против «Реала», Клопп против «Боруссии». Выбираем самые интересные варианты жеребьевки плей-офф ЛЧ
Существует ли идеальный расклад жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов? Мы попытались его составить.
Существует ли идеальный расклад жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов? Мы попытались его составить.
В понедельник в 14:00 пройдет жеребьевка первого раунда
Впервые в истории турнира групповой этап преодолели только участники первой по рейтингу пятерки национальных чемпионатов: по 4 клуба из АПЛ и Ла Лиги, по 3 из Серии А и Бундеслиги, 2 из французской Лиги 1.
Традиционно на стадии 1/8 финала не могут встретиться между собой клубы, которые играли в одной группе, а также представители одной страны.
Вот сюжеты, которых мы ждем от жеребьевки:
В последнее десятилетие Дортмунд стал своеобразным трамплином для немецких тренеров. Проработавший здесь семь лет Юрген Клопп выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а сейчас разрывает
В прошлом году Роналду уже приезжал в Мадрид, но «Ювентус» тогда играл против «Атлетико». Возвращение на «Бернабеу» точно стало бы главным сюжетом 1/8 финала. По слухам, португальский форвард выразил сожаление о переезде в Италию и посчитал, что в «Реале» он бы получил еще два «Золотых мяча». Для тренера «Реала» Зинедина Зидана каждая поездка в Турин тоже вызывает массу приятных воспоминаний — именно в «Ювентусе» он стал одним из лучших игроков мира.
Для поколения, которое смотрело европейский футбол с девяностых годов, противостояние «Баварии» с мадридским «Реалом» — настоящая классика Лиги чемпионов. Если считать с сезона-1999/00, команды встречались между собой в
Еще одна яркая афиша — «Барса» против «Челси». В сезоне-2004/05 клубы переживали расцвет в национальных чемпионатах при Франке Райкарде и Жозе Моуринью соответственно. С тех пор команды в Лиге чемпионов пересекались 6 раз, и каждая встреча вызывала бурю эмоций. Как раз 10 лет назад случился тот самый матч с судейством Эвребе, который помнят и обсуждают до сих пор.
«Лейпциг» выступает в Лиге чемпионов во второй раз в своей истории, для «Аталанты» нынешний розыгрыш — дебютный. Обе команды удивили
Спросите болельщиков мадридского «Реала», какой тренер доставил им больше всего неприятностей. Сначала они ответят, что Рафа Бенитес. Потом уточните, что имеете в виду тренеров
Пеп и Моуринью давно уже не работают в Испании, но могут напомнить болельщикам о временах, когда трава была зеленее, а перспективы сборной Испании — светлее.
Попадание мадридского суперклуба в число несеяных команд — дополнительная интрига жеребьевки. С вероятностью в 83% клубу Флорентино Переса попадется именитый соперник: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ювентус» или «Бавария». Остается 17% вероятности, что играть против испанцев будет «Лейпциг». В начале этого десятилетия «Реалу» удавалось получить простых соперников на стадии 1/8 финала (дважды «Шальке», «Рома» и ЦСКА). Как будет на этот раз?
Шансы: «Ювентус» — 60%, «Реал» — 40%
Шансы: «Барселона» — 70%, «Челси» — 30%
Шансы: «Лейпциг» — 60%, «Аталанта» — 40%
Шансы: «Манчестер Сити» — 55%, «Атлетико» — 45%
Шансы: «Ливерпуль» — 70%, «Боруссия» — 30%
Шансы: «ПСЖ» — 60%, «Тоттенхэм» — 40%
Шансы: «Валенсия» — 50%, «Лион» — 50%
Шансы: «Бавария» — 65%, «Наполи» — 35%
Станислав Рынкевич