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10:34 (мск), источник: Матч ТВ

Роналду против «Реала», Клопп против «Боруссии». Выбираем самые интересные варианты жеребьевки плей-офф ЛЧ

Существует ли идеальный расклад жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов? Мы попытались его составить.

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Источник: AP 2019

В понедельник в 14:00 пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Впервые в истории турнира групповой этап преодолели только участники первой по рейтингу пятерки национальных чемпионатов: по 4 клуба из АПЛ и Ла Лиги, по 3 из Серии А и Бундеслиги, 2 из французской Лиги 1.

Традиционно на стадии 1/8 финала не могут встретиться между собой клубы, которые играли в одной группе, а также представители одной страны.

Вот сюжеты, которых мы ждем от жеребьевки:

Свидание «Боруссии» с бывшими тренерами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обнимает защитника «Боруссии» Матса Хуммельса после матча в 2016 году | Источник: AFP 2019

В последнее десятилетие Дортмунд стал своеобразным трамплином для немецких тренеров. Проработавший здесь семь лет Юрген Клопп выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а сейчас разрывает премьер-лигу. Томас Тухель провел в Дортмунде два года, а теперь пытается вывести «ПСЖ» на новую орбиту достижений. Оба клуба могут получить «Боруссию» в соперники, так что вероятность ностальгической встречи весьма высока.

Возвращение Криштиану на «Сантьяго Бернабеу», а Зидана — в Турин

Футболист Криштиану Роналду с подругой | Источник: AFP 2019

В прошлом году Роналду уже приезжал в Мадрид, но «Ювентус» тогда играл против «Атлетико». Возвращение на «Бернабеу» точно стало бы главным сюжетом 1/8 финала. По слухам, португальский форвард выразил сожаление о переезде в Италию и посчитал, что в «Реале» он бы получил еще два «Золотых мяча». Для тренера «Реала» Зинедина Зидана каждая поездка в Турин тоже вызывает массу приятных воспоминаний — именно в «Ювентусе» он стал одним из лучших игроков мира.

Классические афиши Лиги чемпионов

Матч между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов | Источник: AFP 2019

Для поколения, которое смотрело европейский футбол с девяностых годов, противостояние «Баварии» с мадридским «Реалом» — настоящая классика Лиги чемпионов. Если считать с сезона-1999/00, команды встречались между собой в плей-офф 9 раз, из них 5 раз — на стадии полуфинала. Счет в противостоянии 6:3 в пользу «Реала», но каждый раз победа давалась испанцам очень тяжело — либо с преимуществом в один мяч, либо вообще в серии пенальти.

Еще одна яркая афиша — «Барса» против «Челси». В сезоне-2004/05 клубы переживали расцвет в национальных чемпионатах при Франке Райкарде и Жозе Моуринью соответственно. С тех пор команды в Лиге чемпионов пересекались 6 раз, и каждая встреча вызывала бурю эмоций. Как раз 10 лет назад случился тот самый матч с судейством Эвребе, который помнят и обсуждают до сих пор.

Четвертьфиналист из числа команд, которые мы привыкли видеть в Лиге Европы

Футболисты «Лейпцига» | Источник: AFP 2019

«Лейпциг» выступает в Лиге чемпионов во второй раз в своей истории, для «Аталанты» нынешний розыгрыш — дебютный. Обе команды удивили по-своему. Немецкий клуб оказался на голову выше соперников в очень тесной группе. Итальянцы умудрились проиграть три первых матча группового этапа и все равно выйти в плей-офф. Если они сойдутся между собой, то подарят нам совершенно неожиданного четвертьфиналиста.

«Реал» и «Барселона» против хорошо знакомых антагонистов

Жозе Моуринью и футболист «Барселоны» Лионель Месси | Источник: AFP 2019

Спросите болельщиков мадридского «Реала», какой тренер доставил им больше всего неприятностей. Сначала они ответят, что Рафа Бенитес. Потом уточните, что имеете в виду тренеров команд-соперниц. И тогда, скорее всего, они назовут Пепа Гвардиолу. Болельщики «Барселоны» в первую очередь вспомнят Жозе Моуринью, превратившего класико в футбольный филиал MMA.

Пеп и Моуринью давно уже не работают в Испании, но могут напомнить болельщикам о временах, когда трава была зеленее, а перспективы сборной Испании — светлее.

«Реал» против теории вероятности

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан | Источник: AFP 2019

Попадание мадридского суперклуба в число несеяных команд — дополнительная интрига жеребьевки. С вероятностью в 83% клубу Флорентино Переса попадется именитый соперник: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ювентус» или «Бавария». Остается 17% вероятности, что играть против испанцев будет «Лейпциг». В начале этого десятилетия «Реалу» удавалось получить простых соперников на стадии 1/8 финала (дважды «Шальке», «Рома» и ЦСКА). Как будет на этот раз?

Идеальный расклад жеребьевки по версии «Матч ТВ»

«Ювентус» — «Реал Мадрид»

  • Роналду против «Реала»
  • возвращение Зидана в Турин
  • ремейк финала Лиги чемпионов-2016/17

Шансы: «Ювентус» — 60%, «Реал» — 40%

«Барселона» — «Челси»

  • классика еврокубков
  • Месси не мог забить «Челси» на протяжении первых 8 матчей
  • «Барса» как огня боится чужих камбеков в Лиге чемпионов, а лондонцы на них способны

Шансы: «Барселона» — 70%, «Челси» — 30%

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«Лейпциг» — «Аталанта»

  • две команды-открытия нынешнего еврокубкового сезона
  • возможность получить важный опыт до встречи с топ-соперниками
  • бескомпромиссная и яркая атакующая игра с обеих сторон

Шансы: «Лейпциг» — 60%, «Аталанта» — 40%

«Манчестер Сити» — «Атлетико»

  • Пеп против Симеоне
  • встреча болельщиков «Атлетико» с Агуэро
  • две команды-антагониста по стилю игры

Шансы: «Манчестер Сити» — 55%, «Атлетико» — 45%

«Ливерпуль» — «Боруссия»

  • Клопп против бывшей команды
  • сверхскоростная игра с обеих сторон
  • «Боруссия» не признает авторитетов

Шансы: «Ливерпуль» — 70%, «Боруссия» — 30%

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»

  • Моуринью нужен топ-соперник для того, чтобы попадать в заголовки
  • «ПСЖ» не имеет права четвертый год подряд вылететь со стадии 1/8 финала
  • «Тоттенхэм» наиболее опасен в роли команды-андердога

Шансы: «ПСЖ» — 60%, «Тоттенхэм» — 40%

«Валенсия» — «Лион»

  • силы команд примерно равны
  • обе команды сменили тренера по ходу сезона
  • у «Валенсии» внушительный французский десант

Шансы: «Валенсия» — 50%, «Лион» — 50%

«Бавария» — «Наполи»

  • две команды с проблемами в национальных чемпионатах
  • обе команды сменили тренера по ходу сезона
  • владение «Баварии» против контратак «Наполи»

Шансы: «Бавария» — 65%, «Наполи» — 35%

Станислав Рынкевич

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