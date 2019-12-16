Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в понедельник в Ньоне

Источник: AFP 2019

16 команд при жеребьевке в Лиге чемпионов будут разделены на сеяных и несеяных. В число первых вошли победители своих групп — действующий обладатель трофея «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (оба — Англия), «Бавария», «Лейпциг» (оба — Германия), «Барселона», «Валенсия» (оба — Испания), ПСЖ (Франция) и «Ювентус» (Италия). Их соперниками станут занявшие вторые места в своих группах «Челси», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Атлетико», «Реал» (оба — Испания), «Аталанта», «Наполи» (оба — Италия), «Лион» (Франция) и дортмундская «Боруссия» (Германия).

Команды, выступавшие в одной группе, не смогут сыграть друг против друга в 1/8 финала, это правило также распространяется и на клубы из одной страны. Сеяные команды проведут ответные встречи на своих полях. Первые матчи пройдут 18 и 19 февраля, а также 25 и 26 февраля, ответные — 10 и 11 марта, а также 17 и 18 марта.

Жеребьевка 1/8 финала начнется в 14:00 мск. Финал Лиги чемпионов пройдет в Турции на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Лига Европы

В 15:00 начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. 32 команды будут также разделены на две корзины. Сеяными стали 12 победителей групп — «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (оба — Англия), «Порту», «Брага» (оба — Португалия), «Севилья», «Эспаньол» (оба — Испания), «Базель» (Швейцария), «Гент» (Бельгия), «Истанбул» (Турция), ЛАСК (Австрия), «Мальмё» (Швеция), «Селтик» (Шотландия), а также команды, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов, — «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия), «Интер» (Италия) и «Зальцбург» (Австрия).

Несеяными при жеребьевке стали занявшие вторые места в группах Лиги Европы — «Айнтрахт», «Вольфсбург» (оба — Германия), АЗ (Нидерланды), АПОЭЛ (Кипр), «Вулверхэмптон» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Хетафе» (Испания), ЧФР (Румыния). К ним добавились «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция) и «Шахтер» (Украина), ставшие третьими в своих группах Лиги чемпионов.

Согласно регламенту, между собой не смогут сыграть клубы из одной группы, а также соперники из одной страны, первые матчи пройдут на полях несеяных команд. Поскольку португальские города Брага и Порту находятся рядом с друг другом, одноименные клубы не могут принимать еврокубковые матчи в один день. Обе команды сыграют в ответных играх на своих полях, однако «Брага» проведет его на день раньше, чем все другие участники плей-офф Лиги Европы.