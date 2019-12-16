Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Дортмундская «Боруссия» сыграет с ПСЖ, «Реал» встретится c «Манчестер Сити», «Аталанта» — с «Валенсией», а «Атлетико» — с «Ливерпулем». Остальные пары участников выглядят так:
«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия),
«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия);.
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия);.
«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).
Российские команды в текущем сезоне не попали в
Финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 пройдет 30 мая в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В решающем матче прошлого розыгрыша команда Юргена Клоппа оказалась сильнее «Тоттенхэма».