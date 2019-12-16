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14:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Дортмундская «Боруссия» сыграет с ПСЖ, «Реал» встретится c «Манчестер Сити», «Аталанта» — с «Валенсией», а «Атлетико» — с «Ливерпулем». Остальные пары участников выглядят так:

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия),

«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия);.

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия);.

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские команды в текущем сезоне не попали в плей-офф Лиги чемпионов. «Локомотив» и «Зенит» вылетели из турнира, заняв последние места в группах D и G соответственно.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 пройдет 30 мая в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В решающем матче прошлого розыгрыша команда Юргена Клоппа оказалась сильнее «Тоттенхэма».

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