Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» сыграет с ПСЖ, «Реал» встретится c «Манчестер Сити», «Аталанта» — с «Валенсией», а «Атлетико» — с «Ливерпулем». Остальные пары участников выглядят так:

Российские команды в текущем сезоне не попали в плей-офф Лиги чемпионов. «Локомотив» и «Зенит» вылетели из турнира, заняв последние места в группах D и G соответственно.