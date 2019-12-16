Названы пары 1/16 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брюгге», «Арсенал» встретится с «Олимпиакосом», «Вулверхэмптон» — с «Эспаньолом», «Спортинг» — c «Истанбул Башакшехир», «Хетафе» — c «Аяксом». Остальные пары участников выглядят так:

Российские команды не попали в плей-офф Лиги Европы. ЦСКА и «Краснодар» вылетели из турнира, заняв четвертое и третье места в своих группах.