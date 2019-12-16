Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Лацио
Футбол. Зарубежный
15.12
Севилья
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
15.12
Фиорентина
Интер
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Валенсия
Реал
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Сент-Этьен
ПСЖ
04
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы пары 1/16 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Наверх
Источник: AP 2019

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брюгге», «Арсенал» встретится с «Олимпиакосом», «Вулверхэмптон» — с «Эспаньолом», «Спортинг» — c «Истанбул Башакшехир», «Хетафе» — c «Аяксом». Остальные пары участников выглядят так:

«Байер» — «Порту»;
«Копенгаген» — «Селтик»;
АПОЭЛ — «Базель»;
«ЧФР Клуж» — «Севилья»;
«АЗ Алкмар» — ЛАСК;
«Лудогорец» — «Интер»;
«Айнтрахт» — «Ред Булл Зальцбург»;
«Шахтер» — «Бенфика»;
«Вольфсбург» — «Мальме»;
«Рома» — «Гент»;
«Рейнджерс» — «Брага».

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские команды не попали в плей-офф Лиги Европы. ЦСКА и «Краснодар» вылетели из турнира, заняв четвертое и третье места в своих группах.

Финал Лиги Европы сезона-2019/2020 пройдет 27 мая в Гданьске. Действующим победителем турнира является «Челси».

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Среди участников главного европейского клубного турнира также не оказалось российских команд.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
Читайте также
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Брюгге
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Олимпиакос П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
WADA не пощадило Россию. Спортсмены остались без флага и гимна
Россия — чемпион. Вырвала золото у Канады в безумном финале
Приостановка сердца: только не заставляйте Загитову врать
В Испании Зозулю назвали нацистом. Игрок плакал в раздевалке
«Рубин» расстался с главным тренером
Поболеем за Сидорова? Что не так в нашем биатлоне
Как ЦСКА изменится зимой: поиски форварда, покупка ВЭБа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь