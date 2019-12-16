Названы пары 1/16 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брюгге», «Арсенал» встретится с «Олимпиакосом», «Вулверхэмптон» — с «Эспаньолом», «Спортинг» — c «Истанбул Башакшехир», «Хетафе» — c «Аяксом». Остальные пары участников выглядят так:
«Байер» — «Порту»;
«Копенгаген» — «Селтик»;
АПОЭЛ — «Базель»;
«ЧФР Клуж» — «Севилья»;
«АЗ Алкмар» — ЛАСК;
«Лудогорец» — «Интер»;
«Айнтрахт» — «Ред Булл Зальцбург»;
«Шахтер» — «Бенфика»;
«Вольфсбург» — «Мальме»;
«Рома» — «Гент»;
«Рейнджерс» — «Брага».
Российские команды не попали в
Финал Лиги Европы сезона-2019/2020 пройдет 27 мая в Гданьске. Действующим победителем турнира является «Челси».
Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Среди участников главного европейского клубного турнира также не оказалось российских команд.