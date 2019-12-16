Симеоне помучает «Ливерпуль», Моуринью отхватит от «Лейпцига», Пеп выбьет Зидана. Все о парах 1/8 ЛЧ

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Сегодня в Ньоне определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Редакторы Sport24 Леонид Волотко и Марк Бессонов верят в Клоппа и Гвардиолу (Лэмпард и Жозе, сорри), жалеют «Наполи» с «Лионом» и объясняют, что ждать от возвращение Тухеля в Дортмунд и провожают из ЛЧ Дениса Черышева.

«Реал» — «Манчестер Сити»

Источник: AFP 2019

Самое статусное противостояние 1/8. Самое интересное, что Гвардиола и Зидан ещё ни разу не пересекались между собой как тренеры. В 2015-м, когда Зизу возглавлял мадридскую молодёжку, он ездил на стажировку в «Баварию», где как раз работал Пеп. Теперь у него есть шанс показать Гвардиоле, чему он научился за эти годы.

Несмотря на проблемы «Сити» в АПЛ и колоссальное преимущество по победам в ЛЧ за последние годы (у Зидана 3 за последние 5 лет, у Гвардиолы 0 за 10) именно английский клуб можно рассматривать как фаворита.

У «Сити» более сбалансированная и отточенная годами игра, в то время как Мадрид так и не перестроился после ухода Роналду, Модрич с Кроосом стареют, а Азар с Бэйлом роль новых лидеров пока не тянут. Плюс «Реал» уже пресытился победами в ЛЧ, в то время как у практически потерявшего шансы на золото АПЛ «Ман Сити» Лига чемпионов — главная цель уже несколько лет.

Прогноз Sport24: проход «Манчестер Сити».

«Атлетико» — «Ливерпуль»

Источник: AFP 2019

Юргенну Клоппу выпал самый сложный соперник из списка несеяных. Можно было передохнуть с «Аталантой», «Наполи» или «Лионом». Разобраться на классе с «Боруссией». Даже обещание «размазать «Ливерпуль» от Зидана больше смахивало на трэшток, чем на реальную угрозу.

«Атлетико» проводит один из худших сезонов при Симеоне. И это признает сам Диего.

Но, во-первых, команда набирает: в последнем туре ЛЧ смяла «Локомотив», а в субботу разобралась с «Осасуной» (2:0). Во-вторых, все еще очень надежен сзади. 10 мячей в 17 матчах — так мало в Ла Лиге не пропускает никто.

В-третьих, «Атлетико» максимально неудобен стилистически: дома Симеоне сыграет особенно компактно, задушит чужие фланги 4−4−2 и постарается забить хотя бы со стандартов. «Ювентус» в прошлом году прочувствовал, что это такое — и если бы не Криштиану, то вылетел бы в четвертьфинале. Клоппу повезло меньше — придется выложиться на максимум уже в 1/8.

Прогноз Sport24: проход «Ливерпуля», но «Атлетико» поборется.

«Аталанта» — «Валенсия»

Источник: AFP 2019

Вряд ли эту игру будет смотреть широкая аудитория, но это шанс познакомиться поближе с одной из самых интересных команд Европы. Речь про «Аталанту», которая вышла в ЛЧ впервые в истории, жестко обделалась в трех стартовых матчах группы, но в итоге вышла в плей-офф.

«Аталанта» — любовь многих тактических гиков, которые ценят тонкую работу Гасперини, в том числе неподражаемый прессинг, который он поставил своей команде.

С «Валенсией» все не так однозначно. Команда ужасно выступает в Ла Лиге (8 место в таблице), зато уверенно прошла групповой этап, хлопнув близкие по уровню «Челси» и «Аякс». Фишка «Валенсии» — быстрые фланговые атаки, но многое будет зависеть от формы команд к февралю. Пока более цельным и стабильным коллективом выглядит «Аталанта».

Прогноз: проход «Аталанты».

«Челси» — «Бавария»

Источник: AFP 2019

После четырех поражений в пяти последних турах АПЛ шарм молодежной банды Лэмпарда немного спал. Резвый старт в чемпионате позволил заговорить о «Челси» как об одной из самых перспективных команд Англии. Но имея в составе Абрахама, Маунта, Джеймса, Томори и других игроков не то чтобы без опыта игры в ЛЧ, а играющих свой первый сезон в АПЛ, стоит как минимум закладываться на спады по ходу сезона.

«Баварию» в этом сезоне тоже колбасит.

Но в этом противостоянии наверняка скажется еврокубковый опыт, которым «Бавария» сто процентов задавит английский молодняк. Но Лэмпарду есть что напомнить тем, кто не верит в него и его команду.

Прогноз Sport24: уверенный проход «Баварии».

«Тоттенхэм» — РБ «Лейпциг»

Источник: AFP 2019

Противостояние старой и новой тренерской школы. Моуринью уже успел рассказать, как поменял свою философию и хочет построить из «Тоттенхэма» атакующую машину. Правда это или нет пока сказать сложно, но как минимум Деле Алли и Гарри Кейна Жозе удалось воскресить.

Моуринью нет и 60, но его уже относят к тренерам прошлого, которые отстали от современного футбола.

Что ж, у португальца есть шанс доказать обратное в битве с главным молодым тренером Европы на данный момент. Юлиан Нагельсманн в первый же сезон в Лейпциге претендует на чемпионство в Бундеслиге (1 место в таблице), плюс РБ был единственной командой в группе с «Зенитом», «Бенфикой» и «Лионом», которая вышла в плей-офф вообще без особых напрягов, раскидав соперников на классе. Несмотря на звездный состав «Тоттенхэма», сбалансированный «Лейпциг» чуть ли не фаворит этой дуэли.

Прогноз Sport24: проход РБ «Лейпциг».

«Боруссия» — «ПСЖ»

Источник: AFP 2019

Две нацеленные исключительно на атаку команды, по которым предсказывать что-то просто нереально. «Боруссия» и «ПСЖ» могут как разорвать равного по силе конкурента, так и бездарно ему слить. «ПСЖ» умудрялся вылетать из ЛЧ после победы 4:0 в первом матче (вы точно это помните), «Боруссия» в этом сезоне регулярно теряет очки в матчах с командами уровня «Падерборна» и «Униона», а «Бавария» не так давно смачно хлопнула Дортмунд в чемпионате.

«ПСЖ» наверняка будет владеть преимуществом и именно он — фаворит противостояния.

Но учитывая очень странные и неоднозначные выступления парижан в ЛЧ (взять хоть вылет от разваливавшегося на ходу «МЮ» в прошлом розыгрыше) делают эту игру самой неблагоприятной для ваших ставок. Впрочем, Мбаппе и Неймар, кажется, наконец созрели, чтобы довести команду до более серьезной стадии, чем 1/8, на которой «ПСЖ» вылетает последние три года.

Прогноз Sport24: проход «ПСЖ».

«Наполи» — «Барса»

Источник: AFP 2019

Плохие новости для Неаполя: будет очень больно. Летом Де Лаурентис переманил на юг Италии Маноласа и создал самую мощный центр обороны в Серии А. Привез Ирвинга Лосано и мечтал о скудетто, но в итоге ползет в середине таблицы, разругался с игроками и выгнал Анчелотти. В такой ситуации можно было назначить кого угодно, но только не Гаттузо.

Дженнаро влетел в первом же матче «Парме» и ближайшие месяцы потратит на тушение пожара бензином — до «Барсы» просто не дойдет.

Шансов не будет даже в Неаполе. А единственной задачей на «Камп Ноу» будет не проиграть слишком крупно. Месси, Суаресу и Пике можно готовиться к четвертьфиналу — в 1/8 ЛЧ работы будет немного.

Прогноз Sport24: сверхуверенный проход «Барсы».

«Лион» — «Ювентус»

Источник: AFP 2019

Для Криштиану вытащили самого легкого оппонента из возможных. «Лион» по делу уступил «Зениту», а в последнем туре дома сгорел с «Ренном». Потерял из-за травм двух звезд: Мемфис Депай и Жефф Рен-Аделаид порвали кресты и выбыли на полгода. Фанаты хейтят своего же игрока (Марсело проводит каждую игру под жутким прессом), а Руди Гарсия, которого не хотели ни болельщики, ни президент, оговорился на первой же пресс-конференции, назвав «Лион» «Марселем».

У «Юве» тоже локальные проблемы, хотя скандал Сарри и Криштиану, кажется, удалось потушить.

Но по сравнению с тем, что творится в «Лионе», даже эта история — идиллия. В Турине который год работают на победу в Лиге чемпионов. У них мощнее даже запас и удобнее календарь (ответный матч — дома). «Лион» выложится, но объективно их максимум — ничья дома. Хотя и там все скорее всего закончится в пользу «Юве».