Симеоне помучает «Ливерпуль», Моуринью отхватит от «Лейпцига», Пеп выбьет Зидана. Все о парах 1/8 ЛЧ
Авторы Sport24 уже знают, чем все закончится.
Авторы Sport24 уже знают, чем все закончится.
Сегодня в Ньоне определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Редакторы Sport24 Леонид Волотко и Марк Бессонов верят в Клоппа и Гвардиолу (Лэмпард и Жозе, сорри), жалеют «Наполи» с «Лионом» и объясняют, что ждать от возвращение Тухеля в Дортмунд и провожают из ЛЧ Дениса Черышева.
Самое статусное противостояние 1/8. Самое интересное, что Гвардиола и Зидан ещё ни разу не пересекались между собой как тренеры. В 2015-м, когда Зизу возглавлял мадридскую молодёжку, он ездил на стажировку в «Баварию», где как раз работал Пеп. Теперь у него есть шанс показать Гвардиоле, чему он научился за эти годы.
У «Сити» более сбалансированная и отточенная годами игра, в то время как Мадрид так и не перестроился после ухода Роналду, Модрич с Кроосом стареют, а Азар с Бэйлом роль новых лидеров пока не тянут. Плюс «Реал» уже пресытился победами в ЛЧ, в то время как у практически потерявшего шансы на золото АПЛ «Ман Сити» Лига чемпионов — главная цель уже несколько лет.
Прогноз Sport24: проход «Манчестер Сити».
Юргенну Клоппу выпал самый сложный соперник из списка несеяных. Можно было передохнуть с «Аталантой», «Наполи» или «Лионом». Разобраться на классе с «Боруссией». Даже обещание «размазать «Ливерпуль» от Зидана больше смахивало на трэшток, чем на реальную угрозу.
Но,
Прогноз Sport24: проход «Ливерпуля», но «Атлетико» поборется.
Вряд ли эту игру будет смотреть широкая аудитория, но это шанс познакомиться поближе с одной из самых интересных команд Европы. Речь про «Аталанту», которая вышла в ЛЧ впервые в истории, жестко обделалась в трех стартовых матчах группы, но в итоге вышла в
С «Валенсией» все не так однозначно. Команда ужасно выступает в Ла Лиге (8 место в таблице), зато уверенно прошла групповой этап, хлопнув близкие по уровню «Челси» и «Аякс». Фишка «Валенсии» — быстрые фланговые атаки, но многое будет зависеть от формы команд к февралю. Пока более цельным и стабильным коллективом выглядит «Аталанта».
Прогноз: проход «Аталанты».
После четырех поражений в пяти последних турах АПЛ шарм молодежной банды Лэмпарда немного спал. Резвый старт в чемпионате позволил заговорить о «Челси» как об одной из самых перспективных команд Англии. Но имея в составе Абрахама, Маунта, Джеймса, Томори и других игроков не то чтобы без опыта игры в ЛЧ, а играющих свой первый сезон в АПЛ, стоит как минимум закладываться на спады по ходу сезона.
Но в этом противостоянии наверняка скажется еврокубковый опыт, которым «Бавария» сто процентов задавит английский молодняк. Но Лэмпарду есть что напомнить тем, кто не верит в него и его команду.
Прогноз Sport24: уверенный проход «Баварии».
Противостояние старой и новой тренерской школы. Моуринью уже успел рассказать, как поменял свою философию и хочет построить из «Тоттенхэма» атакующую машину. Правда это или нет пока сказать сложно, но как минимум Деле Алли и Гарри Кейна Жозе удалось воскресить.
Что ж, у португальца есть шанс доказать обратное в битве с главным молодым тренером Европы на данный момент. Юлиан Нагельсманн в первый же сезон в Лейпциге претендует на чемпионство в Бундеслиге (1 место в таблице), плюс РБ был единственной командой в группе с «Зенитом», «Бенфикой» и «Лионом», которая вышла в
Прогноз Sport24: проход РБ «Лейпциг».
Две нацеленные исключительно на атаку команды, по которым предсказывать
Но учитывая очень странные и неоднозначные выступления парижан в ЛЧ (взять хоть вылет от разваливавшегося на ходу «МЮ» в прошлом розыгрыше) делают эту игру самой неблагоприятной для ваших ставок. Впрочем, Мбаппе и Неймар, кажется, наконец созрели, чтобы довести команду до более серьезной стадии, чем 1/8, на которой «ПСЖ» вылетает последние три года.
Прогноз Sport24: проход «ПСЖ».
Плохие новости для Неаполя: будет очень больно. Летом Де Лаурентис переманил на юг Италии Маноласа и создал самую мощный центр обороны в Серии А. Привез Ирвинга Лосано и мечтал о скудетто, но в итоге ползет в середине таблицы, разругался с игроками и выгнал Анчелотти. В такой ситуации можно было назначить кого угодно, но только не Гаттузо.
Шансов не будет даже в Неаполе. А единственной задачей на «Камп Ноу» будет не проиграть слишком крупно. Месси, Суаресу и Пике можно готовиться к четвертьфиналу — в 1/8 ЛЧ работы будет немного.
Прогноз Sport24: сверхуверенный проход «Барсы».
Для Криштиану вытащили самого легкого оппонента из возможных. «Лион» по делу уступил «Зениту», а в последнем туре дома сгорел с «Ренном». Потерял
Но по сравнению с тем, что творится в «Лионе», даже эта история — идиллия. В Турине который год работают на победу в Лиге чемпионов. У них мощнее даже запас и удобнее календарь (ответный матч — дома). «Лион» выложится, но объективно их максимум — ничья дома. Хотя и там все скорее всего закончится в пользу «Юве».
Прогноз Sport24: проход «Юве» и пара новых рекордов Роналду.