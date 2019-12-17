Глава РФПЛ не считает невыход российских клубов в евровесну трагедией

Россия по итогам группового раунда еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, показав худший результат за последние 17 сезонов. Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов и завершили выступления в еврокубках. «Краснодар» и московский ЦСКА не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы, а московский «Спартак» и тульский «Арсенал» вылетели на стадии квалификации турнира.

«Не катастрофа, но не очень приятно. Хотелось бы видеть команды в весенней части турниров, но, к сожалению, вот такой вот результат. Это не трагедия, но неприятно, так же, как и потеря шестого места в таблице коэффициентов. Я бы не сказал, что это отражает уровень нашего чемпионата. Я тут читал, даже, что РПЛ деградирует, и прочую белиберду. Люди, следящие за нашим чемпионатом в Европе, говорят, что такого накала и такой плотности в таблице ни в одном чемпионате нет», — сказал Прядкин.