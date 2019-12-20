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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Третье место в группе, или сколько заработала «Астана» в прошлом сезоне Лиги Европы

Участие в Лиге Европы в сезоне-2018/19 принесло «Астане» 5 495 574 евро, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал доход всех клубов, участвовавших в групповой стадии ЛЕ в прошлом сезоне.

Напомним, чемпионы Казахстана выступали в группе К вместе с французским «Ренном», чешским «Яблонцем» и киевским «Динамо». Тогда «Астана» набрала восемь очков и заняла третье место в квартете, такое же место у клуба и по доходу. Так, столичная команда заработала 5 495 574 евро. Меньше у «Яблонца» — 4,6 миллиона. Больше всех доход в группе у «Ренна» — 19,6 миллиона евро, на втором месте «Динамо» — 11,3 миллиона.

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