Третье место в группе, или сколько заработала «Астана» в прошлом сезоне Лиги Европы

Напомним, чемпионы Казахстана выступали в группе К вместе с французским «Ренном», чешским «Яблонцем» и киевским «Динамо». Тогда «Астана» набрала восемь очков и заняла третье место в квартете, такое же место у клуба и по доходу. Так, столичная команда заработала 5 495 574 евро. Меньше у «Яблонца» — 4,6 миллиона. Больше всех доход в группе у «Ренна» — 19,6 миллиона евро, на втором месте «Динамо» — 11,3 миллиона.