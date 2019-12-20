Гол «РБ Лейпциг» в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Лучшим на этой стадии был признан гол полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в матче 3-го тура с «Зенитом», который состоялся 23 октября в Лейпциге и завершился победой немецкой команды со счётом 2:1.



На 59-й минуте Забитцер при счёте 1:1 получил мяч на углу штрафной «Зенита». После этого футболист «РБ Лейпциг» мощно пробил в дальний угол. Мяч по замысловатой траектории влетел в девятку ворот соперника.