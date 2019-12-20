Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Гранада
Футбол. Зарубежный
21.12
Мальорка
Севилья
Футбол. Зарубежный
21.12
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21.12
Удинезе
Кальяри
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол «РБ Лейпциг» в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Пресс-служба Лиги чемпионов в официальном «твиттере» соревнований огласила автора лучшего гола по итогам группового этапа нынешнего розыгрыша турнира.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Лучшим на этой стадии был признан гол полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в матче 3-го тура с «Зенитом», который состоялся 23 октября в Лейпциге и завершился победой немецкой команды со счётом 2:1.

На 59-й минуте Забитцер при счёте 1:1 получил мяч на углу штрафной «Зенита». После этого футболист «РБ Лейпциг» мощно пробил в дальний угол. Мяч по замысловатой траектории влетел в девятку ворот соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» по итогам шести туров занял последнее, четвёртое место в группе G, набрав 7 очков и уступив по дополнительным показателям «Бенфике», которая продолжит выступление в еврокубках в 1/16 финала Лиги Европы. «РБ Лейпциг» (11) и «Лион» (8) расположились на первой и второй строчках соответственно и пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G23.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 41058 зрителей
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнСергей Семак
Голы
Конрад Лаймер(Марсель Забитцер)49′
Ярослав Ракицкий25′
Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)59′
Составы команд
1Петер Гулачи
41Михаил Кержаков
16Лукас Клостерманн
15Вячеслав Караваев
22Норди Мукьеле
3Дуглас Сантос
4Вилли Орбан
6Бранислав Иванович
5Дайот Упамекано
44Ярослав Ракицкий
7Марсель Забитцер
22Артем Дзюба
10Эмиль Форсберг
5Вильмар Барриос
8′
44Кевин Кампль
27Магомед Оздоев
17Адемола Лукман
69′
17Олег Шатов
65′
9Юссуф Поульсен
4Йордан Осорио
11Тимо Вернер
45′
11Себастьян Дриусси
82′
20Матеус Кунья
20Роберт Мак
27Конрад Лаймер
86′
7Сердар Азмун
75′
31Диего Демме
14Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)6
6Удары в створ2
2Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы8
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяМустафа Эйисой(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМете Калкаван(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
РБ Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Россиянка стала четвертой в спринте на этапе КМ по биатлону
Назначен новый главный тренер лондонского «Арсенала»
МВД выразило жесткую позицию по работе с футбольными фанатами
За российским форвардом «Торонто» открыли охоту другие клубы НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Хиддинк возвращается в ПСВ
13-летняя российская фигуристка стала чемпионкой Украины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь