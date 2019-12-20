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20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА закрыл дисциплинарное дело в отношении Пауло Дибалы

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Дисциплинарная инстанция УЕФА прекратила производство по делу аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: Спорт РИА Новости

Расследование в отношении Дибалы было начато по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0), который прошел в Турине 26 ноября. Форвард, который был автором единственного гола в матче, обвинялся в неспортивном поведении, но в итоге был оправдан.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 26.11.2019, 23:00

Ювентус1Атлетико0

Также УЕФА не стал наказывать футболиста донецкого «Шахтера» Додо дисквалификацией больше, чем один матч еврокубков, за удаление в игре группового этапа с итальянской «Аталантой» (0:3), в которой бразилец получил прямую красную карточку.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа C, 11.12.2019, 20:55

Шахтер Д0Аталанта3

Защитник испанской «Валенсии» Габриэль Паулиста, заработавший удаление в матче группового этапа с амстердамским «Аяксом» (1:0) 10 декабря, получил двухматчевую дисквалификацию за нападение на другого игрока и теперь пропустит обе встречи 1/8 финала Лиги с «Аталантой».

Лига чемпионов 2019/2020
Группа H, 10.12.2019, 23:00

Аякс0Валенсия1
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