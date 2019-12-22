УЕФА жестко наказал ЦСКА за пиро-шоу в Будапеште
В следующем выездном матче еврокубков
В следующем выездном матче еврокубков
На ЦСКА наложен запрет на продажу билетов на один гостевой еврокубковый матч и штраф в размере 25 тысячи евро за использование фанатами москвичей пиротехники на встрече 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0), которая состоялась 7 ноября в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Российский клуб имеет право на подачу апелляции.
Перед игрой в венгерской столице произошла масштабная драка фанатов ЦСКА и «Ференцвароша». К армейским болельщикам примкнули хулиганы софийского ЦСКА, «Стяуа», «Партизана», «Видзева» плюс несколько немцев и голландцев. К «Фради» (группировка «Ференцвароша») присоединись фанаты «Шленска». Паблик
Также зафиксированы локальные столкновения болельщиков в метро и рядом со стадионом. Однако УЕФА не наказывает за то, что происходит за пределами арен. Санкции со стороны Союза касаются исключительно того, что происходило на будапештском стадионе. А там фанаты ЦСКА устроили впечатляющее
Это первый штраф московского клуба в еврокубках-2019/20. В прошлом же сезоне, когда ЦСКА выступал в Лиге чемпионов, УЕФА наказывал
Самые серьезные санкции к ЦСКА в Европе применялись в 2014 году — после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Риме, в которой
После этого представители руководства ЦСКА провели беседы с фанатским активом и создали «черный список» болельщиков, чтобы подобного не повторилось. А санкции за пиротехнику на матче с «Ференцварошем» — первое значительное наказание со стороны УЕФА за пять лет.
|Сергей Ребров
|Виктор Гончаренко
|90
|Денеш Дибус
|35
|Игорь Акинфеев
|8
|Герге Ловренчич
|62
|Вадим Карпов
|17
|Эльдар Чивич
|78
|Игорь Дивеев
|21
|Эндре Ботка
74′
|2
|Мариу Фернандес
|25
|Миха Блажич
|98
|Иван Обляков
|11
|Александр Зубков
|8
|Никола Влашич
28′
|7
|Данил Игнатенко
18′
|17
|Арнор Сигурдссон
|14
|Игорь Харатин
25′
|9
|Федор Чалов
|10
|Токмак Чоль Нгуен
90′
|23
|Хердур Магнуссон
81′
|5
|Абрахам Фримпонг
90+1′
|14
|Кирилл Набабкин
85′90+1′
|92
|Михал Шкварка
20′84′
|7
|Ильзат Ахметов
58′
|97
|Роланд Варга
|25
|Кристиян Бистрович
|70
|Франк Боли
81′
|29
|Яка Бийол
18′63′
|88
|да Силва Барбоза Изаэл
|20
|Константин Кучаев
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Ставрев(Македония)
|Боковой судья
|Марьян Кировски(Македония)
|Боковой судья
|Деян Костадинов(Македония)