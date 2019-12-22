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18:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА жестко наказал ЦСКА за пиро-шоу в Будапеште

В следующем выездном матче еврокубков красно-синим придется играть без поддержки своих болельщиков.

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На ЦСКА наложен запрет на продажу билетов на один гостевой еврокубковый матч и штраф в размере 25 тысячи евро за использование фанатами москвичей пиротехники на встрече 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0), которая состоялась 7 ноября в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Российский клуб имеет право на подачу апелляции.

Перед игрой в венгерской столице произошла масштабная драка фанатов ЦСКА и «Ференцвароша». К армейским болельщикам примкнули хулиганы софийского ЦСКА, «Стяуа», «Партизана», «Видзева» плюс несколько немцев и голландцев. К «Фради» (группировка «Ференцвароша») присоединись фанаты «Шленска». Паблик Of-news тогда сообщал, что с обеих сторон в столкновении участвовали минимум по 150 человек, но уточнил, что есть данные о значительном численном превосходстве армейцев. Проходила информация, что за ЦСКА бились около 400 фанатов. По данным Of-news, победила армейская коалиция.

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Также зафиксированы локальные столкновения болельщиков в метро и рядом со стадионом. Однако УЕФА не наказывает за то, что происходит за пределами арен. Санкции со стороны Союза касаются исключительно того, что происходило на будапештском стадионе. А там фанаты ЦСКА устроили впечатляющее пиро-шоу.

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Это первый штраф московского клуба в еврокубках-2019/20. В прошлом же сезоне, когда ЦСКА выступал в Лиге чемпионов, УЕФА наказывал красно-синих трижды:

  • Штраф 6 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники на выездном матче с «Ромой» (0:3);
  • Штраф 44 тысячи евро и условное закрытие двух секторов на домашней игре (испытательный срок — до конца сезона) за блокирование лестничных проходов, использование болельщиками пиротехники и бросание зрителями предметов на поле в московской встрече с «Ромой» (1:2);
  • Штраф 13 тысяч евро за бросание зрителями предметов и прорыв болельщика на поле в домашнем матче с «Викторией» (1:2).
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Самые серьезные санкции к ЦСКА в Европе применялись в 2014 году — после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Риме, в которой красно-синие уступили «Роме» со счетом 1:5. Тогда УЕФА наказал московский клуб тремя домашними матчами в еврокубках без зрителей, закрытием гостевых секторов на двух выездных играх и штрафом 200 тысяч евро. Причина — беспорядки на трибунах, которые устроили армейские фанаты, а также баннер с расистским символом. В розыгрыше еврокубков-2013/14 ЦСКА дважды наказывался за проявления расизма болельщиками, поэтому УЕФА и вынес такое жесткое решение — за рецидив.

Москвичи подали апелляцию, которую частично удовлетворили: УЕФА сократил число домашних матчей без зрителей с трех до двух.

После этого представители руководства ЦСКА провели беседы с фанатским активом и создали «черный список» болельщиков, чтобы подобного не повторилось. А санкции за пиротехнику на матче с «Ференцварошем» — первое значительное наказание со стороны УЕФА за пять лет.

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17 декабря© Ньюстюб
Ференцварош
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Лига Европы, Группа H7.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Groupama Arena, 18153 зрителя
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2Мариу Фернандес
25Миха Блажич
98Иван Обляков
11Александр Зубков
8Никола Влашич
28′
7Данил Игнатенко
18′
17Арнор Сигурдссон
14Игорь Харатин
25′
9Федор Чалов
10Токмак Чоль Нгуен
90′
23Хердур Магнуссон
81′
5Абрахам Фримпонг
90+1′
14Кирилл Набабкин
85′90+1′
92Михал Шкварка
20′84′
7Ильзат Ахметов
58′
97Роланд Варга
25Кристиян Бистрович
70Франк Боли
81′
29Яка Бийол
18′63′
88да Силва Барбоза Изаэл
20Константин Кучаев
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты2
10Удары (всего)14
1Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
4Угловые6
12Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Ставрев(Македония)
Боковой судьяМарьян Кировски(Македония)
Боковой судьяДеян Костадинов(Македония)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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