УЕФА жестко наказал ЦСКА за пиро-шоу в Будапеште

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На ЦСКА наложен запрет на продажу билетов на один гостевой еврокубковый матч и штраф в размере 25 тысячи евро за использование фанатами москвичей пиротехники на встрече 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0), которая состоялась 7 ноября в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Российский клуб имеет право на подачу апелляции.

Перед игрой в венгерской столице произошла масштабная драка фанатов ЦСКА и «Ференцвароша». К армейским болельщикам примкнули хулиганы софийского ЦСКА, «Стяуа», «Партизана», «Видзева» плюс несколько немцев и голландцев. К «Фради» (группировка «Ференцвароша») присоединись фанаты «Шленска». Паблик Of-news тогда сообщал, что с обеих сторон в столкновении участвовали минимум по 150 человек, но уточнил, что есть данные о значительном численном превосходстве армейцев. Проходила информация, что за ЦСКА бились около 400 фанатов. По данным Of-news, победила армейская коалиция.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/32cc2494-b2e9-49e0-9fac-2c2dd5638e84?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>«Ференцварош» — ЦСКА: стычки перед матчем Во время загрузки произошла ошибка.

Также зафиксированы локальные столкновения болельщиков в метро и рядом со стадионом. Однако УЕФА не наказывает за то, что происходит за пределами арен. Санкции со стороны Союза касаются исключительно того, что происходило на будапештском стадионе. А там фанаты ЦСКА устроили впечатляющее пиро-шоу.

Это первый штраф московского клуба в еврокубках-2019/20. В прошлом же сезоне, когда ЦСКА выступал в Лиге чемпионов, УЕФА наказывал красно-синих трижды:

Штраф 6 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники на выездном матче с «Ромой» (0:3);

Штраф 44 тысячи евро и условное закрытие двух секторов на домашней игре (испытательный срок — до конца сезона) за блокирование лестничных проходов, использование болельщиками пиротехники и бросание зрителями предметов на поле в московской встрече с «Ромой» (1:2);

Штраф 13 тысяч евро за бросание зрителями предметов и прорыв болельщика на поле в домашнем матче с «Викторией» (1:2).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5P9eh1uuiio" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самые серьезные санкции к ЦСКА в Европе применялись в 2014 году — после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Риме, в которой красно-синие уступили «Роме» со счетом 1:5. Тогда УЕФА наказал московский клуб тремя домашними матчами в еврокубках без зрителей, закрытием гостевых секторов на двух выездных играх и штрафом 200 тысяч евро. Причина — беспорядки на трибунах, которые устроили армейские фанаты, а также баннер с расистским символом. В розыгрыше еврокубков-2013/14 ЦСКА дважды наказывался за проявления расизма болельщиками, поэтому УЕФА и вынес такое жесткое решение — за рецидив.

Москвичи подали апелляцию, которую частично удовлетворили: УЕФА сократил число домашних матчей без зрителей с трех до двух.