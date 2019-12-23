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18:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» опередила двукратного финалиста Кубка европейских чемпионов в историческом рейтинге УЕФА

Шестикратный чемпион Казахстана «Астана» заняла 106-е место в историческом рейтинге УЕФА, который составлен по итогам выступлений клубов в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов с 1955 по 2019 годы, сообщает Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В рейтинге представлено 530 команд, и «Астана» оказалась лучшим казахстанским представителем в истории главного европейского турнира. В сводной таблице столичный клуб расположился на 106-м месте и обошел такие команды, как «Реймс» (дважды финалист Кубка Европейских чемпионов), «Вильярреал», «Атлетик» и «Ньюкасл».

Отметим, что в данном рейтинге также представлены такие казахстанские клубы, как «Актобе» (142-е место), «Шахтер» (226), «Астана-1964» (297), «Кайрат» (371) и «Тобол» (430).

Напомним, что «Астана» стала первой и пока единственной казахстанской командой на групповом этапе ЛЧ — в сезоне 2015/16 команда под руководством Станимира Стойлова набрала два очка. Всего столичный клуб пять раз участвовал в розыгрышах ЛЧ: дважды доходил до третьего раунда квалификации, один раз до раунда плей-офф и один раз вылетел уже на стадии первого раунда отбора — это произошло в минувшем сезоне.

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