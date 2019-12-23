«Астана» опередила двукратного финалиста Кубка европейских чемпионов в историческом рейтинге УЕФА

В рейтинге представлено 530 команд, и «Астана» оказалась лучшим казахстанским представителем в истории главного европейского турнира. В сводной таблице столичный клуб расположился на 106-м месте и обошел такие команды, как «Реймс» (дважды финалист Кубка Европейских чемпионов), «Вильярреал», «Атлетик» и «Ньюкасл».

Напомним, что «Астана» стала первой и пока единственной казахстанской командой на групповом этапе ЛЧ — в сезоне 2015/16 команда под руководством Станимира Стойлова набрала два очка. Всего столичный клуб пять раз участвовал в розыгрышах ЛЧ: дважды доходил до третьего раунда квалификации, один раз до раунда плей-офф и один раз вылетел уже на стадии первого раунда отбора — это произошло в минувшем сезоне.