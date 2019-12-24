Еврокубок проблем: почему клубы РФ провалились на международной арене

Источник: Известия

Российские клубы в уходящем году провалились в еврокубках. Ни одной из отечественных команд не удалось пробиться в плей-офф престижных континентальных турниров. Впервые за 18 лет Россия осталась без весенней стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кроме того, наша страна уступила Португалии шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Это значит, что начиная с сезона-2021/22 мы лишимся возможности делегировать три команды в самый престижный клубный турнир Европы.

«Арсенал»

Первым свое выступление в еврокубках завершил тульский «Арсенал». «Оружейники» не сумели пройти даже стартовый этап отбора в Лигу Европы и вылетели во втором квалификационном раунде от азербайджанского «Нефтчи» (0:1, 0:3). Безусловно, стоит сделать скидку на то, что для туляков это был дебют в еврокубках. Также важно учитывать, что им не удалось сохранить большинство лидеров, которые и добились исторической путевки в Лигу Европы. Но даже это вряд ли можно считать оправданием с учетом не самого серьезного статуса соперника.

Выход в Лигу Европы по итогам прошлого сезона — это исторический момент. Пусть этот опыт закончился неудачно, но нужно же с чего-то начинать и двигаться дальше. Это были первые шаги. В дальнейшем мы настроены на успех и на победы. Губернатор Тульской области, председатель попечительского совета «Арсенала» Алексей Дюмин

«Спартак»

Для красно-белых нынешний сезон — один большой провал, который, по сути, нельзя разделять на внутреннюю и внешнюю арену. «Спартак» не без труда преодолел третий квалификационный этап Лиги Европы, дважды обыграв швейцарский «Тун» (3:2, 2:1). Но в раунде плей-офф отбора его ждала куда более серьезная португальская «Брага», которая стала непреодолимой преградой к европейской осени (0:1, 1:2).

— Вылет «Спартака» из Лиги Европы стал предвестником провала в нынешнем сезоне, — отметил в беседе с «Известиями» бывший президент красно-белых Андрей Червиченко. — Понятно, что португальские команды интереснее и техничнее наших. А еще они в хорошем смысле слова жадные до денег. Для них выход в еврокубки — весомая графа в бюджете. Для каждого игрока это шанс заявить о себе, перейти в новый клуб, улучшить контракт. А для российских команд еврокубки — это просто пафос. Мы проигрываем нашим соперникам на ментальном уровне еще до начала матча.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков

ЦСКА

Главным разочарованием еврокубковой кампании стали столичные армейцы. Они напрямую попали в групповой турнир Лиги Европы. Сложилось ощущение, что для команды, которая предыдущие шесть сезонов выступала в Лиге чемпионов, турнир уровнем ниже совсем не интересен. Иначе сложно объяснить крах ЦСКА на европейской арене. На групповом этапе Лиги Европы красно-синие набрали лишь пять очков — три из них в заключительном матче против испанского «Эспаньола» (1:0), который для обеих команд уже ничего не значил. ЦСКА повторил антирекорд России во втором по значимости европейском клубном турнире: в прошлом сезоне пять очков в группе набрал «Спартак».

— Мы старались достойно выступить в этой еврокубковой кампании, но, к сожалению, нам не удалось набрать много очков, — заявил «Известиям» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Теперь нам нужно сфокусироваться на выступлениях в чемпионате России и постараться добиться хорошего результата на внутренней арене.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы

«Краснодар»

У «горожан» был шанс впервые в своей истории сыграть в Лиге чемпионов. Они очень удачно стартовали в квалификации, сенсационно выбив из турнира португальский «Порту» (0:1, 3:2). После этого все были уверены, что «Краснодар» пройдет и греческий «Олимпиакос», но тут начался настоящий кошмар. «Быки» были разбиты пирейцами (0:4, 1:2). После этого они автоматически оказались в групповом турнире Лиги Европы, где провалили старт и выправили ситуацию только к концовке осенней стадии. В заключительном туре «горожанам» нужно было на выезде побеждать испанский «Хетафе», чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но кубанцы были разгромлены (0:3) и завершили свой европейский поход.

— На «Краснодар» возлагались серьезные надежды, — поделился с «Известиями» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Этот клуб обладает достаточно качественными футболистами, уровень которых позволяет рассчитывать, как минимум, на выход в плей-офф еврокубков. Но «горожане» показывали крайне нестабильную игру. И если этого хватает для того, чтобы идти в группе лидеров РПЛ, то на международной арене так не выходит. Возможно, проблемы «Краснодара» связаны с тем, что была массовая закупка футболистов и они просто не успели сыграться. Также, наверное, не хватило опыта тренерскому штабу.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки

«Локомотив»

«Железнодорожники» как вице-чемпионы прошлого сезона РПЛ начали сразу с группового турнира Лиги чемпионов. «Локомотиву» попалась очень сложная группа с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Эксперты сразу оставили москвичам шансы только на борьбу за третье место с немецким коллективом. В итоге всё так и случилось. Несмотря на достойную игру практически во всех матчах, «Локо» набрал лишь три очка и финишировал последним в своем квартете.

— Сразу было понятно — если откинуть патриотические чувства, — что будет очень сложно противостоять таким великим командам, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Наши клубы по уровню исполнителей серьезно уступают своим оппонентам в Европе. Также нельзя сказать, что для российских команд, которые выступали на международной арене, были созданы благоприятные условия. В первую очередь я говорю о календаре. Перед матчем в еврокубках игра в РПЛ должна быть домашней. У клубов должен быть минимум четырехдневный цикл на подготовку. В этом сезоне так складывалось далеко не всегда.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов

«Зенит»

Питерцы также стартовали сразу с группового турнира Лиги чемпионов, и им досталась достаточно ровная группа. Роковыми для «Зенита» стали встречи с немецким «РБ». Если бы сине-бело-голубые набрали хотя бы одно очко в матчах с клубом из Лейпцига, то, скорее всего, прошли, как минимум, в плей-офф Лиги Европы. Однако плотность в группе оказалась очень высокой, и «Зенит» с семью очками довольствовался лишь последним местом.

— Четвертое место в группе — это, мягко говоря, провал для «Зенита», — заявил «Известиям» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Наш уровень сильно уступает соперникам даже не самого высокого полета. Мы просто не успеваем за Европой. Там массово появляются молодые футболисты очень высокой квалификации. Наша главная проблема — развитие детского футбола. У нас просто нет такого притока молодых футболистов. А если они появляются, то не прогрессируют.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий «Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков

Невыразительные результаты отечественных команд позволили Португалии обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Из-за этого начиная с сезона-2021/22 наша страна лишится возможности отправлять три команды в Лигу чемпионов. Это будет длиться до тех пор, пока Россия не вернет себе шестую строчку в рейтинге.