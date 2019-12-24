Еврокубок проблем: почему клубы РФ провалились на международной арене
Впервые за 18 лет российские команды остались без весенней стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Впервые за 18 лет российские команды остались без весенней стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Российские клубы в уходящем году провалились в еврокубках. Ни одной из отечественных команд не удалось пробиться в
Первым свое выступление в еврокубках завершил тульский «Арсенал». «Оружейники» не сумели пройти даже стартовый этап отбора в Лигу Европы и вылетели во втором квалификационном раунде от азербайджанского «Нефтчи» (0:1, 0:3). Безусловно, стоит сделать скидку на то, что для туляков это был дебют в еврокубках. Также важно учитывать, что им не удалось сохранить большинство лидеров, которые и добились исторической путевки в Лигу Европы. Но даже это вряд ли можно считать оправданием с учетом не самого серьезного статуса соперника.
Выход в Лигу Европы по итогам прошлого сезона — это исторический момент. Пусть этот опыт закончился неудачно, но нужно же с
чего-тоначинать и двигаться дальше. Это были первые шаги. В дальнейшем мы настроены на успех и на победы.
Для
— Вылет «Спартака» из Лиги Европы стал предвестником провала в нынешнем сезоне, — отметил в беседе с «Известиями» бывший президент
Главным разочарованием еврокубковой кампании стали столичные армейцы. Они напрямую попали в групповой турнир Лиги Европы. Сложилось ощущение, что для команды, которая предыдущие шесть сезонов выступала в Лиге чемпионов, турнир уровнем ниже совсем не интересен. Иначе сложно объяснить крах ЦСКА на европейской арене. На групповом этапе Лиги Европы
— Мы старались достойно выступить в этой еврокубковой кампании, но, к сожалению, нам не удалось набрать много очков, — заявил «Известиям» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Теперь нам нужно сфокусироваться на выступлениях в чемпионате России и постараться добиться хорошего результата на внутренней арене.
У «горожан» был шанс впервые в своей истории сыграть в Лиге чемпионов. Они очень удачно стартовали в квалификации, сенсационно выбив из турнира португальский «Порту» (0:1, 3:2). После этого все были уверены, что «Краснодар» пройдет и греческий «Олимпиакос», но тут начался настоящий кошмар. «Быки» были разбиты пирейцами (0:4, 1:2). После этого они автоматически оказались в групповом турнире Лиги Европы, где провалили старт и выправили ситуацию только к концовке осенней стадии. В заключительном туре «горожанам» нужно было на выезде побеждать испанский «Хетафе», чтобы гарантировать себе выход в
— На «Краснодар» возлагались серьезные надежды, — поделился с «Известиями»
«Железнодорожники» как
— Сразу было понятно — если откинуть патриотические чувства, — что будет очень сложно противостоять таким великим командам, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Наши клубы по уровню исполнителей серьезно уступают своим оппонентам в Европе. Также нельзя сказать, что для российских команд, которые выступали на международной арене, были созданы благоприятные условия. В первую очередь я говорю о календаре. Перед матчем в еврокубках игра в РПЛ должна быть домашней. У клубов должен быть минимум четырехдневный цикл на подготовку. В этом сезоне так складывалось далеко не всегда.
Питерцы также стартовали сразу с группового турнира Лиги чемпионов, и им досталась достаточно ровная группа. Роковыми для «Зенита» стали встречи с немецким «РБ». Если бы
— Четвертое место в группе — это, мягко говоря, провал для «Зенита», — заявил «Известиям» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Наш уровень сильно уступает соперникам даже не самого высокого полета. Мы просто не успеваем за Европой. Там массово появляются молодые футболисты очень высокой квалификации. Наша главная проблема — развитие детского футбола. У нас просто нет такого притока молодых футболистов. А если они появляются, то не прогрессируют.
Невыразительные результаты отечественных команд позволили Португалии обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА.