УЕФА объявил об исключении «Ордабасы» из Лиги Европы

Клуб может избежать наказания, если до 31 января 2021 года сможет доказать, что выплатил суммы, определенные как просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2019 года. «Ордабасы» также оштрафован на 100 тысяч евро.

УЕФА также из-за нарушений правил финансового fair play оштрафовал «Олимпию» (Любляна) и «Црвену Звезду» (Белград) на 75 и 50 тысяч евро соответственно.