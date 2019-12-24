УЕФА объявил об исключении «Ордабасы» из Лиги Европы
Шымкентский «Ордабасы» отстранен от участия в еврокубках, если он пробьется в них в следующем сезоне или 2021/22
Шымкентский «Ордабасы» отстранен от участия в еврокубках, если он пробьется в них в следующем сезоне или 2021/22
Клуб может избежать наказания, если до 31 января 2021 года сможет доказать, что выплатил суммы, определенные как просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2019 года. «Ордабасы» также оштрафован на 100 тысяч евро.
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При этом УЕФА пока не уточняет, сможет ли «Ордабасы» сыграть в ЛЕ в 2020 году.