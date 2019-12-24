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14:38 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА объявил об исключении «Ордабасы» из Лиги Европы

Шымкентский «Ордабасы» отстранен от участия в еврокубках, если он пробьется в них в следующем сезоне или 2021/22 из-за наруешний правил финансового fair play, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Клуб может избежать наказания, если до 31 января 2021 года сможет доказать, что выплатил суммы, определенные как просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2019 года. «Ордабасы» также оштрафован на 100 тысяч евро.

УЕФА также из-за нарушений правил финансового fair play оштрафовал «Олимпию» (Любляна) и «Црвену Звезду» (Белград) на 75 и 50 тысяч евро соответственно.

При этом УЕФА пока не уточняет, сможет ли «Ордабасы» сыграть в ЛЕ в 2020 году.

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