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17:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» сделал официальное заявление после сообщения УЕФА об исключении из Лиги Европы

Шымкентский «Ордабасы» сделал официальное заявление после сообщения УЕФА об отстранении от участия в Лиге Европы сезона 2020/21 и от еврокубков в сезоне 2021/22, если пробьется в них.

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«На сегодняшний день ФК “Ордабасы” погасил всю имеющуюся кредиторскую задолженность по состоянию на 30 сентября 2019 года и проходит процесс лицензирования как соискатель сертификата согласно требованиям УЕФА. В связи с данным фактом отстранение от еврокубков ФК “Ордабасы” не грозит», — говорится в заявлении.

Отметим, что УЕФА также наказал «Ордабасы» штрафом в 100 тысяч евро за нарушение правил финансового Fair Play. При этом отмечалось, что клуб может избежать наказания, если до 31 января 2021 года сможет доказать, что выплатил суммы, определенные как просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2019 года.

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