Разбившиеся надежды: 62 года со дня авиакатастрофы «Манчестер Юнайтед»

Источник: AP 2020

6 февраля, Мюнхен, 1958 год. Футбольная команда «Манчестер Юнайтед» накануне в Белграде провела ответный четвертьфинальный матч Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) против «Црвены Звезды», позволивший клубу второй раз подряд пробиться в полуфинал престижного клубного турнира. На следующий день игроки и персонал «Юнайтед», довольные итоговым результатом, оттого пребывающие в приподнятом настроении, возвращались домой вместе с несколькими журналистами и парочкой болельщиков «красных дьяволов». Самолет, выполняющий рейс номер 609 BEA по маршруту Белград-Манчестер, решил сделать остановку в Мюнхене, чтобы дозаправиться, поскольку бак воздушной машины Airspeed AS 57 «Амбассадор» авиакомпании British European Airways, на котором игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» совершали свой перелёт, технически не позволял вместить достаточное количество топлива для беспосадочного рейса.

Буквально за несколько минут до прибытия чартера из Белграда в аэропорту Мюнхена пронесся снежный вихрь, за несколько секунд покрывший летное поле мокрым снегом. Совершив дозаправку, пилоты попытались взлететь, но им было отказано из-за колебаний в левом двигателе. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Понимая, что в случае промедления и дальнейшего отказа разрешения на взлёт, экипажу и всем пассажирам придётся остаться в Мюнхене, пилоты приняли главное и, как оказалось, судьбоносное решение — они решили взлетать во что бы то ни стало. К тому моменту вовсю бушевал снегопад, в одно мгновение заметавший взлетно-посадочную полосу и сильно осложнявший видимость.

В 14:59 «Амбассадор» замер в начале полосы, ожидая разрешения на совершение полёта. Позже уцелевшие пассажиры утверждали, что разгонялся он заметно медленнее обычного. Несмотря на все усилия основного пилота Джеймса Тейна, работа левого двигателя вновь была нестабильной, — правда, обороты «плавали» в допустимых пределах. Разрешение на взлет было дано. 15:03 — самолёт начал набирать обороты, но в конце взлётной полосы наткнулся на препятствие в виде снежной каши со льдом, вследствие чего начал терять скорость. Какие мысли пронеслись в голове второго пилота Кена Реймента в эти мгновения, неизвестно, но в считанные секунды он бросил тормоза и изо всей силы потянул штурвал на себя в отчаянной попытке вырвать самолет из снежного плена. Нос «Амбассадора» задрался еще выше. Теоретически самолет мог лететь на такой скорости, если бы не лед, который намерз на крыльях за время трех попыток взлета. Самолет чуть-чуть оторвался от земли, однако так и не поднялся выше.

Выехав за пределы взлётно-посадочной полосы, он пробил забор и задел левым крылом, оказавшийся прямо на пути кирпичный коттедж. Страшный удар о кирпичную стену дома оторвал от машины левое крыло вместе с двигателем. Раскаленный мотор самолета, влетев в дом, тут же спровоцировал пожар. Двадцать один человек из сорока четырёх на борту погиб мгновенно. Ещё двое спустя почти три недели скончались в больнице. Среди погибших оказалось 8 «малышей Басби». 8 игроков, которые были в самом расцвете сил. 8 ребят, которые больше никогда не появились на футбольном поле. Роджер Берн, Эдди Колман, Дэвид Пегг, Джефф Бент, Марк Джонс, Томми Тэйлор, Билли Уилан и Данкан Эдвардс. Секретарь клуба Уолтер Крикмер тоже погиб вместе с тренером Томом Карри и еще одним тренером Бертом Уолли. Восемь из девятерых спортивных журналистов погибли: Альф Кларк, Дон Дэвис, Джордж Фолоуз, Том Джексон, Арчи Лидбрук, Генри Роуз, Эрик Томпсон и Фрэнк Свифт. Погиб один из капитанов самолета. Еще два пассажира погибли: туристический агент и болельщик.

Из 21 человека, в той катастрофе посчастливилось выжить двум людям, впоследствии ставшим легендами «Манчестер Юнайтед» — это Мэтт Басби и Бобби Чарльтон.

Басби продолжительное время находился в кислородной палатке, и изначально его шансы на выживание оценивались 50 на 50. На полное восстановление главного тренера «Юнайтед» ушло порядка трёх месяцев. Чарльтону повезло чуть больше — получив ранения головы и серьезный травматический шок, через неделю он уже был выписан из больницы и вернулся к тренировкам с молодежной командой.

Угодившие в больницу с тяжелыми травмами игроки команды Джон Берри и Джекки Бланчфлауэр выжили, но в футбол уже больше никогда не играли. Несколько чудом уцелевших футболистов так и не сумели оправиться от психологического шока.

На протяжении 15 дней с момента мюнхенской катастрофы врачи боролись за жизнь самого талантливого игрока команды — Данкана Эдвардса. Но их усилия оказались тщетны — 21 февраля он скончался. Повреждения, полученные в результате авиакатастрофы, оказались несовместимы с жизнью. Данкану Эдвардсу шёл только 22-й год, он считался будущей надеждой английского футбола.

Эдвардс успел запомниться болельщикам не по годам зрелой игрой, своей жизнерадостностью и профессиональным отношением к делу. Уже в 16 лет он дебютировал за основной состав «Юнайтед». За клуб из Манчестера он провел 151 матч, забив 20 мячей. Также 18 игр Данкан провел в футболке национальной сборной Англии. В Манчестере есть жилой комплекс под названием Данкан Эдвардс Коурт, есть целая сеть улиц, названная в честь его коллег, жертв Мюнхенской трагедии, в том числе Эдди Колмана, Роджера Берна и Томми Тэйлора.

Болельщики перед мемориалом погибшим в 50-ю годовщину трагедии (2008). | Источник: AP 2020

Расследование трагедии

Основной причиной авиакатастрофы специальная комиссия сочла снежную кашу в конце взлетно-посадочной полосы, вследствие которой самолет не сумел разогнаться до нужной скорости. Однако администрация аэропорта изначально обвиняла основного пилота Джэймса Тейна, заявив, что тот не проследил за удалением с крыльев лайнера наледи, из-за чего вес машины увеличился почти на тонну. Тейн был полностью оправдан лишь в 1968 году, через десять лет после катастрофы. Вскоре пилот был уволен из авиакомпании, он уехал на свою животноводческую ферму в графстве Беркшир. Тейн умер в 1975 году от сердечного приступа. Ему было всего 53 года.

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«Малыши Басби»

Такое прозвище команда получила в 50-х годах за средний возраст игроков, составлявших костяк «красных дьяволов». Более того, все эти игроки были воспитанниками «Манчестер Юнайтед», начинавшие свой путь в большой футбол под руководством тренера «молодёжки» Джимми Мерфи, а затем — главного тренера «Юнайтед» Мэтта Басби. «Малыши Басби» выиграли два чемпионата Англии в сезонах-1955/56 и 1956/57. Большинству из футболистов основной обоймы не было и двадцати трёх лет. Главным творцом побед «Юнайтед» тех времён можно было по праву считать полузащитника Данкана Эдвардса. К слову, в тот период Эдвардс был призван под знамёна сборной Англии в возрасте 17 лет и 8 месяцев, что стало абсолютным рекордом, который продержался более 50 лет и был побит лишь в 1998 году Майклом Оуэном. Большими темпами в команде того поколения прогрессировал цепкий полузащитник атакующего плана Бобби Чарльтон. Вы ведь все, конечно же, знаете, о ком идёт речь.

В те годы был основан Кубок европейских чемпионов, первый розыгрыш которого прошел в сезоне-1955/56. «Манчестер Юнайтед», преодолев запрет Футбольной ассоциации Англии, стал первым английском клубом, выступившим в новом клубном турнире. В первом же для себя розыгрыше команда сумела выйти в полуфинал КЕЧ, уступив будущему победителю мадридскому «Реалу». На следующий год «Юнайтед» повторил своё достижение в Кубке европейских чемпионов. Вероятно, команда улучшила бы свой результат, если бы не та самая мюнхенская трагедия. «Малышам Басби» пророчили великое будущее, они считались новым поколением английского футбола, стремительно ворвавшимися во взрослую футбольную жизнь и сметающими всё на своём пути. Но судьба тем коварным днем 6 февраля 1958 года распорядилась иным образом, разрушив одну из самых талантливых команд в истории футбола.

Жизнь «Юнайтед» после трагедии

Пока Мэтт Басби лежал в госпитале, буквально сражаясь за свою жизнь, бразды правления клубом были переданы ассистенту команды Джимми Мерфи. В том сезоне обескровленный «Манчестер Юнайтед» выиграл всего лишь одну игру из четырнадцати проведенных, проиграв в полуфинале «Милану» в Кубке европейских чемпионов и опустившись на 9-ю строчку по итогам розыгрыша чемпионата Англии. Надо признать, что трагедия потрясла весь футбольный мир, никого не оставив в стороне. Федерация футбола Англии отменила правило, запрещающее игрокам, сыгравшим в Кубке Англии за одну команду, переходить в другой клуб.

Клубы премьер-лиги также не остались в стороне и предложили «Юнайтед» своих игроков. Некоторые из клубов предлагали даже своих лучших футболистов, в том числе и заклятый соперник манчестерского клуба — «Ливерпуль». Буквально по крупицам «Манчестер Юнайтед» собирался с нуля, где роль вожаков взяли на себя выжившие в мюнхенской катастрофе Бобби Чарльтон и капитан Билл Фоулкс.

В том сезоне, кстати, «Юнайтед» добрался до финала Кубка Англии, уступив «Болтону» со счетом 0:2. В этом матче, на радость многим, к управлению обновленной командой вернулся Мэтт Басби.

Буквально за месяц до этого, когда Мэтт Басби пришел в себя в больнице, он сказал: «Мы выиграем этот проклятый Кубок (Кубок европейских чемпионов — прим.)! Ради наших погибших товарищей мы обязаны это сделать!». В знак солидарности другие команды отправили в «Юнайтед» некоторых своих лучших молодых игроков, в результате чего в Манчестере образовалось знаменитое трио Чарльтон-Джордж Бест-Денис Лоу. Спустя 10 лет после трагедии, в мае 1968 года, «Манчестер Юнайтед» с Басби во главе обыграл в финале «Бенфику» (4:1) и выиграл Кубок европейских чемпионов. Выиграл в память о своих погибших товарищах, друзьях, в память о тех, кто должен был сделать это вместе с ними 10 лет назад, и обязательно сделал бы. Бобби Чарльтон после победы потом напишет: «Мне стало жутко легко. Клятва выполнена, я выполнил обещание перед моими погибшими товарищами. Эта победа была самой важной в моей жизни».

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6 февраля 2008 года, в день 50-летия мюнхенской катастрофы, на стадионе «Олд Траффорд» прошла поминальная служба. В тот же день туннель под Южной трибуной легендарной арены был назван «Мюнхенским туннелем», в нем открылась выставка, посвященная «малышам Басби» и жертвам трагедии. Позже это место стало Меккой для туристов, приезжающих с экскурсией по легендарному стадиону и клубному музею «Манчестер Юнайтед».

В 2011 году в свет вышел фильм, посвященный мюнхенской трагедии, полностью воссоздающий события того ужасного дня.

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Список погибших:

Футболисты: Данкан Эдвардс, Роджер Берн, Эдди Колман, Дэвид Пегг, Джефф Бент, Марк Джонс, Томми Тэйлор, Билли Уилан;.

Другие пассажиры: Уолтер Крикмер, Берт Уолли, Том Карри, Альф Кларк, Дон Дэвис, Джордж Фолоуз, Том Джексон, Арчи Лидбрук, Генри Роуз, Эрик Томпсон, Фрэнк Свифт, Кеннет Рэймент, Бела Миклош, Вилли Сатинофф, Том Кейбл.