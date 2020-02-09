Казахстанский клуб обыграл участника группы Лиги Европы

Встреча команд состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанского клуба. В составе «Атырау» отличились Алекс Бруно (28-я с пенальти) и Сабит Тастанбеков (38-я).

В составе украинского клуба вышли игроки резервного состава. Добавим, что в текущем сезоне «Александрия» выступала в групповом этапе Лиги Европы, где играла в группе I с бельгийским «Гентом», немецким «Вольфсбургом» и французским «Сент-Этьеном».