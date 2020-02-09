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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб обыграл участника группы Лиги Европы

Футболисты «Атырау» переиграли украинскую «Александрию» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанского клуба. В составе «Атырау» отличились Алекс Бруно (28-я с пенальти) и Сабит Тастанбеков (38-я).

В составе украинского клуба вышли игроки резервного состава. Добавим, что в текущем сезоне «Александрия» выступала в групповом этапе Лиги Европы, где играла в группе I с бельгийским «Гентом», немецким «Вольфсбургом» и французским «Сент-Этьеном».

«Атырау» в минувшем сезоне занял предпоследнее, 11-е место в КПЛ и вылетел в первую лигу.

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