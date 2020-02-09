Казахстанский клуб обыграл участника группы Лиги Европы
Футболисты «Атырау» переиграли украинскую «Александрию» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Атырау» переиграли украинскую «Александрию» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоялась в рамках
В составе украинского клуба вышли игроки резервного состава. Добавим, что в текущем сезоне «Александрия» выступала в групповом этапе Лиги Европы, где играла в группе I с бельгийским «Гентом», немецким «Вольфсбургом» и французским «Сент-Этьеном».
«Атырау» в минувшем сезоне занял предпоследнее, 11-е место в КПЛ и вылетел в первую лигу.