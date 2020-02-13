Холанн против Мбаппе и кое-что покруче

Источник: Reuters

18 и 19 февраля пройдут первые матчи 1/8 финала главного клубного турнира Европы. Интрига — в каждой паре: не похожие друг на друга взгляды тренеров, смелые тактические решения, молодые бомбардиры, «разрывающие» национальные чемпионаты. Разберем все четыре противостояния и обозначим главное.

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Холанн vs Мбаппе

Провальное выступление «ПСЖ» в последних ЛЧ отчасти можно списать на невезение: в прошлом году парижанам достался окрыленный Сульшером «Манчестер Юнайтед», в позапрошлом — «Реал», а еще раньше — «Барселона». Казалось бы, французам наконец-то повезло — соперником по 1/8 финала стала «Боруссия»… Но не тут-то было!

Дортмунд и раньше располагал хорошим подбором исполнителей в атаке: ударное трио составляли Торган Азар, Марко Ройс и Джейдон Санчо.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 18.02.2020, 23:00 Боруссия Д - ПСЖ -

Но в зимнее трансферное окно черно-желтые стали еще сильнее, купив сенсацию нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов — норвежца Эрлина Холанна. 19-летний вундеркинд забил 8 голов в 6 матчах за свой предыдущий клуб «Зальцбург» в групповом турнире. В чемпионате Германии Холанн уже произвел фурор: 8 забитых мячей в 4 встречах при 3,58 xG. Просто взгляните на его карту ударов (10 ударов — 7 голов).

Впрочем, у «ПСЖ» есть свой ответ «Боруссии». Неймар, Ди Мария, Икарди и главная звезда атаки — Кильян Мбаппе. Человек, не желающий уходить с поля при счете 5:0 в пользу своей команды и уже имеющемся на счету забитом мяче.

Статистика 21-летнего француза в группе ЛЧ тоже впечатляет: 5 голов в 5 матчах. Мбаппе — лучший бомбардир парижан в чемпионате Франции — на его счету 15 забитых мячей в 18 играх при 13,47 xG.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7W2UgnCdQE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-15T22:26:27+00:00">15 Янв 2020 в 2:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот другая интрига этой пары связана с оборонительными действиями: как защитники будут сдерживать столь жадных до голов молодых нападающих?

Симеоне vs Клопп

Несколько лет назад подобное противостояние можно было бы описать в терминах «автобуса», сдерживающего тотальный прессинг. И скорее поставить на Симеоне, ведь «Ливерпуль» Клоппа постоянно терял очки в матчах с глубоко обороняющимися командами.

Сейчас ситуация изменилась, поскольку и «Атлетико», и «Ливерпуль» стали более гибкими.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 18.02.2020, 23:00 Атлетико - Ливерпуль -

Мадридцы стали чаще владеть мячом и забивать в позиционных атаках, а красные научились вскрывать плотную оборону с помощью быстрой игры на флангах.

Основная проблема «Атлетико» — реализация: «матрасники» худшие в чемпионате Испании по этому показателю. Разница между забитыми и ожидаемыми голами составляет почти 13 мячей (23 гола при 35,95 xG). «Ливерпуль» же, наоборот, забивает больше, чем прогнозировалось: 60 голов при 54,24 xG, разница — почти 6.

С обороной у обоих соперников неплохо: «Атлетико» и «Ливерпуль» пропустили по 15 голов во внутренних первенствах, при этом мадридцы провели 25 игр, а англичане — 23.

На групповой стадии Лиги чемпионов несколько лучше защищался «Атлетико»: 5 пропущенных голов в 6 матчах, а у «Ливерпуля» — 8.

Впрочем, нужно принять во внимание и дополнительный козырь англичан — почти решенный вопрос с победой в АПЛ. «Ливерпулю» не придется разрываться между двумя турнирами, а можно спокойно сосредоточиться на защите лигочемпионского титула.

Помешает ли этому Симеоне, проигравший два финала ЛЧ и жаждущий реванша?

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 19.02.2020, 23:00 Аталанта - Валенсия -

Безумство vs стабильность

Прямо сейчас самая сумасшедшая команда Европы — «Аталанта». Играя по схеме 3−4−1−2, подопечные Джан Пьеро Гасперини забили больше всех в чемпионате Италии — 61 гол. Для сравнения: у идущего по этому показателю вторым «Лацио» — 53. Кроме того, «Аталанта» один из наиболее интенсивно прессингующих клубов Старого света: 7,53 PPDA в среднем, что сопоставимо с результатами «Байера» (7,42) или «Хетафе» (7,37). Яркое проявление такого давления — высокое расположение тройки центральных защитников.

Такая высокая линия обороны неизбежно приводит к значительному количеству пропущенных мячей: 31 гол в 23 матчах серии А и 12 мячей в 6 играх групповой стадии Лиги чемпионов.

«Валенсия» на этом фоне итальянского безумства представляет собой царство стабильности. Компактные 4−4−2, 33 забитых мяча в чемпионате Испании при 32 пропущенных. При этом — последнее место по интенсивности прессинга (13,41 PPDA): «летучие мыши» не лезут вперед, а выжидают своего шанса на контратаках. Еще одно подтверждение тому — слабая активность подопечных Альберта Селадеса в финальной трети поля: 24% (в средней — 43%, в своей — 33%).

Для российских болельщиков в этом противостоянии есть еще одна интрига: выйдет ли на поле Денис Черышев?

Ранее официальный сайт «летучих мышей» сообщал, что российский хавбек успешно восстанавливается после травмы задней поверхности бедра и имеет все шансы принять участие в матче 24-го тура ла лиги против «Атлетико», который состоится 14 февраля. Ждем Дениса и в Лиге чемпионов.

Особенный vs laptop

Жозе Моуринью принял обескровленный «Тоттенхэм» в ноябре прошлого года и поднял команду на шестое место в таблице АПЛ. Эксперименты со схемами по ходу матча (базовая 4−2−3−1, перетекающая в 3−4−2−1 при атаке), уход немотивированного Эриксена в «Интер», необходимость варьировать атаку в связи с травмой Кейна — как выяснилось, на помощь приходит 22-летний голландец Бергвайн, приобретенный этой зимой у ПСВ. У португальца достаточно тактической головной боли, а тут еще и Лига чемпионов.

Противостоять Моуринью будет 32-летний laptop-тренер Юлиан Нагельсманн, вот уже несколько лет взрывающий бундеслигу. Его «Лейпциг» — это подвижная тактическая конструкция, чередующая различные схемы (чаще всего 4−4−2 и 3−4−3), меняющая структуру прессинга по ходу матчей, использующая разрезающие передачи в качестве основного оружия. Игры с «Зенитом» на групповой стадии Лиги чемпионов показали умение Нагельсманна адаптироваться к сопернику, делать своевременные замены и забирать мяч под контроль.

Моуринью против Нагельсманна — это противостояние экспериментаторов и борьба поколений. Пожалуй, эта тренерская дуэль представляется одной из наиболее интересных в нынешней Лиге чемпионов. Одно очевидно: смелые решения по ходу матчей «Тоттенхэма» и «Лейпцига» в 1/8 финала гарантированы.

Наталья Юрина