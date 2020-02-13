Холанн против Мбаппе и кое-что покруче
Через неделю стартует
Через неделю стартует
18 и 19 февраля пройдут первые матчи 1/8 финала главного клубного турнира Европы. Интрига — в каждой паре: не похожие друг на друга взгляды тренеров, смелые тактические решения, молодые бомбардиры, «разрывающие» национальные чемпионаты. Разберем все четыре противостояния и обозначим главное.
Провальное выступление «ПСЖ» в последних ЛЧ отчасти можно списать на невезение: в прошлом году парижанам достался окрыленный Сульшером «Манчестер Юнайтед», в позапрошлом — «Реал», а еще раньше — «Барселона». Казалось бы, французам
Дортмунд и раньше располагал хорошим подбором исполнителей в атаке: ударное трио составляли Торган Азар, Марко Ройс и Джейдон Санчо.
Но в зимнее трансферное окно
Впрочем, у «ПСЖ» есть свой ответ «Боруссии». Неймар, Ди Мария, Икарди и главная звезда атаки — Кильян Мбаппе. Человек, не желающий уходить с поля при счете 5:0 в пользу своей команды и уже имеющемся на счету забитом мяче.
Статистика 21-летнего француза в группе ЛЧ тоже впечатляет: 5 голов в 5 матчах. Мбаппе — лучший бомбардир парижан в чемпионате Франции — на его счету 15 забитых мячей в 18 играх при 13,47 xG.
А вот другая интрига этой пары связана с оборонительными действиями: как защитники будут сдерживать столь жадных до голов молодых нападающих?
Несколько лет назад подобное противостояние можно было бы описать в терминах «автобуса», сдерживающего тотальный прессинг. И скорее поставить на Симеоне, ведь «Ливерпуль» Клоппа постоянно терял очки в матчах с глубоко обороняющимися командами.
Сейчас ситуация изменилась, поскольку и «Атлетико», и «Ливерпуль» стали более гибкими.
Мадридцы стали чаще владеть мячом и забивать в позиционных атаках, а красные научились вскрывать плотную оборону с помощью быстрой игры на флангах.
Основная проблема «Атлетико» — реализация: «матрасники» худшие в чемпионате Испании по этому показателю. Разница между забитыми и ожидаемыми голами составляет почти 13 мячей (23 гола при 35,95 xG). «Ливерпуль» же, наоборот, забивает больше, чем прогнозировалось: 60 голов при 54,24 xG, разница — почти 6.
С обороной у обоих соперников неплохо: «Атлетико» и «Ливерпуль» пропустили по 15 голов во внутренних первенствах, при этом мадридцы провели 25 игр, а англичане — 23.
На групповой стадии Лиги чемпионов несколько лучше защищался «Атлетико»: 5 пропущенных голов в 6 матчах, а у «Ливерпуля» — 8.
Впрочем, нужно принять во внимание и дополнительный козырь англичан — почти решенный вопрос с победой в АПЛ. «Ливерпулю» не придется разрываться между двумя турнирами, а можно спокойно сосредоточиться на защите лигочемпионского титула.
Помешает ли этому Симеоне, проигравший два финала ЛЧ и жаждущий реванша?
Прямо сейчас самая сумасшедшая команда Европы — «Аталанта». Играя по схеме 3−4−1−2, подопечные Джан Пьеро Гасперини забили больше всех в чемпионате Италии — 61 гол. Для сравнения: у идущего по этому показателю вторым «Лацио» — 53. Кроме того, «Аталанта» один из наиболее интенсивно прессингующих клубов Старого света: 7,53 PPDA в среднем, что сопоставимо с результатами «Байера» (7,42) или «Хетафе» (7,37). Яркое проявление такого давления — высокое расположение тройки центральных защитников.
Такая высокая линия обороны неизбежно приводит к значительному количеству пропущенных мячей: 31 гол в 23 матчах серии А и 12 мячей в 6 играх групповой стадии Лиги чемпионов.
«Валенсия» на этом фоне итальянского безумства представляет собой царство стабильности. Компактные 4−4−2, 33 забитых мяча в чемпионате Испании при 32 пропущенных. При этом — последнее место по интенсивности прессинга (13,41 PPDA): «летучие мыши» не лезут вперед, а выжидают своего шанса на контратаках. Еще одно подтверждение тому — слабая активность подопечных Альберта Селадеса в финальной трети поля: 24% (в средней — 43%, в своей — 33%).
Для российских болельщиков в этом противостоянии есть еще одна интрига: выйдет ли на поле Денис Черышев?
Ранее официальный сайт «летучих мышей» сообщал, что российский хавбек успешно восстанавливается после травмы задней поверхности бедра и имеет все шансы принять участие в матче 24-го тура ла лиги против «Атлетико», который состоится 14 февраля. Ждем Дениса и в Лиге чемпионов.
Жозе Моуринью принял обескровленный «Тоттенхэм» в ноябре прошлого года и поднял команду на шестое место в таблице АПЛ. Эксперименты со схемами по ходу матча (базовая 4−2−3−1, перетекающая в 3−4−2−1 при атаке), уход немотивированного Эриксена в «Интер», необходимость варьировать атаку в связи с травмой Кейна — как выяснилось, на помощь приходит 22-летний голландец Бергвайн, приобретенный этой зимой у ПСВ. У португальца достаточно тактической головной боли, а тут еще и Лига чемпионов.
Противостоять Моуринью будет 32-летний
Моуринью против Нагельсманна — это противостояние экспериментаторов и борьба поколений. Пожалуй, эта тренерская дуэль представляется одной из наиболее интересных в нынешней Лиге чемпионов. Одно очевидно: смелые решения по ходу матчей «Тоттенхэма» и «Лейпцига» в 1/8 финала гарантированы.
Наталья Юрина