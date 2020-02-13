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13:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Если мы не обыграем «Реал» в Лиге чемпионов, то меня могут уволить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с “Реалом” в течение следующих двух недель. Этот процесс и эти две недели будут самыми счастливыми в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: “Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю”», — приводит слова Гвардиолы Marca со ссылкой на Sky Sports.

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Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 26 февраля. Ответная встреча пройдёт 17 марта.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством манчестерский клуб дважды становился чемпионом Англии.

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