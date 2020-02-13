Гвардиола: Если мы не обыграем «Реал» в Лиге чемпионов, то меня могут уволить

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с “Реалом” в течение следующих двух недель. Этот процесс и эти две недели будут самыми счастливыми в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: “Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю”», — приводит слова Гвардиолы Marca со ссылкой на Sky Sports.