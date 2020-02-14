УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона

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Также УЕФА обязал «Манчестер Сити» выплатить штраф в размере €30 млн. Решение арбитражной палаты может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Отмечается, что УЕФА не будет комментировать ситуацию до ответа «Манчестер Сити». Мотивировочная часть решения будет опубликована в случае согласия английского клуба с санкциями или после решения CAS.

«Арбитражная палата, рассмотрев все доказательства, установила, что футбольный клуб “Манчестер Сити” совершил серьезные нарушения правил лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период с 2012 по 2016 год», — говорится в релизе УЕФА.